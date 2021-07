Marți, 29 iunie s-a consumat la Năsăud, la așa zisa bază de agrement a UCGN încă un episod din filmul pulverizări patrimoniului UCGN, care potrivit sentinței 1148/2011 este succesoarea și continuatoarea fostei Administrației a Fondurilor Grănicerești de la Năsăud, desființată abuziv de fostul regim bolșevic.

Adunarea generală a avut pe ordinea de zi execuția bugetară pentru 2020 și planul de activități pentru anul 2021 și, s-a făcut, ca de obicei, sub comanda primarilor PSD, mulți dintre ei șantajabili cu dosare la fosta securitate, alții fiind doar executanți ai ordinelor de la partid. Scopul UCGN, potrivit statutului ar trebui să fie acordarea de burse pentru elevii și studenții descendenți de grăniceri, cu rezultate foarte bune la școală, dar fără mijloace materiale care să le permită studiul. Numai că, potrivit bilanțurilor UCGN, din ultimii 8 ani, bugetul pentru burse reprezintă mai puțin de o treime din bugetul total, grosul banilor obținuți din vânzarea masei lemnoase și chiriile pentru spații și terenuri fiind sugativați de plata cheltuielilor cu personalul, plata carburantului, a telefoanelor etc. Nici pentru plata serviciilor juridice și cheltuielilor de judecată în dosarele de retrocedare deschise suma alocată nu reprezintă prea mult, atitudinea celor care conduc organizația privind recuperarea averilor grănicerești fiind una de cârdășie cu primarii unor UAT-uri pe teritoriul cărora fondurile grănicerești au avut proprietăți, iar banii se sifonează către alte activități, gen bază de agrement… Acest tip de înțelegere durează de mai bine de 10 ani, timp în care o mare parte dintre proprietățile notificate pentru retrocedare au ”dispărut” fiind vândute unor terți, ca în cazurile de la Bistrița Bârgăului sau înglobate prin inginerii cadastrale efectuate de anumiți experți specializați în falsificări cu numere topo, ca în cazurile de la Prundu Bârgăului. Jefuirea resurselor în interesul urmașului PCR, respectiv PSD, al șefilor cleptocrați ai acestei formațiuni politice și nu în ultimul rând pentru sporirea averilor nemuncite ale primarilor și viceprimarilor din respectiva formațiune, sub controlul unor securiști, după ce UCGN a fost capturată de către politrucii roșii, este una dintre sarcinile de partid trasată de fostul chelner pesedist Radu Moldovan, el însuși având un trecut ”neclar” și încă ”nedevoalat” privind legăturile cu anumite servicii.

Bursele, un pretext pentru a ”pierde” proprietăți, păduri și clădiri istorice

Condusă discreționar de primarul de Salva, care se rejudecă la Curtea de Apel București în dosarul în care este acuzat de colaborare cu fosta securitate, UCGN, organizația care, ar fi trebuit să aibă ca obiectiv principal acordarea de burse pentru elevii și studenții nevoiași proveniți din cele 44 foste comunități grănicerești, s-a transformat potrivit actelor financiar contabile și a sentințelor judecătorești, cele mai multe în defavoarea ei, într-un grup infracțional organizat care, prin activități, așa zis private, ocultează accesul la informație al majorității urmașilor grănicerilor din cele 44 de comunități, cunoscute drept Districtul Grăniceresc al românilor de pe Valea Rodnei, Valea Sălăuței, Valea Șieului, Valea Bârgăului și din care au făcut parte și două sate din județul Mureș, respectiv Morăreni și Rușii Munți. Majoritatea urmașilor grănicerilor din localitățile foste grănicerești nici nu știu că la Năsăud funcționează un ONG, care se folosește de actele de proprietate prin care stră-strămoșii le-au lăsat lor în grijă averile adunate și sporite pentru a școli urmașii, și nu pentru ca primarii pesede să-și facă încă un rând de averi, prin deturnare de fonduri, furt și cârdășii cu cleptocrații zilei! Că anumiți primari și viceprimari de culoare roșie, având școală puțină, cu diplome cumpărate, dominați fiind de pofte de mărire și îmbogățire au pus și pun botul la astfel de malversațiuni, nu mai este o taină pentru nimeni, deoarece sunt urme clare care duc la aceștia și, este doar o chestiune de timp până când unii dintre ei vor trebui să dea cu subsemnatul la diverse parchete, în fața procurorilor!

