În urmă cu circa 9 ani, un scandal cât casa a izbucnit în comuna Livezile, când cinci consilieri locali, plus consilierul personal al primarului Traian Simionca, au fost reținuți pentru 24 de ore de ofițerii Direcției Generale Anticorupție Bistrița-Năsăud, pentru luare de mită. Asupra aleșilor locali şi a consilierului primarului s-au găsit bani pe care scria „mită”. Cel care le-a înscenat flagrantul aleșilor locali este tocmai fratele primarului din Livezile, şi el consilier local, dar care era și președintele Asociației Crescătorilor de Ovine (ACO) „Raiul Livezenilor”. De atunci încoace, majoritatea au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției. Un singur consilier nu a recunoscut că ar fi vinovat astfel că a fost trimis în judecată abia în 2019.

Cei cinci foști consilieri locali livezeni sunt Ion Simionca – consilier local și preşedinte al Asociaţiei Crescătorilor de Ovine şi Caprine Livezile și totodată fratele primarului Traian Simionca, Alexandru Nicolae Oltean, Nicolae Dobra, Ioan Mihai Moldovan și Florin Zăgrean și au deținut funcțiile în mandatul 2012-2016. Așa cum am precizat în scandal a fost implicat și consilierul personal de atunci al primarului Traian Simionca, Darius Alin Burcutean pe numele lui.

Procurorul pus să refacă urmărirea penală

Scandalul a izbucnit în noiembrie 2013 odată cu organizarea unui flagrant, iar mai apoi reținerea celor șase, iar circa un an mai târziu, aceștia au fost trimiși în judecată sub acuzații de șantaj, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi instigare la delapidare. Dosarul însă, nu a trecut de camera preliminară și, în 2015, a fost întors la procuror pentru refacerea actelor de urmărire penală.

Deși actele de urmărire penală nu au fost refăcute așa cum a cerut instanța, procurorul de caz a mai trimis încă o dată, tot în 2016, dosarul în judecată, însă de data aceasta judecătorii au constatat nulitatea absolută a rechizitoriului și a dispus totodată restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa pentru reluarea şi refacerea urmăririi penale.

În 2017, după refacerea anchetei, cazul a ajuns din nou pe masa judecătorilor. De data aceasta nu este vorba de un singur dosar, ci de mai multe, fiindcă fiecare dintre inculpați a fost trimis separat în judecată. Din cei șase, cinci au încheiat câte un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii.

Singurul care nu și-a recunoscut vreo vină a fost Nicolae Dobra, el fiind trimis în judecată, în procedură normală, abia în martie 2019, pentru complicitate la șantaj și fals în înscrisuri sub semnătură privată. În august același an, instanța constată legalitatea rechizitoriului, iar la judecata pe fond a intrat abia în februarie 2020. Din ianuarie anul acesta, Dobra își tot așteaptă sentința, fiindcă instanța a tot amânat pronunțarea, în acest moment fiind stabilit termen pentru finele lunii aprilie. Trebuie să menționam că, în acest dosar Ion Simionca are calitate de persoană vătămată.

Hapsâni pe bani

Dar să vedem cum s-au derulat faptele.

Astfel, anchetatorii au arătat în rechizitoriu că, la începutul lunii noiembrie 2013, Ioan Simionca, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Ovine şi Caprine „Raiul Livezenilor” Livezile a formulat o plângere penală de fapt un autodenunţ în care a arătat că asociaţia pe care o conduce a încheiat cu Primăria Livezile, în aprilie 2014, un contract de concesiune pentru o suprafaţă de 332,97 hectare de păşune proprietatea comunei Livezile, care odată cu folosinţa păşunii, din fondurile europene primite de la APIA, urmează a efectua lucrări de întreţinere pe păşune. Simionca a mai arătat că a invitat o comisie din cadrul autorităţilor locale să verifice lucrările efectuate şi că la data de 18.10.2013 au venit la faţa locului cinci aleși locali, plus Burcutean şi că i-au cerut câte 200 lei pentru fiecare deplasare în teren atât pentru vizualizarea păşunilor care trebuiau întreţinute, cât şi la recepţia lucrărilor. Când le-a spus că nu este nici legal şi nici normal să primească aceste sume de bani, respectivii aleși l-au ameninţat că dacă nu este de acord să plătească va fi dat afară la fel ca fostul preşedinte al ACT Dorolea, că nu-l vor mai lăsa să execute lucrări pe păşuni, precum şi că vor rezilia contractul de concesiune.

