Proiectul „Via Transilvanica” a câștigat, cu 27.000 de voturi, număr record, Premiul publicului la European Heritage Awards 2023. Președintele Asociației Tășuleasa Spocial, Alin Ușeriu, a intrat în posesia lui, joi, la ceremonia de decernare a Premiilor europene pentru patrimoniu, la Palazzo del Cinema din Veneția.

„Cu mare bucurie vă spunem că am luat premiul cel mare, cel care este cel mai valoros, pentru că exprimă încrederea și aprecierea oamenilor de peste tot din Europa și mai ales a voastră, a comunității oamenilor drumului. Mai exact, 27.000 de cetățeni europeni și nu numai, au votat Via Transilvanica ca cel mai bun proiect de patrimoniu în cadrul Premiilor Europene pentru Patrimoniu / Premiilor Europa Nostra 2023, cea mai înaltă distincție europeană în domeniu. Am spart recordul pentru numărul de voturi, ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum, iar asta înseamnă cu adevărat ceva. Vă mulțumim pentru fiecare vot în parte, suntem atât de bucuroși și recunoscători, că prea multe cuvinte ar fi de prisos.

Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc la celebrul Palazzo del Cinema din Lido, Veneția și este organizat de Europa Nostra în colaborare cu Comisia Europeană. Președintele Tășuleasa Social, Alin Ușeriu și directorul executiv Tășuleasa Social, Szekely Anna, au fost prezenți pentru a prezenta proiectul Via Transilvanica și pentru a ridica premiile. Invitați au fost cei 17 laureați ai premiilor pentru patrimoniu, mezzosoprana de renume mondial, Cecilia Bartoli, Președintele Europa Nostra, online Margaritis Schinas, Vicepreședintele Comisiei Europene pentru promovarea stilului nostru de viață european și tot în legătură online, Roberta Metsola Președintele Parlamentului European, care ne-a felicitat pentru această realizare.

Vă mulțumim! Acesta este premiul cu cel mai important pentru noi, pentru că reflectă ce are cel mai mult sens pentru oameni. Via Transilvanica își va continua misiunea de a proteja și promova patrimoniul, mai ales cel natural și rural, al României. Felicitări tuturor celorlalți laureați, a fost o mare onoare să ne aflăm printre voi!”, a scris Alin Ușeriu pe pagina sa de Facebook.