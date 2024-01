Opt bărbați judecați pentru trafic de droguri, au fost condamnați recent de Tribunalul Bistrița-Năsăud la închisoare cu executare. Trei dintre ei mai au câte o condamnare definitivă dintr-un dosar anterior, după ce, în vara anului 2021 l-au luat la bătaie și tâlhărit pe “un coleg de breaslă”, care le făcea concurenţa pe piața drogurilor din judeţ.

Este vorba de Vișan Răducu Aurelian, Borzoș Farcaș Marcel, Bereschi Cosmin Claudiu, Pop Iulian Romulus, Chirlijan Cristian Ionuț, Mititean Raul Adrian, Koczi Andrei Raul și Bica Lucian Constantin, care au căzut în plasa procurorilor DIICOT, în octombrie 2022, și au fost acuzați de constituire de grup infracțional organizat și trafic de droguri.

Și-au recunoscut faptele și au primit pedepse reduse cu o treime

În urmă cu o săptămâna Tribunalul Bistrița-Năsăud a pronunțat sentința pe fond. Astfel, Vișan Răducu Aurelian a fost condamnat la 5 ani și 5 luni de închisoare cu executare, în această pedeapsă finală fiind contopită și pedeapsa primită în dosarul de lipsire de libertate și tâlhărie primită anterior. Borzoș-Farcaș Marcel a fost condamnat la 6 ani și 4 luni de închisoare cu executare și el având o condamnare în dosarul de lipsire de libertate și tâlhărie. Pop Iulia Romulus a primit o pedeapsă de 3 ani, 6 luni și 20 zile de închisoare cu executare, iar Chirlijan Cristian Ionuț – 3 ani, 7 luni și 20 de zile de închisoare cu executare. De asemenea, Mititean Raul Adrian și Koczi Andrei Raul au fost condamnați fiecare la câte 2 ani și 10 luni, tot cu executare, în timp ce Bica Lucian Constantin, minor la data faptelor, a primit măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice pe o durată de 6 luni. Bereschi Cosmin Claudiu, și el inculpat și condamnat în dosarul de lipsire de libertate și tâlhărie, a primit o pedeapsă de 5 ani și 10 zile de închisoare cu executare.

Toți au scăpat cu pedepse relativ mici, după ce și-au recunoscut faptele în fața instanței și au solicitat judecarea lor în procedură simplificată, beneficiind astfel de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii.

Timp de doi ani, au fost tartorii pieţei de droguri din județ

În rechizitoriu se arată că, Vișan Răducu Aurelian, Borzoș Farcaș Marcel, Bereschi Cosmin Claudiu, și Pop Iulian Romulus au constituit în cursul lunii aprilie 2021 un grup infracțional organizat în scopul comiterii unor infracțiuni grave prin care să obțină sume consistente de bani.

La acest grup infracțional au aderat pe parcursul anilor 2021-2022 Chirlijan Cristian Ionuț, Mititean Raul Adrian, Koczi Andrei Raul, Bica Lucian Constantin, sau au sprijinit și alte grupări infracționale.

Anchetatorii spun că, pentru buna funcționare a grupului, “inculpații și-au propus să elimine concurența prin acțiuni violente, pe piața drogurilor, folosind acțiuni de șantaj, tâlhărie, lipsire de libertate”.

“Grupul infracțional a fost constituit în special în scopul comiterii infracțiunii de efectuarea fără drept a unor operațiuni cu substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive dar și a altor infracțiuni grave, respectiv șantaj, tâlhărie și lipsire de libertate în mod ilegal. Este de remarcat că inculpații Vișan Răducu, Borzoș Farcaș Marcel, Bereschi Cosmin și Pop Iulian se cunoșteau de mai multă vreme de la petreceri organizate în special în Stațiunea Figa unde fuseseră văzuți încă din anul 2019, având asupra lor cantități mari de substanțe psihoactive. La început inculpații Borzoș Farcaș Marcel și Pop Iulian aveau surse de aprovizionare distincte și acționau mai mult independent.

După ce inculpatul Borzoș Farcaș Marcel s-a întors în cursul lunii aprilie 2021 din Germania, după mai multe întâlniri, în special la cabane din Stațiunea Figa, inculpații Vișan Răducu, Borzoș Farcaș Marcel, Bereschi Cosmin și Pop Iulian au hotărât să acționeze coordonat pentru achiziționarea și distribuirea de substanțe psihoactive, inculpatul Bereschi Cosmin având un rol secundar de a fi șoferul lui Borzoș Farcaș Marcel și de a executa unele dispoziții.