Statutul și delegații

Timp de cinci ani am cerut în fiecare Adunare Generală (și, până în 2018, cât am fost membră în Consiliul Director al UCGN, și în ședințele acestuia) modificarea articolului 7 din Statutul UCGN, alineatul 1, referitor la delegații celor 44 în Adunarea Generală. Când, într-un sfârșit cei 30 de primari, majoritatea de la PSD au catadicsit să fie de acord cu solicitarea mea, anume că doar adunările populare din fostele comunități grănicerești sunt în măsură și pot – din punct de vedere legal și în spiritul vechilor statute- să decidă asupra persoanei care îi reprezintă cu drept de vot în Adunarea Generală, organizația risca să fie declarată neeligibilă pentru retrocedare și să piardă patrimoniu de milioane de euro, tocmai pentru că, cei 30 de primari infiltrați ilegal în organizație, transformaseră după forma și asemănarea comunelor pe care le conduceau ca niște ”satrapi” UCGN într-un fel de UAT, unde legile transparenței, cred că nu mai funcționează și de unde încearcă să pună în practică ce au învățat: Distribuția averilor nemuncite, respectiv furate! Exact ceea ce scriu și spun de aproape 3 luni, de când folosesc expresia HOȚII DE PATRIMONIU!

Din cauza formulării impuse politic, la modificarea statutului după puciul din 2008, desăvârșit în 2009, pentru ca cei 30 de primari să se poată insinua în UCGN, respectiv: art 7, alineat (1) reprezentanții localităților cu drept de vot în adunarea generală se vor stabili de către Consiliul Local al comunei (orașului). De asemenea consiliul local va desemna și câte un supleant, care să înlocuiască reprezentantul titular, în cazul în care acesta nu se poate prezenta la lucrările organelor de conducere, instanțele de judecată la care erau în lucru și mai sunt încă dosarele privind soluționarea cererilor de retrocedare respinse de comisiile locale de fond funciar, ca un făcut, acreditau în bloc ideea potrivit căreia, UCGN ar fi o asociere de consilii locale și prin urmare, potrivit articolului 3 din Legea 10/2001, ar fi fost exceptată de la retrocedare, dată fiind recomandarea articolului respectiv: …consiliile locale, consiliile județene, ministerele cât și firmele cu capital de stat sunt exceptate de la prevederile acestei legi! Adică de la retrocedare! În concluzie, instanțele invocau excepția privind retrocedarea, pe legea 10/2001.

Motivarea pentru care am tot cerut modificarea acestui alineat aceasta a fost. Ca UCGN să nu mai piardă PATRIMONIU din cauza primarilor!

Sigur că instanțele, unele de bună credință, spre deosebire de altele, pe bună dreptate asimilau cu o asociere de CL-uri struțo-cămila de la Năsăud, în care paradoxal apare un primar pe post de președinte, primarul de Salva, Gheorghe Onul, iar Consiliul Director, adică mini-legislativul care împreună cu președintele, potrivit statutului conduc ONG-ul între ședințele anuale ale AG, se sufoca de primari și viceprimari, majoritatea de la PSD și majoritatea aflați în conflict de interese! Pentru că, în calitatea pe care o au de șefi ai comisiilor de fond funciar, prin legea administrației publice, intrau în coliziune cu UCGN, adică în conflict de interese, pentru că asociația notificase spre retrocedare fostele proprietăți ale Fondurilor Grănicerești Năsăudene, iar primarii trebuiau conform legii să recunoască sau nu calitatea de persoană îndreptățită a UCGN?!

