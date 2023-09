Fostul primar Nicolae Robu, în vârstă de 68 de ani, urmărit penal de DNA, este luat în calcul de PNL pentru a candida din nou la Primăria Timișoarei, la alegerile din anul 2024. Alin Nica, președintele Organizației PNL Timiș, a declarat că liberalii au comandat trei sondaje și în toate Nicolae Robu a ieșit pe primul loc. „Nu vom lua o decizie politică de a forța un candidat, altul decât doresc timișorenii”, a susținut Nica.

„Categoric, PNL Timiș are prima șansă în ochii electoratului în sondajele de opinie. Am făcut trei sondaje, ultimul în iunie-iulie anul acesta, iar lucrurile sunt constante. Mai e un an, într-un an se pot întâmplă multe. Se poate da Dominic Fritz peste cap și, din Cenușăreasa administrației românești, să devină un expert în management administrativ. Cred că a trecut vremea experimentelor dureroase pentru Timișoara, timișorenii au simțit pe pielea lor ce înseamnă frigul, mizerie, oportunități ratate, pot să mai amintesc TVA-ul pe Colterm, banii neatrasi din finanțări europene pe care primăria i-a lașat să treacă pe lângă ei.

Timișorenii, sunt convins că vor alege mult mai inteligent și mai aplicat, și nu la furie, cum au făcut-o în 2020, ci ținând cont de comparație, între rezultatele administrative înainte de 2020 și ce s-a întâmplat în perioada scursă de la alegerile locale. Cred că PNL vă câștiga Primăria Timișoara, Consiliul Județean Timiș și majoritatea primăriilor din județ”, a declarat Alin Nica, liderul PNL Timiș, citat de opiniatimisoarei.ro.

DNA a anunțat, într-un comunicat de presă din 10 martie 2023, că s-a început urmărirea penală a fostului primar Nicolae Robu și a altor trei funcționari din Primăria Timișoara. Cei patru sunt urmăriți pentru abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.