Inculpații Vișan Răducu, Borzoș Farcaș Marcel, Bereschi Cosmin și Pop Iulian și-au propus încă de la început să recruteze persoane care să vândă pentru ei cantități mai mari de substanțe cărora să le asigure protecția inclusiv prin folosirea violenței, având asupra lor și arme pe care să le folosească la nevoie.

Ecoul acțiunilor de șantaj a ajuns până la Penitenciarul Gherla la leaderul unei alte grupări infracționale destructurată anterior, în locul căreia acționa noul grup, preluând piața de desfacere din Stațiunea Figa”, au arătat procurorii în rechizitoriu.

Potrivit anchetatorilor, Pe parcursul anului 2022, membrii grupului au avut o activitate consistentă de distribuție de substanțe active și au obținut sume mari de bani, existând perioade în care se aprovizionau de mai multe ori pe săptămână.

„Membrii grupului vindeau substanțe psihoactive pe raza municipiului Bistrița, una dintre zonele în care acționau preponderent fiind parcul de pe strada Mihai Eminescu, profitând de prezența multor elevi de liceu care frecventau parcul sau de prezența tinerilor care frecventau clubul Sky din apropiere.

De asemenea, membrii grupului foloseau diferite imobile din municipiul Bistrița unde organizau petreceri la care atrăgeau consumatori pentru a-i atrage în propria rețea de distribuție sau de unde livrau către clienți substanțele psihoactive.

Totodată membrii grupării acționau la cabanele din zona Complexului Turistic Băile Figa unde se organizează frecvent petreceri de către grupuri de tineri interesați să achiziționeze substanțe psihoactive.

Membrii grupului infracțional organizau și ei petreceri la cabanele de la Figa pentru a atrage consumatorii de substanțe psihoactive în rețeaua de distribuție, în realizarea acestui scop fiind prezente la aceste petreceri multe tinere din anturajul membrilor grupului.

Datorită comportamentului agresiv al unora dintre membri, grupul infracțional a reușit să se impună în special în a doua parte a anului 2022 pe «piața drogurilor» din județul Bistrița-Năsăud, profitând și de faptul că alte grupări infracționale care aveau același profil au fost destructurate de către organele de urmărire penală”, au mai arătat procurorii în rechizitoriu.

Vișan, capo di tutti i capi… o vreme

Liderul grupării era Vișan Răducu Aurelian, care și-a asumat rolul de a procura substanțe psihoactive de la diferite surse din județele Bistrița-Năsăud și Cluj, de a vinde în mod direct, substanțe psihoactive, în cantități mai mari și mai ales de a pune la dispoziția membrilor grupului cantități mai mari de substanțe psihoactive pentru a fi comercializate pe raza județului Bistrița-Năsăud. Totodată, el controla activitățile de distribuție de substanțe psihoactive desfășurate de către membrii grupării aflați în subordinea sa directă, de a colecta sumele de bani obținute de către aceștia din vânzarea substanțelor psihoactive pe care le-a folosit pentru achiziționarea unor autoturisme sau le-a cheltuit la jocuri de noroc sau în alte “scopuri voluptorii”. De asemenea, Vișan era cel care punea la dispoziția unor participanți la petreceri substanțe psihoactive pentru a-i atrage pe viitor în calitate de clienți în rețeaua de distribuție a acestor substanțe interzise, și tot el a fost cel care a organizat acțiuni de intimidare, șantajare, deposedare prin violență de bani și substanțe psihoactive a unor dealeri care acționau pe piața drogurilor din județ.

Procurorii au mai arătat că Vișan a procurat și a introdus ilegal pe teritoriul României arme de foc, pe care le-a deținut și folosit ilegal ori le-a pus la dispoziția altor persoane, însă aceste activități infracționale nu au fost desfășurate în cadrul grupului infracțional.

Secundul lui Vișan era Iulian Pop, care, potrivit anchetatorilor, a avut și el rolul de aprovizionare cu substanțe psihoactive și a cooperat cu liderul grupării în activitatea de distribuție și de organizare de petreceri în scopul atragerii unor clienți.

“Inculpatul Pop Iulian l-a coordonat și controlat în activitatea de distribuție pe inculpatul Chirlijan Cristian, iar mai târziu și pe inculpatul Koczi Andrei, ridicând de la aceștia sumele de bani pe care le obținea din vânzarea substanțelor psihoactive.

Inculpatul Pop Iulian a comercializat personal substanțe psihoactive unui număr mare de clienți, uneori în cantități mai mari (”la ofertă”) și în funcție de cantitatea comandată acesta se deplasa cu autoturismele deținute în localitățile unde se aflau clienții respectivi. Liderul secund al grupării a mai avut rolul de a pune la dispoziția unor participanți la petreceri substanțe psihoactive pentru a-i atrage pe viitor în calitate de clienți în rețeaua de distribuție a acestor substanțe interzise.