Unul dintre șefii de comisii de fond funciar, fostul primar de Năsăud în cele două mandate între anii 2012-2020 s-a aflat chiar în dublu conflict de interese, având în vedere că, a propus, decis și votat hotărâri ale CD referitoare la dosarul 835/112/2009*, în care a fost și reclamant și pârât! Practic, dosarul 835/112/2009*, aflat la rejudecare și strămutat la Tribunalul Mureș, are ca reclamant UCGN și ca pârât pe primarul orașului Năsăud! Cu cine s-a judecat fostul primar, timp de două mandate la Târgu Mureș? Cu el însuși, pentru că, membrul în CD al UCGN Mircea Romocea nu s-a jenat nici un minut să vocifereze, voteze și semneze hotărâri ale Consiliului Director al UCGN referitoare la dosarul în care UCGN se judeca cu nimeni altul decât cu primarul Mircea Romocea?! Ca la Bălăceanca! Sau în fapt a fost și este vorba de executarea unor ordine pe unitate?! Misiunea îndepărtarea UCGN de la proprietăți și împroprietărire a UAT-urilor după modelul de la pădurile grănicerești! Acolo, printr-o manevră politică a fostului premier A. Năstase, la inițiativa lui Iliescu proprietățile silvice ale celor 44, respectiv120 000 de hectare de pădure au fost date prin abuz UAT-urilor!!! În zilele noastre abuzul este continuat!

Comitetele grănicerești ”au adus” și mai mulți primari în UCGN

Modificarea art 7 din Statut a adus și mai mulți primari și viceprimari în UCGN! Ba, mai mult, pe principiul că nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită demersurile fostului primar de Năsăud de a mă scoate cumva din UCGN, au căpătat o tentă grotescă marți, când mai mulți primari, cu vechime și în fostul regim, au propus să fiu dată afară în urma votului! Ce statut, ce legitimitate? Afară! Au urlat butoanele PSD. Prin VOT! GRAV!!! Ce spune art 7, propus de mine și adoptat în 2019? Al.(1) Reprezentanții fostelor comune grănicerești cu drept de vot în Adunarea generală se stabilesc de către Comitetele grănicerești constituite în fiecare comună grănicerească; Totul a fost bine până la alineatul (3) al art. citat, unde se spune că respectivele comitete vor funcționa în baza unui regulament elaborat și aprobat de Comitetul Director al UCGN! Care comitet era și este populat cu primari și viceprimari, așa că prevederile acestuia moșite de un fost șef al Tb.BN au ajuns să bată Statutul și Codul Civil! Adică, stat în stat!

Așa că, Art .3 din însăilarea respectivă face tabula rasa cu grănicerismul, indiviziunea și toată tradiția vechilor statute și prevede că orice persoană care domiciliază de cel puțin un an într-una din cele 44 de foste comunități grănicerești…poate să reprezinte comunitatea respectivă în AG a UCGN?! Inginerie juridică de-a dreptul!

Spitalul de pe Independenței trebuia să dispară după modelul Muntelui Dosul Stânișoarei, Regna, pădurii de la Coșna și a altor averi strămoșești!

