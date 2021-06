Oamenii PSD, băgați până peste cap în falsificarea unor documente pentru a deturna retrocedările. Spitalul de pe Independenței sau muntele Dosul Stânișoarei, Regna sau terenurile de la Bistrița Bârgăului, Colibița și Prundu Bârgăului doar câteva exemple de furt în folosul grupului infracțional organizat al politrucilor roșii, înșurubați la conducerea UCGN!

De trei ori cât moștenirea Gojdu, averea din fosta granița năsăudeană a atras hoții de patrimoniu imediat ce au început să apară legile retrocedării și notificările privind solicitările de recuperare a imensei averi. Reînființată în 1990, sub denumirea de Uniunea Comunelor Grănicerești Năsăudene, prin sentința civilă nr. 40/1990 a Judecătoriei Năsăud, având ca temei legal Legea nr 21/1924, statutul adoptat atunci fiind modificat prin Încheierea Civilă nr 1652/2002 și Încheierea Civilă nr 436/CC/ 2010, asociația grănicerească a devenit ținta ”hoților de patrimoniu”! Între timp, politrucii pesede, manevrați de Radu Moldovan au avansat în ocuparea funcțiilor de conducere în UCGN, prin intermediul Consiliului Director și al președinției acestei organizații apolitice, private! După un puci, prin care primarii PSD au înlocuit în forță președintele din 2009 cu un servitor al lui Radu Moldovan, inginerul silvic Mihai Mureșan, a început pulverizarea puținelor averi retrocedate deja. Cum juristul de la acea vreme al UCGN, fostul judecător Pompei Raus a îndrăznit să refuze propunerile de înscriere în PSD și candidatura la Primăria orașului Năsăud, băieții au demarat acțiunea de îndepărtare a acestuia și funcționarea fără jurist a UCGN, vreme în care s-au emis cele mai nocive documente din punct de vedere legal al organizației, pentru a răzbuna faptul că, pe perioada în care a funcționat, fiind la pensie, ca jurist al UCGN, Pompei Raus a reușit să blocheze accesul legal în UCGN al primarilor, viceprimarilor și al altor funcționari ai statului, incompatibili cu UCGN, potrivit statutului. Prin promovarea sentinței 11 48/2011, rămasă definitivă și având calitatea de lucru judecat, primarii care au penetrat și capturat UCGN, începând din 2009, erau atunci și sunt și acum în afara legilor românești.

Dispozitivul respectivei sentințe, emis în baza mai multor documente din dosar, pregătite minuțios de judecătorul pensionar a otrăvit mințile lacomilor primari PSD, a președintelui CJ Radu Moldovan și a lui Mircea Romocea, un oportunist venit din afara spațiului grăniceresc, dar cu tupeu de jupân, care a și încercat să desființeze sentința 1148, dar nu a reușit. Ce a reușit însă, în perioada de două mandate cât a fost primar al Năsăudului? Să pună orașul grăniceresc pe harta de risc pentru inundații, prin distrugerea epiului digului de apărare a orașului pentru că a vrut să își construiască o microhidrocentrală, în care să capteze apele Someșului Mare, pentru a produce destul curent ca să se sature de bani… Numai că, Someșul Mare nu a consimțit la planurile lui și nu a intrat în conducta lui Romocea, iar curent, potrivit specialiștilor nu se va produce acolo, nici când se vor fi cheltuiți toți bani pe care i-a făcut ca primar ”legal”… Cu respectiva ocazie a mai comis un abuz, pentru că a putut: a ”naționalizat”, după ce a ajuns primar, printr-un HG contrasemnat de Ponta, barajul construit de grăniceri, pe care comuniștii nu îl avuseră în vedere. Avea nevoie de el în proiectul său megalomanic cu microhidrocentrala.

Omul PSD a subtilizat dispoziția privind proprietatea asupra spitalului de pe Independenței. Alți slujbași obedienți au șters urmele

Montat în scaunul de președinte al UCGN de către celelalte slugi ale PSD, manevrate de păpușarul Radu Moldovan, inginerul silvic Mihai Mureșan, membru de nădejde, la acea vreme, a partidului provenit din PCR, a făcut tot ce i s-a cerut, ca un obedient interpus, în funcția de președinte al UCGN. Doar el putea subtiliza Dispoziția 143/2012, cu valoare de titlu de proprietate, prin care Radu Moldovan, devenit președinte al Consiliului Județean Bistrița Năsăud, în 2012, a recunoscut inițial dreptul de persoană îndreptățită a UCGN pentru retrocedarea clădirilor grănicerești, cunoscute drept Spitalul de pe Independenței și doar el a făcut-o, la cererea expresă a lui Moldovan, la câteva luni după emitere acestui document, când jupânul de la CJ a fost consiliat să revină asupra dispoziției respective. În paralel, unii dintre angajații CJ au primit ordin de ștergere a urmelor produse de emiterea, semnarea și expedierea actului administrativ către UCGN. Același Mihai Mureșan, în martie 2014, la nici două luni după ce UCGN ceruse în contencios anularea dispoziției 305, din decembrie 2013, prin care Moldovan nu mai recunoștea ce semnase în iunie 2012, prin titlul de proprietate cunoscut drept Dispoziția 143, semna în nume propriu, ca și cum moștenirea grănicerească o luase de la familia sa, pe persoană fizică, o adresă de renunțare către Tribunalului Bistrița-Năsăud prin care sublinia ritos că, dispoziția 143 nu a existat și nu a produs efecte. În consecință, instanța să nu ia în calcul existența Dispoziției 143/2012, ci doar pe cea numerotată 305, emisă în decembrie 2013! Atât de competent era obedientul servitor încât nu a priceput că se acuza singur, indirect, dar fără dubii, de dispariția cu plic cu tot a actului administrativ!

