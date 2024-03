Un bărbat a încercat să evite plata pensiei alimentare pentru propriul fiu falsificând un test de paternitate, folosind ADN-ul unchiului său. Bărbatul, în vârstă de 32 de ani, a reușit să strecoare o probă prelevată de la unchiul său în aparatura medicală care efectua testul, inducând în eroare personalul medical. Mama copilului a contestat rezultatul testului de paternitate, iar în urma investigațiilor a ieșit la iveală minciuna. Această descoperire a avut loc după aproape patru ani de la nașterea copilului, timp în care mama a trebuit să facă sacrificii financiare pentru a-și asigura necesitățile copilului. Bărbatul a fost ulterior arestat de poliție, iar o nouă probă de ADN a fost prelevată, confirmând paternitatea sa și dezvăluindu-se înșelăciunea.

Săptămâna trecută, la Tribunalul Bexley Magistrates’ Court, tatăl, care locuiește în Kent, a pledat vinovat de fraudă prin reprezentare falsă la 19 iunie 2020, prin prezentarea eșantionului ADN fals la Child Maintenance Group (CMG). Procurorul Denise Clewes a declarat că investigația a fost demarată de Unitatea de investigații financiare a Agenției de susținere a copilului. „El a furnizat acest lucru la CMG pentru a arăta că nu este tatăl copilului, știind că nu era ADN-ul său, ci al unei terțe părți – unchiul său. Mama copilului a făcut o cerere, numindu-l ca tată, dar el a contestat paternitatea și a furnizat un test ADN prin intermediul unei companii autorizate. Acest lucru a fost contestat de către mamă, care a furnizat o declarație și certificatul de naștere al copilului, în care el era numit ca tată și că era singura persoană care putea fi tatăl. El a refuzat să furnizeze un alt test ADN către CMG, spunând că a plătit deja pentru unul în mod privat. CMG a prelevat apoi ADN atât de la mamă, cât și de la copil, iar inculpatul a fost arestat la adresa sa de domiciliu și dus la secția de poliție din Gravesend, unde i s-a prelevat ADN pentru comparație. El a susținut că ADN-ul prezentat la testul anterior era al său, dar în cele din urmă a recunoscut că i-a cerut unchiului său să furnizeze un tampon de salivă ADN în numele său. El a îndepărtat în mod deliberat o parte din ambalaj, astfel încât medicul nu a știut întregul protocol de urmat și a ieșit la mașina sa pentru a preleva proba și apoi s-a întors la cabinet“, a explicat procurorul, citat de Daily Mail.

„Testul ADN al poliției a fost pozitiv, confirmând că el era tatăl copilului și nu ADN-ul furnizat prin Genetrack“, a completat procurorul

„Uneori am avut doar o ceașcă de ceai în loc de masă“

Instanța a auzit că unchiul său a fost apoi intervievat și a confirmat că știa despre ce este vorba, dar a crezut că ADN-ul avea legătură cu munca nepotului său.

Fosta sa soție a declarat că a fost nevoită să sară peste mese pentru a-și putea întreține copiii: „Incidentul m-a afectat în atât de multe feluri. Eram în vacanță când am primit apelul în care mi s-a spus că fiul meu nu este al lui și am fost șocată. Am simțit că avea controlul general și că încerca să scape de plată și când am primit vestea am fost distrusă și supărată, dar știam că ceva a fost falsificat. Trebuia să obțin rezultatul corect pentru fiul meu. A fost o greutate uriașă de pe umerii mei. Când plățile au încetat, m-am luptat mult și am știut că nu ar trebui să fiu în această situație. A trebuit să strâng cureaua și, uneori, am avut doar o ceașcă de ceai sau o cafea în loc de o masă pentru ca copiii mei să poată mânca“

Avocatul tatălui, Tessa Donovan, a declarat în fața instanței că acesta „a luat o decizie extrem de proastă și este pentru prima dată când a comis o infracțiune gravă. Nu există nicio scuză pentru comportamentul său, dar el nu se descurca bine în acel moment și i se prescrisese medicație împotriva anxietății și antidepresivă. A intrat în panică în privința banilor și știe că comportamentul său nu a fost atractiv și îi pare foarte rău pentru acțiunile sale“, a spus avocata sa.