Inculpatul Pop Iulian avea relații în mediile infracționale (…), are o constituție fizică impunătoare și aceste aspecte au contribuit la crearea unui sentiment de teamă printre consumatorii de substanțe psihoactive care aveau legături cu membrii grupării. Această notorietate de care beneficia liderul secund al grupului infracțional era și de natură să descurajeze eventuale acțiuni de perturbare a activității de distribuție a substanțelor psihoactive.

Pentru a-și crește notorietatea și pentru a-și asigura supremația pe piața drogurilor, inculpatul Pop Iulian a purtat în autoturismul său o armă neletală scurtă.

De asemenea, inculpatul Pop Iulian și-a folosit notorietatea pentru a controla împreună cu liderul Vișan Răducu activitățile de comercializare de substanțe psihoactive desfășurate de către ceilalți membri ai grupului infracțional”, arată procurorii în rechizitoriu.

Despre Borzoș Farcaș Marcel, unul dintre fondatorii grupării, anchetatorii spun că acesta a participat la acțiuni de intimidare, deposedare prin violență de sume de bani și substanțe psihoactive împreună cu alți membri ai grupului infracțional, a deținut și a vândut droguri și substanțe psihoactive direct sau prin intermediul unor membri ai grupării aflați în subordinea sa.

“După ce a fost în arest preventiv pentru o scurtă perioadă de timp împreună cu Vișan Răducu și Bereschi Cosmin pentru comiterea unor infracțiuni grave în cursul lunii iulie 2021, inculpatul Borzoș Farcaș Marcel și-a continuat colaborarea cu inculpații Pop Iulian și Koczi Andrei, achiziționând de la aceștia droguri și substanțe psihoactive la prețuri avantajoase care să-i permită obținerea unor profituri prin distribuția drogurilor pe piața consumatorilor din județul Bistrița-Năsăud De asemenea, inculpatul Borzoș Farcaș Marcel a identificat alte surse de aprovizionare cu substanțe psihoactive.

Pentru a se impune pe piața drogurilor, inculpatul Borzoș Farcaș Marcel a postat pe peretele profilului său deschis pe rețeaua de socializare FACEBOOK o fotografie care îl surprinde ținând în mâini un pistol în poziție de tragere. Acesta a folosit o armă la o acțiune de șantajare și deposedare a unui alt dealer de droguri în vara anului 2021”, au precizat anchetatorii.

Despre Cosmin Bereschi, procurorii DIICOT spun că acesta a avut rolul de participant la acțiuni coordonate de către liderul grupării Vișan Răducu, de intimidare, șantajare, deposedare prin violență de bani și droguri a unei persoane și de vânzare în perioada a substanțelor psihoactive primite de la Borzoș Farcaș unor consumatori pe raza județului Bistrița-Năsăud, dar și de conducător auto pentru Borzoș, care nu posedă permis de conducere.

Ceilalți membri ai grupării, respectiv Chirlijan Cristian, Mititean Raul, Koczi Andrei și Bica Lucian, aveau rolul de a porționa drogurile “la plic” și de la le vinde consumatorilor de pe raza municipiului Bistrița, dar și din alte localități din județ.

Creștere alarmantă a traficului de droguri! Pericol social ridicat

Așa cum am arătat mai sus, șapte din cei opt inculpați din dosar au fost condamnați la închisoare cu executare.

“ (…) instanţa a mai avut în vedere faptul că infracţiunile de care sunt acuzaţi sunt de o gravitate ridicată, reliefată de circumstanţele concrete de comitere, aspecte rezultate din probatoriul administrat şi redat mai sus. Toate acestea se suprapun peste circumstanţele care țin de persoana inculpaţilor care și-a manifestat disponibilitatea de a se angaja într-o activitate aparent infracțională de anvergură, respectiv operațiuni cu substanțe psihoactive, evidențiind o familiarizare cu spaţiul infracţional şi un potenţial criminogen ridicat, aspecte care pledează pentru stabilirea unor pedepse orientate spre maximul special prevăzut de lege.

De asemenea, instanţa a ţinut seama şi de creşterea alarmantă a fenomenului infracţional în ceea ce priveşte infracţiunile care fac obiectul prezentei cauze la nivelul judeţului Bistrița-Năsăud, pe rolul acestei instanţe fiind înregistrat un număr relativ mare de dosare penale având aceste obiecte, prin raportare la totalul cauzelor înregistrate.

Se constată că persoanele cercetate dau dovadă de o crasă nepăsare, de dispreţ şi indiferenţă faţă de normele legale în materie, de o inconştienţă nejustificată raportat la pericolul social ridicat pe care îl reprezintă.