Moldovan nu a acceptat în ruptul capului că ar putea pierde spitalul de pe Independenței!

Despre falsurile pe care unii angajați ai CJ BN, fideli lui Radu Moldovan le-au executat la ordinul jupânului neocomunist am informat pe măsură ce s-au consumat termenele de judecată în dosarul 123/112/2014, dosar în care am fost intervenienți accesorii, cu scopul de a înțelege ce se întâmplă în dosar, ce acte erau în el și cum se comportau în fața instanțelor apărătorii angajați ai UCGN. Am făcut acest lucru deoarece, după linșajul prin presă la care fusese supus judecătorul la pensie Pompei Raus, orchestrat de PSD cu ajutorul lui Mircea Romocea, furnizor al unor documente din interiorul ONG-ului, punând la socoteală și secretomania de care sunt loviți toți politrucii ajunși în AG sau CD al UCGN, pentru a nu li se observa ”competența” și inadecvarea, am fost nevoiți să găsim metode creative de a intra în posesia unor informații și documente, fără de care nu puteam înțelege rostul, scopul și argumentația chemării în judecată a lui Radu Moldovan, ca pârât și nici solicitarea de anulare a celei de-a doua dispoziții a acestuia, ca act administrativ emis ILEGAL!

Între timp, Mihai Mureșan a fost ”convins” să renunțe la funcția de președinte al UCGN, după ce a încasat o jumătate de milion de lei, chipurile salarii la care renunțase, dar nu prea, și a lăsat organizația fără ”aer” și i s-a decis de către CA format cam din aceiași primari PSD, mărirea considerabilă a salariului de șef al Ocolului Silvic Someș Țibleș. Judecătorul pensionar Pompei Raus a plecat prin demisie și fără a încasa vreun ban pentru ultimele șase luni, lucrate la UCGN, în care a pregătit și fundamentat la virgulă dosarul 123, care a fost câștigat în 2017 de tânărul avocat Mihai Feier, dar pentru cunoscători aportul lui Feier a reprezentat mai puțin de 1% din efortul de câștigare a spitalului. Sigur că, Feier nu putea să își arunce în aer cariera aflată la început pentru că Radu Moldovan poftea la clădirile grănicerești! Însă, putea pe parcursul procedurii de intrare în posesie să scape un picior, ca porumbelul din bancul ăla…lucru care era cât pe ce să se întâmple, chiar înainte de a expira perioada stipulată de Legea 10/2001, privind înscrierea proprietății recunoscută prin sentința Curții de Apel Cluj, la OPCPI BN!

”Telectualii” care conduc UCGN!

Descrierea malversațiunilor de pe traseul dispoziției 143/2012 și a aberațiilor privind susținerea unor minciuni gogonate de către apărătorii plătiți de Radu Moldovan din banii publici, cât și tergiversarea înscrierii proprietății la OCPI BN, o vom face într-un episod ulterior. Până atunci, punctăm doar că, majoritatea reprezentanților celor 44 în Adunarea generală a UCGN, dar mai ales în Consiliul Director al acestei organizații a fost și este compusă din primari și viceprimari ai PSD, câțiva de la PNL și doi trei intelectuali. În ce privește componența CD, acest organ executiv de conducere a UCGN între adunările generale, a fost compus aproape în majoritate din slugi obediente, membri PSD, primari sau viceprimari.

Unul dintre puținii intelectuali ai Năsăudului, profesorul Dorel Coc a fost îndepărtat, după ce regretatul Gheorghe Pleș și-a dat demisia și cu voia d-voastră, ultima pe listă, scriitoarea și jurnalista Florica Dura a fost înlocuită în CD, cu un cetățean fără studii, dar având butoane de PSD, din Budacul de Sus, pe nume Nuț Șofron…

În rest, cu excepția șefului de Ocol de la Telciu, Luca Pupeză și aldistului Radu Cârcu, profesor de sport, din Sg Băi, doar ”telectuali” de marcă în CD al UCGN. Obișnuiți cu turnătoriile, vânzările de neam și țară și cu execuția bolșevică, la ordin, precum fostul milițian Dragotă Anton, care a propus într-o adunare generală, nici mai mult nici mai puțin decât excluderea scriitorului și istoricului graniței Teodor Tanco, pe atunci în viață, membru fondator al UCGN, pe motiv că a îndrăznit să scrie critic la adresa acestor ”telectuali”, între care ”scriitorul de procese verbale la comandă” Viorel Roșiu din Mocod, membri CD ai UCGN care habar nu au de istoria grănicerilor și nici de istoricul averilor grănicerești! Cât despre președintele UCGN, în exercițiu, Gheorghe Onul, inginer zootehnist cu aere de turnător la securitate, se pare, potrivit dosarului care se rejudecă la Curtea de Apel București, instanță competentă în astfel de spețe, a fost de la bun început de partea celor care voiau să scape de clădirile grănicerești și a propus, după ce au fost câștigate în instanță să fie donate CJ BN, după cum poftea Radu Moldovan! Așa că, nu-i o noutate că s-a grăbit să le vândă cui a dat BANUL!

Florica Dura