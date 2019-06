Totul despre extractia dentara intr-o clinica stomatologica moderna

Trebuie sa vizitam clinica stomatologica la fiecare 6 luni, indiferent daca simtim sau nu un disconfort dentar, iar aceasta recomandare a medicilor este facuta in vederea prevenirii sau tratarii cat mai din timp a afectiunilor dentare. De multe ori, durerile de dinti semnaleaza prea tarziu problema, iar tratamentul care se impune este complex si costisitor.

Exista, insa, si situatia in care dintele afectat nu mai poate fi recuperat, indiferent de aparatura de care dispune clinica stomatologica la care apelezi, astfel incat singura solutie va fi extractia dentara. Aceasta interventie este necesara pentru a evita alte probleme ce pot aparea in viitor, in cazul in care dintele nu este indepartat de pe arcada. Iata cele mai frecvente cauze ce indica necesitatea indepartarii unui dinte:

– dintele este afectat de boala parodontala si deja si-a pierdut stabilitatea (a devenit mobil);

– dintele prezinta o infectie ce pune in pericol osul si dintii vecini;

– dintele prezinta o carie profunda ce dauneaza atat nervului, cat si coroanei;

– maseaua de minte creste gresit sau produce disconfort.

Durerea cauzata de extractia dentara

Indiferent la ce cabinet sau clinica stomatologica apelezi pentru aceasta interventie, vei fi sub anestezie pe durata intregii proceduri, astfel incat nu vei simti durere. In plus, medicul chirurg va comunica permanent cu tine si te va asigura ca totul decurge normal.

Dupa ce dispare efectul anesteziei, trebuie sa te astepti la un disconfort in zona interventiei. Astfel, timp de cateva zile te va deranja o durere pe care o poti depasi cu ajutorul unor analgezice pe care dentistul le va prescrie. Pentru a contracara inflamarea zonei, poti tine o compresa rece pe obraz timp de 30 de minute dupa interventie.

Specialistul de la clinica stomatologica te va asigura ca toate aceste reactii sunt perfect normale si controlabile, iar organismul tau face eforturi sa restabileasca echilibrul in zona dintelui extras. Astfel, in spatiul ramas liber se formeaza un cheag de sange pentru a limita comunicarea cu mediul extern, tesuturile traumatizate sunt reabilitate cu ajutorul circulatiei sanguine, alveola dentara se strange in vederea inchiderii spatiului gol.

Influenta fumatului asupra extractiei dentare

In cazul in care apelezi la o clinica stomatologica moderna, inainte de a trece printr-o procedura chirurgicala, vei avea posibilitatea sa realizezi o igienizare profesionala, astfel incat mediul interventiei sa fie unul cat mai curat. Astfel, vei reusi sa diminuezi considerabil riscul infectarii zonei.

In cazul in care esti fumator, recomandarea specialistilor din clinica stomatologica in care te vei trata va fi sa te abtii un timp de la acest viciu. Astfel, vei fi nevoit sa nu fumezi cel putin cu o zi inainte de extractie si urmatoarele 3-4 zile dupa aceasta interventie. Din cauza substantelor nocive pe care fumatorii le inhaleaza, vindecarea se face mult mai lent, iar elementele nutritive din sange vor fi limitate datorita reducerii fluxului sanguin. Va fi incetinita, asadar, formarea cheagului necesar unei vindecari optime.

Un alt aspect daunator al fumatului este crearea presiunii in cavitatea bucala in momentul inhalarii fumului. Astfel, la fiecare fum pe care il „tragi” vei putea provoca sangerare sau dislocarea cheagului de sange deja format. Acest risc poate creste si in situatia bautului cu paiul, astfel incat este recomandat sa eviti si acest lucru dupa indepartarea dintelui. Evident, poate fi foarte dificil sa renunti la fumat pentru aproape o saptamana, astfel incat in cazul in care nu te poti abtine de la acest viciu, incearca macar sa reduci pe cat posibil numarul tigarilor pe care le fumezi.

Reusita procedurii

Aceasta procedura medicala este una complexa si trebuie realizata intr-o clinica stomatologica ce dispune de un medic specialist. Cazurile difera de la o persoana la alta, astfel incat este nevoie de un medic care sa poata gestiona fiecare situatie in deplina siguranta. Tocmai de aceea, recomandarea este ca extractia dentara sa fie realizata de catre un medic specialist in chirurgie oro-maxilo-faciala. Astfel, clinica stomatologica Dental Excellence este una dintre cele mai bune recomandari atat in cazul unei extractii dentare, cat si in situatia in care te confrunti cu alta afectiune sau doresti sa efectuezi o procedura deosebita de cosmetica dentara. Echipa interdisciplinara de specialisti cu experienta la care ai acces cu o simpla programare la clinica stomatologica Dental Excellence iti va oferi intotdeauna cea mai buna solutie!