Ca atare, instanţa consideră că se impune aplicarea unor pedepse ferme acestor persoane pentru a le determina să conştientizeze pericolul la care se expun nu doar pe ei, ci şi pe ceilalţi, în referire la infracţiunile privind substanţele interzise, şi mai ales pe minori. Opinia publică trebuie să fie conştientizată cu privire la faptul că instanţele de judecată nu pot tolera asemenea comportamente antisociale şi, ca atare, că se vor aplica pedepse drastice celor care mai au curajul de a încălca legea în modalitatea descrisă mai sus.

Prin urmare, având în vedere cele de mai sus, instanţa a apreciat global că, raportat la starea de fapt mai sus redată, respectiv la persoana inculpaţilor, rezultă că aceştia nu au conștientizat, sau nu au dorit să conştientizeze gravitatea faptelor comise, şi în consecinţă, nu au simţit o responsabilitate reală faţă de acestea sau faţă de consecinţele acestora, motiv pentru care se impune aplicarea unor pedepse în regim de detenţie pentru inculpaţii Vișan Răducu Aurelian, Borzoș Farcaș Marcel, Bereschi Cosmin Claudiu, Pop Iulian Romulus, Chirlijan Cristian Ionuț, Mititean Raul Adrian, Koczi Andrei Raul (faţă de inculpatul Bica Lucian Constantin, prin raportare la data săvârşirii infracţiunilor, urmând a se dispune o măsura educativă neprivativă de libertate).

Cu privire la pedepsele stabilite de instanţă, respectiv măsura educativă aplicată inculpatului Bica Lucian Constantin, trebuie precizat că atât natura, cât şi cuantumul concret al acestora trebuie privit şi din perspectiva dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 254/2013, potrivit cărora, scopul pedepsei este prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. Prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni trebuie să se realizeze nu doar pentru cel căruia i se aplică o pedeapsă care este menită să asigure constrângerea şi reeducarea inculpatului, aşa numita «prevenţie specială», ci şi pentru ceilalţi destinatari ai legii penale, care sub ameninţarea cu pedeapsa prevăzută în norma penală îşi conformează conduita socială la exigenţele acesteia, aşa numita «prevenţie generală».

Sub acest ultim aspect fiind important de subliniat că numărul infracţiunilor de natura celor reţinute în sarcina inculpaţilor, astfel cum s-a arătat mai sus, a crescut îngrijorător şi că este absolut necesară eliminarea sentimentului de impunitate pe care îl pot avea autorii unor fapte similare.

Scopul imediat al pedepsei se realizează prin funcţia de constrângere a pedepsei care implică o privaţiune de drepturi la adresa inculpaţilor, funcţia de reeducare care implică înlăturarea deprinderilor antisociale, dar şi prin funcţia de exemplaritate a pedepsei, care are ca scop determinarea altor posibili subiecţi de drept penal să evite săvârşirea de noi infracţiuni, datorită consecinţelor la care se expun. Or, pentru ca pedeapsa să-şi realizeze funcţiile şi scopul definit de legiuitor, aceasta trebuie să corespundă sub aspectul duratei şi naturii sale gravităţii faptei comise, potenţialului de pericol social pe care în mod real îl prezintă persoana inculpatului, dar şi aptitudinii acestuia de a se îndrepta sub influenţa sancţiunii”, explică instanța motivele care au condus la pedepsele aplicate celor opt inculpați.

Bani obținuți din vânzarea de droguri, confiscați

Pe lângă pedepse, instanța a decis ca banii obținuți de o parte din inculpați din vânzarea drogurilor să le fie confiscați.

Astfel de la Vișan sunt confiscați 91.350 lei, de la Pop – 76.300 lei, de la Mititean – 13.000 lei, de la Koczi – 18.900 lei, iar de la Bica – 890 lei.

În plus, cei opt au de plătit și cheltuieli de judecată: Vișan – 9.580 lei (din care 7.080 lei aferentă fazei de urmărire penală), Borzoș-Fracaș – 7.250 lei (din care 4.750 lei aferentă fazei de urmărire penală), Pop – 8.800 lei (6.300 lei aferentă fazei de urmărire penală), Chirlijan – 7.500 lei (din care 5.000 lei aferentă fazei de urmărire penală), Mititean- 5.340 lei (din care 2.840 lei aferentă fazei de urmărire penală), Koczi – 4.900 lei (din care 2.400 lei aferentă fazei de urmărire penală), Bereschi – 6.000 lei (din care 4.000 lei aferentă fazei de urmărire penală), iar Bica – 2.500 lei (din care 500 lei aferentă fazei de urmărire penală).

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Până acum doar Koczi Andrei se arată nemulțumit de sentință și și-a exprimat intenția a merge mai departe la Curtea de Apel Cluj.