Ancuța Cârcu ne-a obișnuit cu aparițiile sale de prost gust și mitocănie, atât la nivel local și național, cât și prin aparițiile ei televizate. Acum, scene de prost gust au ajuns și pe youtube unde au creat intrigă în rândul internauților.

Una dintre cele mai urâte scene posibile la care s-au gândit ,,Domnul meu și Doamna mea” de promovare a unor servicii a fost pus în lumina reflectoarelor într-un videoclip pe youtube, unde cerșește un ban, umblând pe meleagurile locale să promoveze afacerile locale, facând circ pe bani puțini. În trecut, fosta AUR-istă, a avut un scandal și cu regretatul Vadim Tudor, fie-i țărâna ușoară, acesta spunând despre ea că „e o prostituată din Bistriţa”.

Sceneta „Privind moartea ca și Margaret Thatcher – fost prim-ministrul Regatului Unit. Suntem de neegalat!” a fost pusă în scenă de Anca Cârcu și Marius, intitulați „Domnul meu și Doamna mea”.

Ancuța, cot la cot cu Marius, au ajuns în centrul atenției pe rețelele de socializare după ce au realizat un videoclip controversat, la Rodna, prezentând serviciile unei firme de pompe funebre.

Ancuța a ajuns de râsul curcilor, după ce, la finalul videoclipului, a aparut îmbrăcatâ într-o ținută de culoare roșie, iar Mariu șade blând la căpătâiul ei și o jelește din tot sufletul.

În trecut, Anca Cârcu, unul dintre ,,personajele renumite” din Bistrița-Năsăud și fost membru PRM, a fost arestată într-un dosar de proxenetism.

„Consider că sunt nevinovată. Avocatul meu a spus că va face recurs și mi-a promis că într-o săptămână o să ies. În Turda se discută obrăznicii și nu pe probe, în timp ce la Judecătoria Cluj se discută pe bune și pe probe. Abia aștept să mă întorc la băiețelul meu acasă. Gândiți-vă că am venit din Tenerife ca să dau față cu judecătoarea Luminița Maria să văd ce mi se aduce. Consider că pandemie este periculoasă pentru toți, dar ceilalți 9 nu au venit din Tenerife… eu am venit. Văd că nimeni nu cont ține absolut de nimic. Ei spun că sunt pericol public. Cred că s-au grăbit, mai ales că nu există probe în acest dosar, pentru a fi eu arestată”, a declarat Ancuța Cârcu la acea vreme, pentru InfoBistrița.

Cârcu a fost membră a partidului PRM, dar s-a lăsat cu scandal, iar fostul lider, regretatul Vadim Tudor, afirma despre ea: „Această individă, Anca Cârcu, e o prostituată din Bistriţa, şi-mi asum răspunderea.”

Anca Cârcu

Sursa foto: InfoBistrita