Top 3 motive sa devii model pentru cel mai bun studio de videochat din Romania

Alegerea carierei poate fi considerata unul dintre cele mai importante lucruri pe care le faci pentru viata ta, intrucat ceea ce vei alege iti va influenta in mod direct celelalte decizii.

Daca esti o tanara care aspira la un nivel de trai mai bun si lipsit de griji din punct de vedere financiar, ar trebui sa iei serios in considerare o cariera la cel mai bun studio de videochat din lume, Studio 20.



Cu o experienta de peste 18 ani in aceasta industrie, acest studio de videochat iti va oferi atat sansa de a deveni un model de top mai repede decat te-ai fi asteptat, cat si multe alte beneficii unice.

Iata care sunt principalele 3 avantaje de care te vei bucura doar in cadrul Studio 20, cel mai bun studio de videochat din Romania si din lume:



1. Vei putea avea venituri de pana la 10.000 de dolari lunar

Este normal sa iti doresti o viata mai buna, fara sa iti pierzi ani intregi muncind pe un salariu minim, care nu iti asigura decat strictul necesar. Meriti sa fii apreciata, platita pe masura eforturilor tale si meriti sa ai propriul apartament sau masina visurilor tale. Toate aceste lucruri pot fi posibile in doar cativa ani de activitate la Studio 20 daca esti serioasa, sociabila si perseverenta.

Ca sa fii un model de top in cadrul oricarui studio de videochat Bucuresti sau din tara marca Studio 20 si sa ai castiguri lunare de pana la 10.000 de dolari pe luna, nu ai nevoie de experienta anterioara. Odata ce vei fi acceptata in echipa noastra, vei avea parte de cel mai bun training disponibil in aceasta industrie. Mai mult, vei beneficia si de cursuri individuale gratuite de limba engleza, cultura generala si machiaj, care te vor ajuta atat pe plan profesional, cat si pe plan personal.

2. Vei beneficia de asigurare medicala si stomatologica

Nu toate meseriile iti ofera asigurare medicala si stomatologica, cu atat mai putin in industria videochatului. Insa Studio 20 este primul studio de videochat din lume care ofera modelelor sale, pe langa un contract 100% legal ferm, un bonus extrem de util: asigurare medicala si stomatologica valabila in peste 100 de centre din tara.

Astfel, daca vrei sa devii model pentru cel mai bun studio de videochat, Studio 20, nu trebuie sa iti faci griji asupra problemelor de sanatate care ar putea interveni, caci gratie asigurarii medicale le vei putea preveni, dar si trata, in functie de caz. E important sa stii ca toate modelele beneficiaza de tratament egal in baza acestui abonament inca din prima zi de activitate, fara a avea vreo retinere din comisioane sau alte conditii similare.

3. Vei beneficia de suport financiar

Pentru a fi un model de succes, ai nevoie de o garderoba si de o trusa de machiaj pe masura! Cum toate aceste lucruri pot fi foarte costisitoare, Studio 20 iti va cumpara produsele necesare, pentru ca tu sa iti poti desfasura activitatea in cele mai bune conditii.

Mai mult decat atat, nu trebuie sa iti faci griji ca nu vei avea cu ce sa te intretii in primele luni ca model in cadrul celui mai bun studio de videochat din Romania, deoarece vei avea un venit minim garantat de 1.000 de dolari. In cazul in care incasarile care iti revin vor depasi aceasta valoare, atunci venitul minim garantat nu se va mai aplica si vei primi procentul care ti se cuvine.



Asadar, daca iti doresti o cariera de succes in acest domeniu, te asteptam cu bratele deschise la un interviu in cadrul celui mai bun studio de videochat din lume! Alaturi de Studio 20, toate planurile tale pot deveni realitate!