“Persoana vătămată (n. r. – Ion Simionca) a mai arătat că după o altă deplasare în teren, la data de 2.11.2013, pentru a nu se da curs ameninţărilor, la un bar din localitatea Livezile a plătit celor 6 persoane câte 400 lei pentru două ieşiri atât pentru cea din data de 18.10.2013, cât şi pentru cea din aceeaşi dată, şi că în procesul verbal consemnat cu acea ocazie s-a trecut ca amenajată o suprafaţă cu 3,5 hectare mai mare decât cea lucrată efectiv, pentru a se acoperi suma de 2.400 lei, suportată din fondurile asociaţiei. Persoana vătămată a arătat că a luat în serios ameninţarea, cu atât mai mult cu cât consilierii au votat anterior reducerea cantonului silvic şi reducerea postului său, precum şi faptul că în lipsa păşunilor se pierdeau atât subvenţiile de la APIA cât şi posibilitatea de a mai putea întreţine animalele pe care le avea 170 ovine şi 38 de caprine. (…) Conform declaraţiilor unor martori prezenţi la şedinţă, Ion Simionca a spus că poate să le plătească membrilor comisiei câte 50 de lei pentru fiecare deplasare în teren. Până la acel moment, la deplasările în teren ale consilierilor nu se plăteau bani existând doar un obicei ca preşedintele asociaţiei la care se făcea deplasarea să organizeze o masă la un restaurant. Cu ocazia şedinţei, s-au „autopropus” în comisie Oltean Alexandru Nicolae, Dobra Nicolae, Moldovan Ioan Mihai, Zăgrean Florin și (….), deşi în anii anteriori la deplasările pe păşuni mergeau doar câte 2 sau 3 consilieri, iar uneori chiar câte unul. Cu toate că nu s-a consemnat în procesul verbal, unii consilieri au susţinut că ar fi fost desemnat în comisie şi inculpatul Burcutean Darius Alin, consilier al primarului comunei Livezile, care urma să-i transporte pe consilieri cu autoturismul”, se menționează în rechizitoriu.

Fără a exista vreun document scris de constituire a comisiei, la data de 23.11.2013, primarul Simionca a comunicat printr-o adresă că în şedinţa din luna octombrie 2013 a Consiliului local s-ar fi constituit comisia având ca obiect de activitate verificarea executării contractului de concesiune încheiat cu asociația condusă de fratele său, din care fac parte cei mai sus amintiți, precum şi că atribuţiunile comisiei sunt de a stabili lucrările care urmează a se efectua pe păşunea comunală aflată în concesiunea ACT cât şi ACOC şi de efectuarea de recepţii împreună cu preşedinţii şi membrii acestora a lucrărilor efectuate. Consecutiv acestei şedinţe, comisia astfel „constituită” a făcut deplasări pe păşunile ACT Dorolea şi ale ACOC Livezile.

Au mărit suprafețe de teren din pix

De aici încolo a început sarabanda, fiindcă membrii așa-zisei comisii de verificare s-au ținut scai de Ion Simionca pentru a le da bani, amenințându-l totodată că, dacă nu vor fi plătiți pentru deplasările în teren, (evident cu sumele dorite de ei, nu cu câte 50 de lei cât ar fi putut da legal președintele ACOC Livezile), contractul de concesiune va fi reziliat, iar el va fi schimbat din funcția de președinte al asociației, așa cum a fost schimbat și cel care a deținut funcția de președinte al ACT Livezile

Pentru a-i forța mâna lui Simionca, la o vizită în teren a comisiei, Burcutean a cerut ca în procesul verbal să fie consemnată o suprafață mai mare decât cea reală.

