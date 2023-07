Referatul de arestare întocmit de procurorii DIICOT în dosarul „Lagărele” Ilfovului dezvăluie o serie de elemente care subliniază tratamentele inumane la care au fost supuse victimele, conform jurnaliștilor de la Buletin de București, care au publicat ancheta de presă împreună cu Centrul de Investigații Media, anchetă care a stat la baza investigației procurorilor. Pe lângă înfometare, batjocură și exploatarea financiară, victimele au fost sedate, în ciuda acuzelor de dureri abdominale, iar insecticidele pentru ploșnițe și păduchi au fost administrate fără respectarea normelor, inclusiv pe hainele persoanelor internate.

Un asistent medical generalist de la unul dintre centrele vizate de anchetă „a acționat contrar jurământului depus în calitate de asistent medical generalist, întrucât, deranjată de faptul că o beneficiară a centrului i-a solicitat un consult, acuzând probleme cu stomacul, a pedepsit-o pe aceasta prin administrarea unei pastile de Diazepam (un sedativ puternic), mințind-o că i-a oferit o pastilă pentru afecțiuni digestive”, se arată în referatul procurorilor.

Martorii au declarat că pacienta „s-a dus la XXX că o doare burta, iar asistenta i-a spus că îi va da un Metroclopramid. I-a dat o pastilă, după care beneficiara a avut o discuție cu asistentul social Dana care i-a dat un sandviș. […] Am asistat la un episod în care Roxana a spus că îi era rău și am solicitat asistentei să vină să o consulte. Asistenta a văzut că are parametrii buni și a acuzat-o că se preface și i-a spus că îi aduce o pastilă de Metroclopramid. Roxana Maria a luat pastila și, în câteva minute, i-am oferit o plăcintă și, înainte să apuce să termine de mâncat, Roxana Maria a devenit somnolentă și a adormit cu mâncarea în gură. Mi-a spus înainte să adoarmă că a primit Diazepam și o să doarmă 15 ore”, scrie G4media.ro.

În plus, din cauza igienei precare, centrele de asistență socială privată se confruntau frecvent cu infestarea de insecte. În multe cazuri, serviciile de deratizare, dezinfecție și dezinsecție erau superficiale, iar angajații aplicați tratamente chimice cu substanțe care nu se găseau pe piață și ar fi trebuit folosite doar de personalul specializat din firmele autorizate.