Misiunea mai multor băieți de la UCGN, turnători dovediți sau doar presupuși a fost și este transparentă! Pulverizarea averilor grănicerești, care nu trebuiau să ajungă la adevărații moștenitori ci să fie pierdute prin instanțe, precum cele 4700 de ha de pădure, cunoscute drept muntele Dosul Stânișoarei, proprietățile REGNA, jumătate din pădurea de la Coșna, aproape 300 de ha, pierdute fără explicații. Spitalul din Bistrița, trebuia pierdut în favoarea CJ BN, așa era ordinul, dar Curtea de Apel Cluj a spart jocul complicităților, a aplicat Legea și, astfel Spitalul a ajuns la cine nu îl dorea adică la impostorii care conduc vremelnic și păgubos succesoarea Administrației Grănicerești, adică la UCGN! Problemă mare când s-au trezit a lu Gușă și alții cu spitalul în curte…Că aproape nimeni nu a vrut spitalul dintre securistoizii din comanda UCGN stau mărturie procesele verbale în care se propune să fie donat CJ BN, apoi tergiversarea înscrierii la OCPI, așteptând decăderea din drepturi cât și angajarea unui expert, escroc cunoscut pe Valea Bârgăului, ca falsificator de CF-uri, numere topo și altele, pe nume Bruj Ovidiu Guțu. Acesta avea ordin să nu înscrie la OCPI proprietatea! Cu trei zile înainte de a se pierde dreptul de proprietate am făcut presiuni asupra acestuia, știind că este însărcinat de personajele grotești ajunse la comanda UCGN, un fost turnător la Securitate, un fost milițian, niște primari și viceprimari de la PSD, buni executanți ai ordinelor venite pe filiera Radu Moldovan, să nu cumva să înscrie Spitalul! Nimeni, nici măcar avocatul UCGN în spețe, Mihai Paul Feier nu se așteptau ca angajații OCPI să înscrie dreptul de proprietate asupra clădirilor de pe Independenței, așa că stupoarea a fost pe măsură, atunci când, cu ajutorul documentelor conforme, obținute de mine de la instanță, la care s-a adăugat dosarul tip de înscriere, Spitalul a fost înscris!

Loviți în moalele capului de ”cadoul”de la Curtea de Apel Cluj, securistoizii de la UCGN au căutat soluții să scape de spital!

Idei nefericite precum donarea spitalului către CJ BN, în fapt lui Radu Moldovan, ca apoi acesta să îl treacă în domeniul privat al județului pentru a putea continua ingineriile pe care nu și le-a putut pune în practică din cauză că a pierdut procesul, așa cum era de așteptat, au populat mințile turnătorilor la securitate de la UCGN. Aia cu donația ar fi fost prea gogonată, astfel că s-a căutat alta! Cineva, probabil tot din zona de influență a jupânului județului a venit ideea de a-l vinde cuiva dintre cei care aveau bani, dar apropiat de butonul roșu…Așa s-a ajuns la cei de la M.I.S Grup, iar cureaua de transmisie a asigurat-o primarul de la Măgura Ilvei, unul care știe cum se taie pădurile grănicerești!!! Faptul că, nu a durat mult și ca și cum ar fi fost adus de la mama lor de acasă și nu ar fi fost al celor 44, pentru folosință cumulativă și sporirea valorii, Spitalul a fost vândut pe repede înainte, 80% din bani fiind la data aceasta în conturile UCGN! La mai puțin de o lună de la tranzacție! Cui i-a păsat că, în mediile de presă de luni de zile apărea informația cum că, la nivelul municipalității bistrițene se dorește înființarea unei universități și în CL Bistrița s-a votat deja prin Bugetul pe 2021 o sumă reprezentând aproape o treime din cei 1.3 de milioane de euro cu cât s-a vândut spitalul firmei din Anieș…pentru a constitui un avans către UCGN în vederea realizării universității… Firma din Anieș este abonată de zeci de ani la banii publici dinainte de campania electorală are deja semnate cu Primăria Bistrița contracte de construcții și reabilitări în valoare de 40 de milioane de euro…Despre asta știu puțini! Contracte semnate cu fosta administrație a orașului, pe serviciul PSD!!!

Continuarea tradiției grănicerești privind școlirea urmașilor, o vorbă în vânt pentru cei de la UCGN!

