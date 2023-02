Un tânăr din Sângeroz Băi s-a ales cu dosar penal, după ce a fost depistat sub influența substanțelor interzise, la volanul unui autoturism, pe o stradă din Bistrița.

Un echipaj din cadrul Biroului de Ordine Publică Bistrița au oprit, pentru control, miercuri seara, un autoturism în care se aflau două persoane. Autoturismul în cauză circula pe strada Calea Moldovei din municipiul Bistrița și era condus de un tânăr de 27 de ani din Sângeorz-Băi.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Întrucât manifesta un comportament suspect, a fost testat și cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv în cazul unei substanțe psihoactive și a fost condus la spital pentru a-i fi recoltate probe biologice.

În cauză a fost sub întocmit dosar penal în care polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.