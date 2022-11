Compania Supercom aduce la cunostinta beneficiarilor interesati faptul ca se continua actiunea de distribuire a europubelelor galbene cu o capacitate de 240 L, destinate colectarii deseurilor reciclabile fractia plastic si metal.

Prin urmare, persoanele fizice care nu detin deja o asemenea pubela sunt asteptate la sediul Supercom (str.Drumul Cetatii, nr.11), in vederea primirii uneia, in intervalul orar 08:00-17:00, de luni pana vineri. Pentru situatii speciale, exista varianta ca in baza unei solicitari facuta la dispeceratul Supercom (telefon: 0263.944/tel verde:0800800268), sau pe adresa de email bistrita@supercom.ro, europubela galbena sa fie livrata la domiciliu, potrivit unei programari.

Cetatenii primesc europubelele gratis, doar in baza cartii de identitate si semnarea procesului verbal de predare-primire. In cazul celor care solicita distribuirea la domiciliu este util ca o copie a cartii de identitate sa fie trimisa odata cu solicitarea, pe adresa de email bistrita@supercom.ro, in vederea intocmirii procesului verbal de predare-primire.