“O nouă deplasare în teren a avut loc la data de 2.11.2013, ocazie cu care membrii comisiei i-au reiterat persoanei vătămate Simionca Ion solicitarea ca pentru fiecare deplasare în teren membrii comisiei, să primească câte 200 lei. Zăgrean Florin i-a reamintit persoanei vătămate că ACT Dorolea, al cărei preşedinte este plăteşte asemenea sume, întrucât în cadrul asociației s-ar fi constituit un fond de 10% din care se pot plăti deplasările membrilor comisiei. Persoana vătămată Simionca Ion le-a spus inculpaților că în statutul ACOC nu există o asemenea prevedere, că membrii asociației nu sunt de acord cu plata unor asemenea sume şi că sumele obţinute din fonduri europene nu pot fi cheltuiţi într-un asemenea scop, fiind nelegală plata unor asemenea servicii. Auzind răspunsul persoanei vătămate, Burcutean Alin consilierul – care se comporta ca un fel de şef al comisiei a propus şi a cerut să se consemneze în procesul verbal o suprafaţă mai mare ca amenajată şi astfel din diferenţă să poată fi plătiţi membrii comisiei. Deşi se efectuaseră lucrări de împrăştiere de muşuroaie cu un tractor al societăţii administrate de martorul XX pe o suprafaţă de 10 hectare, conform înţelegerii Burcutean Alin a scris un proces verbal în care a consemnat efectuarea unor lucrări de „împrăştiat muşuroaie” de către membri utilizatori ai Asociaţiei Crescătorilor de Ovine şi Caprine Livezile „Raiul Livezenilor” Livezile consemnând în fals suprafaţa de 13,5 hectare, valoarea prestaţiei fiind de 700 lei pe hectar. Astfel din suma obţinută pe diferenţa de 3,5 hectare înmulţită cu 700 lei s-a obţinut suma de 2.400 lei care a fost achitată membrilor comisiei Oltean Alexandru Nicolae, Dobra Nicolae, Moldovan Ioan Mihai, Zăgrean Florin, şi Burcutean Alin, în condiţiile în care, conform adresei primăriei, Zăgrean Florin nu făcea parte din comisie şi în plus avea calitatea de cenzor al ACOC, iar pe cale de consecinţă avea dreptul şi obligaţia să verifice modul în care sunt cheltuiţi banii asociaţiei.

Oltean Alexandru Nicolae, Dobra Nicolae, Moldovan Ioan Mihai, Zăgrean Florin, şi Burcutean Alin au semnat procesul verbal din partea comisiei iar din partea asociaţiei au semnat Simionca Ion – preşedintele asociaţiei (…). Odată cu primirea banilor şi cu redactarea procesului verbal, Moldovan Ioan i-a cerut persoanei vătămate Simionca Ion să înregistreze acel proces verbal în evidenţa asociaţiei pe care o conducea şi să retragă suma de 2.400 lei cu justificarea efectuării lucrărilor pe 13,5 hectare de păşune, deşi se efectuaseră lucrări pentru curăţirea a 10 hectare de păşune.

Procesul verbal a fost înregistrat cu numărul 8759/4.11.2013 la Primăria comunei Livezile, precum şi în registrul Asociaţiei Crescătorilor de Ovine şi Caprine „Raiul Livezenilor” Livezile cu numărul 31/6.11.2013. La data de 16.11.2013, aceeaşi comisie din care lipsea Zăgrean Florin însă care în aceeaşi zi, cunoscând că persoana vătămată Simionca Ion ezită să plătească membrii comisiei „constituite”, l-a apelat telefonic solicitându-i să plătească deplasarea membrilor comisiei, a făcut o nouă deplasare pe păşune. Având în vedere discuţiile anterioare din datele de 18.10.2013 şi 2.11.2013, cu privire la necesitatea de a plăti deplasările comisiei, membrii comisiei au pretins câte 200 lei pentru deplasarea în teren. Persoana vătămată le-a comunicat cu acea ocazie că a putut să ridice de la bancomat doar suma de 7.000 lei, cât este plafonul posibil de ridicare de pe card şi că trebuie să plătească muncitorii cu suma de 6.300 lei, motiv pentru care le poate da doar câte o sută de o „zamă”. În timp ce făcea plata sumei de câte 100 lei fiecăruia(în total 500 lei), Burcutean Alin a smuls din mâna persoanei vătămate o bancnotă de 100 de lei, spunând că este pentru Zăgrean Florin, însă persoana vătămată a recuperat-o smulgând-o din mâna acestuia spunând că i-o dă el personal. Cu ocazia acestei deplasări, persoana vătămată le-a spus membrilor comisiei că le va da diferenţa la următoarea recepţie ce urma să aibă loc peste o săptămână”, se precizează în rechizitoriu.

I-au “călcat” mascații

Numai că “peste o săptămână” aveau să vină mascații.

