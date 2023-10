Un pompier drogat a fost lovit cu mașina o fetiță de 8 ani, în Maramureș, chiar pe trecerea de pietoni. Fetița ieșea de la școală și a încercat să traverseze regulamentar strada pe zona special marcată corespunzător.



Un tânăr de 24 de ani, pompier în cadrul ISU Maramureş de aproximativ 8 luni, circula la volanul unui autoturism. La un moment dat, a surprins şi a accidentat o minoră de 8 ani. Fetiţa ieşea de la şcoală şi se angajase în traversarea regulamentară a străzii pe trecerea pentru pietoni marcată şi semnalizată corespunzător.

La faţa locului au intervenit echipaje ale poliţiei şi un echipaj SMURD de la Şomcuta Mare. Minora a fost preluată şi transportată la Spitalul de Urgenţă, unde a rămas internată, scrie stiripesurse.ro.

Tânărul, din Mireşu Mare, aflat în timpul liber, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând zero. Surpriza a venit din partea testării cu drugtest. Acesta a indicat pozitiv la consum de canabis. În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.

La nivelul ISU Maramureș a fost declanșată o anchetă internă.