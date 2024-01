Trei bărbați din Ghinda sunt cercetați de polițiști după ce au fost implicați joi seara într-un scandal. Într-o primă fază, unul dintre aceștia a fost agresat de ceilalți doi, însă după câteva ore, cel agresat a spart parbrizul autoutilitarei conduse de unul dintre agresori. Așa au aflat polițiștii că șoferul nu avea permis de conducere și a urcat la volan beat, astfel că acesta s-a mai ales cu un dosar penal.

Potrivit IPJ Bistrița-Năsăud, la data de 4 ianuarie, în jurul orei 20.00, un bărbat de 33 de ani din Ghinda a sesizat prin S.N.U.A.U. 112 faptul că, în timp ce se afla în curtea unui imobil din localitate, a fost agresat de doi bărbați din aceeași localitate, în vârstă de 32, respectiv 55 de ani. Polițiștii Biroului de Ordine Publică au întocmit dosar penal și continuă cercetările pentru lovire sau alte violențe.

Ulterior, în aceeași seară, în jurul orei 22.00, bărbatul de 32 de ani a fi condus o autoutilitară prin localitatea Ghinda, iar la un moment dat, acesta s-a fi oprit în apropierea imobilului bărbatului de 43 de ani. Pe fondul neînțelegerilor avute, acesta din urmă i-a spart parbrizul autovehiculului. Așa au descoperit polițiștii că bărbatul de 32 de ani a urcat la volan deși nu are permis de conducere și, în plus, se afla sub influența băuturilor alcoolice.

„În urma verificărilor efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că bărbatul de 32 de ani nu deține permis de conducere, iar testarea etilotest a indicat o îmbibație de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, a fost condus la spital pentru a-i fi prelevate mostre biologice, în vederea determinării alcoolemiei.

Polițiștii Biroului Rutier Bistrița continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit pentru comiterea infracțiunilor de conducere fără permis, conducere sub influența băuturilor alcoolice și distrugere”, a precizat IPJ Bistrița-Năsăud.