“La data de 22.11.2013, conform înţelegerii anterioare, Oltean Alexandru Nicolae, Dobra Nicolae, Moldovan Ioan Mihai, Zăgrean Florin, şi Burcutean Darius Alin au efectuat o nouă deplasare în teren pe o păşune concesionată de ACOC, ocazie cu care au fost reiterate discuţiile cu persoana vătămată cu privire la plata sumelor de bani solicitate de inculpaţi, Intr-una dintre discuţii, Burcutean Alin a reiterat ameninţarea persoanei vătămate Simionca Ion că păşunea este a consiliului şi că în fiecare an ar putea fi reziliat contractul de concesiune chiar dacă acesta are o valabilitate mai lungă, în situaţia în care nu se vor plăti deplasările membrilor comisiei. De faţă la această discuţie au fost Oltean Alexandru Nicolae, Dobra Nicolae, Moldovan Ioan Mihai, Zăgrean Florin, şi Burcutean Darius Alin care au întărit convingerea persoanei vătămate că dacă nu se va conforma va suporta consecinţele indicate de Burcutean Alin. Persoana vătămată le-a spus membrilor comisiei că anterior la deplasările pe păşune nu se plăteau sume de bani consilierilor ci doar se organizau mese plătite de preşedinţi. Moldovan Ioan Mihai şi-a manifestat neîncrederea în această susţinere a persoanei vătămate având reprezentarea că şi anterior se plăteau deplasările consilierilor pe păşune, lăsând de înţeles persoanei vătămate că trebuie să plătească membrii comisiei la fiecare deplasare, spunându-i că ei, membrii comisiei nu se implică în administrarea asociaţiei lăsând de înţeles că persoana vătămată şi membrii asociaţiei îşi însuşesc sume de bani primite cu titlu de subvenţii. Moldovan Ioan a susţinut că trebuie să se consemneze în procesul verbal ca amenajată o suprafaţă mai mare, iar din diferenţa trecută în plus să fie plătiţi membrii comisiei. Iniţial, persoana vătămată Simioncxa Ion, preşedintele ACOC s-a opus susţinând că şi anterior s-au trecut 3,5 hectare în plus şi că tot adunând asemenea plusuri se vor depăşi suprafeţele de păşune ale asociaţiei, însă Moldovan Ioan, consilierul l-a asigurat că nu vor fi probleme şi că va putea să treacă în fiecare an amenajarea unor suprafeţe de păşune. În seara aceleiaşi zile, consecutiv discuţiilor de pe păşune, la barul CC, din centrul localităţii Livezile, Oltean Alexandru Nicolae, Dobra Nicolae, Moldovan Ioan Mihai, Zăgrean Florin, şi Burcutean Darius Alin au avut pretenţia să li se dea banii înainte de redactarea procesului verbal, cu atât mai mult cu cât li se datorau sume de bani pentru deplasări anterioare. Persoana vătămată s-a conformat şi a plătit suma totală de 3.100 lei, câte 500 lei fiecăruia, cu excepţia lui Zăgrean Florin căruia i-a dat suma de 600 lei, întrucât acesta lipsise la data de 16.11.2013. La momentul la care s-a discutat despre întocmirea procesului verbal s-a reiterat problema suprafeţei ce trebuie trecută în procesul verbal urmând să se ajungă la o suprafaţă corespunzător de mare care să permită plata. Toţi membrii comisiei au fost de acord cu această soluţie. La scurt timp după această discuţie organele de anchetă conduse de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa Năsăud au pătruns în incinta barului CC (….). Membrii comisiei au negat că ar avea asupra lor asemenea sume, însă după ce pe o parte dintre bancnote a putut fi văzută inscripţia «Şantaj» cu galben fluorescent, au recunoscut că au primit câte 500 lei şi respectiv 600 lei de la persoana vătămată. în concret, de la inculpatul Dobra Nicolae Adrian s-au ridicat un număr de 5 bancnote de 100 lei purtând inscripţia «Şantaj»”, au mai precizat anchetatorii.

Simionca Ion, Oltean Alexandru Nicolae, Moldovan Ioan Mihai, Zăgrean Florin, şi Burcutean Darius Alin au încheiat cu procurorii acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, aceștia fiind condamnaţi la pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere.

Singurul care nu a semnat vreun acord este Nicolae Dobra, astfel că el a fost trimis în judecată abia în 2019. În data de 25 martie instanța a decis că va pronunța o sentință luna viitoare, pe data de 24 aprilie.