Rapoartele pe care an de an le dau președinții UCGN, și de care pot vorbi, după ce în 2013 am preluat calitatea de reprezentant al comunității urmașilor grănicerilor din Sântioana, comuna Mărișelu, și la care am asistat, cu excepția anului trecut când a fost Pandemie și nu erau permise întrunirile, spun toate același lucru, chiar și cel de anul ăsta pe care primarul președinte nu l-a citit, doar a dat niște cifre privind bursele, că nu trebuia să aflu eu cifrele, să nu le scriu…că mai puțin de o treime din bani ajung unde trebuie: în BURSE! Grosul bugetului ajunge în altă parte! Așa cum vor ajunge și o mare parte din banii obținuți din vinderea spitalului…În ce privește ”reuniunea politică de la UCGN din 2020”, precizăm că s-a făcut în Pandemie și tot omul din țara aceasta știe că, nu erau permise întrunirile în grup, dar pentru aia s-a mâncat și s-a băut festiv, după ce unanimitatea butonată a primarilor și viceprimarilor PSD au votat în bloc VINDEREA SPITALULUI… Contrar Statutului, despre care unii spun că nu permite vânzarea, alții, interesați direct de anumite beneficii, spun că permite?! Vorba aia, doi juriști și trei opinii!

Propunere: să se voteze, ca la bolșevici să fiu dată afară!

La așa zisa întrunire a delegaților a două treimi din cei 44, respectiv 31, cvorum cum ar veni, de marți, 29 iunie, aproape toți bărbații suferind de misoginie a PSD-ului, reprezentând mai mult ilegal decât legal comunitățile grănicerești s-au strâmbat la mine, de parcă aș fi venit de pe lună, și au cerut cu mânie proletară ca un ”tribunal bolșevic” alcătuit ad-hoc să se voteze să mă dea afară, ca să-și poată savura coniacul, grătarul, berea sau vinul, puse la bătaie de angajații cu salarii de bugetari de la UCGN, la așa zisa bază de agrement a UCGN, care înghițit cel puțin 5 miliarde până acum și n-a adus nici un profit!

Să vinzi spitalul pe mai nimic ca să cumperi un teren la dracu-n praznic?! Sau cum să dai vrabia din mână pe cioara de pe gard!

Vinderea spitalului de pe strada Independenței din Bistrița, este o mare realizare pentru ”gașca de hoți” aciuată la UCGN! Excitați de euroii a căror echivalent dospește în conturile organizației, respectivii caută soluții de cheltuire a acestora, repede, dacă se poate! Astfel, la solicitarea ”gospodarului” de la Salva, cel puțin doi împricinați au propus proiecte fantasmagorice pentru realizarea acestui ”deziderat”. Fostul milițian Dragotă Anton, fan al escrocului Bruj Ovidiu a recomandat ”pierderea” milionului de euro printr-o asociere, parteneriat zicea ”telectualul” cu UAT Leșu, unde ”competența sa” este consilier din partea ALDE ! La o păstrăvărie sau la o carieră de piatră…ceva…Un alt buton, ceva mai roșu și ceva mai ”aplicat” a propus ca banii rezultați din vânzare să fie folosiți pentru achiziționarea unui teren, de vreo 3 ha, pe care să se implementeze un proiect cu panouri fotovoltaice…dar la soare…cam pe la Jimbolia sau prin Moldova de dincolo de Prut, poate pe unde și-a făcut studiile de inginer, specialist în energie sau în ”tăiat păduri grănicerești”, nu se știe…

Restul ”competențelor” prezente la așa zisa bază de agrement a UCGN, de la insulă, bază în care s-au băgat bani grei, ca să nu se scoată nimic sau aproape nimic s-au abținut, că veniseră să mănânce și să bea nu să facă ”proiecte”, eventual să voteze ceva de vândut, ca să mai vină și anul viitor la Năsăud, să ridice mâna, la ORDIN! Despre ce s-a întâmplat și se întâmplă la ședințele anuale ale UCGN în care, delegați fără legitimitate vin să facă praf MUNCA unor bărbați care au luptat în războaiele chezaro-crăiești ale Casei de Austria, vorbesc câțiva tineri de la Bistrița Bârgăului și Rusu Bârgăului alungați de ”claca de hoți” și impostori puși ca păduchii, în frunte ”la băut sângele înaintașilor”!!!

Florica Dura