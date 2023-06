Un tânăr român în vârstă de 19 ani, numit Daniel Popa, va urma o perioadă de 4 ani de studii la Academia Militară Navală a SUA, cunoscută ca The United States Naval Academy din Annapolis, una dintre cele mai prestigioase instituții militare din lume. Succesul său a fost rezultatul unei pregătiri intense, atât intelectuale, cât și fizice, care a implicat numeroase teste și seriozitate. Trei absolvenți ai colegiilor militare românești vor studia la academii militare din Statele Unite ale Americii, iar costurile vor fi suportate de către Ministerul Apărării Naționale. Competiția este puternică, cu participanți din toate continentele.

Daniel este originar din comuna Pietroasa, Județul Bihor, și a absolvit Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia în acest an.

G4Media a discutat cu el despre motivele pentru care tinerii aleg cariera militară și despre implicarea într-un program de studiu într-o altă țară.

„Admiterea în această instituție ține foarte mult de activitățile extracurriculare, mai mult decât s-ar putea crede… Notele sunt importante, media, școala, dar și activitățile extracurriculare reprezintă un aspect esențial în procesul de admitere.

„M-am pregătit mai serios, aș putea spune, începând cu clasa a XI-a. Am participat la numeroase olimpiade, iar pasiunea mea este istoria. Am căutat un echilibru, deoarece liceul meu era orientat spre matematică și informatică, așa că am dorit să găsesc un echilibru”, a declarat el.

Daniel consideră că alegerea unui colegiu militar pentru o carieră ulterioară în domeniul militar ar trebui să fie o opțiune „extrem de bună” pentru orice tânăr din România, datorită performanțelor care pot fi atinse prin disciplină și seriozitate, precum și datorită statutului de instituții școlare de elită.

„Din clasa a IX-a, aveam deja în minte că vreau să devin inginer, iar academia respectivă oferă programe de inginerie. Mă îndrept spre domeniul calculatoarelor, IT, dar specializarea acolo diferă puțin de situația din România, deoarece nu se alege domeniul de la început, ci în al doilea an, în funcție de rezultatele academice și de recomandările profesorilor de acolo.

„Voi face o cercetare mai atentă după ce ajung acolo”, a spus Daniel. El afirmă că se va întoarce în țară după încheierea studiilor și va lucra în cadrul Forțelor Navale Române.

„Este încă prea devreme să vorbesc despre asta, deoarece nu știu ce îmi rezervă viitorul (…) În acei 4 ani, doresc să profitez la maximum de resursele oferite de academie și îmi doresc să mă dezvolt în toate aspectele, academic, fizic, sportiv, moral și de leadership, și să am o abordare echilibrată în tot ceea ce fac”, a adăugat el.

Reprezentanții colegiului din Alba Iulia afirmă că Daniel a luat decizia de a susține examenul de admitere la prestigioasa Academie a Forțelor Navale din SUA după o cercetare amănunțită a oportunităților oferite de această instituție și a ajuns la concluzia că este cea mai bună alegere pentru el.

Ei cred că tânărul va impresiona în America, va reprezenta țara cu onoare și va fi un model pentru colegii mai tineri.

Academia Navală din Annapolis, Maryland, pregătește tineri pentru a se alătura Marinei Americane. Studenții frecventează academia timp de patru ani și absolvă cu diplome de licență.