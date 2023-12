Szasz Francisc, cel care a pus bazele Camerei de Comerț în Bistrița-Năsăud și a dezvoltat-o, a rămas într-un con de umbră și puțini mai știu despre contribuția sa la dezvoltarea mediului de afaceri în județ. Fostul președinte a decedat în 2006, iar acum soția acestuia se luptă ca acestuia să i se acorde titlul de cetățean de onoare post-mortem al municipiului Bistrița. Se izbește însă de un zid.

CV-ul lui Szasz Francisc este un unul impresionant. Este absolvent a două facultăți – Drept și cea de Științe Economice-Administrative, având pregătire profesională juridică și economică. În perioada 1977-1990 a fost consilier juridic la Combinatul industrial pentru construcții de mașini Bistrița, Întreprinderea de utilaj tehnologic Bistrița și mai apoi la Comelf SA.

În septembrie 1990 a devenit primul președinte al Camerei de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, funcție pe care a deținut-o până în 1996. Începând cu același an, a fost ales vicepreședinte, funcție pe care a deținut-o până în 1999, după care a rămas ca și consilier juridic principal în cadrul aceluiași for, până în 2004.

Pe lângă faptul că a fost inițiatorul și fondatorul Camerei de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Szasz Francisc a organizat și dezvoltat compartimentele acestui fost, a dezvoltat sistemul Camerelor de Comerț, motiv pentru care a și fost premiat de Uniunea Camerelor de Comerț și Industrie din România.

Soția lui Szasz Francisc, refuzată la CCI BN

Szasz Erika, soția fostului președinte al CCI BN, susține că deși Szasz Francis a avut o contribuţie importantă în dezvoltarea Camerei, unii au avut grijă să îl îndepărteze încet-încet din funcțiile de conducere și mai apoi din instituție, pe motiv că și-a înființat o firmă de consultanță.

“Eu am vrut să fac cetățean de onoare post-mortem pe soțul meu, mai ales că în ultima perioadă am călătorit foarte mult, mai ales în Italia, și am văzut ce respectate sunt personalitățile acolo. Așa că, m-am gândit să încep demersurile. Anul trecut, prin noiembrie am fost la domnul Bar, la Cameră, și i-am spus despre ce îmi doresc, iar la acel moment mi-a spus să nu îmi fac nicio problemă, că se rezolvă. Tot atunci și-a cerut scuze că pe vremea când soțul meu mai era în instituție au fost multe neînțelegeri. În februarie anul acesta, ne-am întâlnit întâmplător la Metropolis, unde era organizat un eveniment – Mariage Fest. Atunci a venit la mine domnul Bar, dar și juristul Camerei și mi-au spus iar să stau liniștită că se rezolvă. După Paște l-am căutat la Camera de Comerț, însă dumnealui era plecat în Spania. Cu acea ocazie am aflat că solicitarea mea nu a fost adusă încă în atenția consiliului de administrație. După vreo lună și ceva, după ce domnul Bar s-a întors în Bistrița, m-am dus din nou la el să vorbim. Mi-a spus atunci că nu se poate atunci, că se amână până la toamnă. Eu i-am spus că până la toamnă trebuie depusă toată documentația la primărie pentru ca să se poată face selecția. Și atunci a început să urle la mine de ce m-am trezit eu acum să fac asta, cu ce mă ajută asta pe mine, că cine m-a pus să fac asta. Probabil a crezut că cineva vrea să îl saboteze prin mine și de asta întreba de ce, de ce, de ce. Eu fac asta pentru memoria soțului meu și pentru toată munca depusă de el la Camera de Comerț, dar nu i-am mai spus asta, fiindcă tot nu ar fi înțeles el. Tot atunci mi-a spus că nu îmi dă nicio recomandare pentru că soțul meu nu merită. În momentul în care i-am spus că soțul meu a introdus toate serviciile de la Cameră, el mi-a spus ironic că asta trebuie să facă și că ăsta nu e un merit. Adică cum? Soțul meu a muncit pentru Camera de Comerț multe ore din zi și noapte, a avut inițiativă. Când era cu privatizarea dormea două-trei ore pe noapte… A muncit foarte mult. Veneau și din alte județe ca să îi ceară sfatul și cum face atât de mulți bani. Când am dat să plec de la Bar din birou, a ieșit după mine pe hol și urlat după mine… am urlat și eu la el. Ca să mă umilească și mai tare a chemat jandarmii ca să mă scoată de acolo. Am plecat oricum și de atunci nu am mai fost la el”, ne-a povestit Szasz Erika.

Vasile Bar: I-am cerut argumente

De cealaltă parte, Vasile Bar, președintele Camerei de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, dar și vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie a României, spune că pentru a face o propunere în vederea acordării titlului de cetățean de onoare post mortem lui Szasz Francisc i-a cerut soției acestuia argumente.

“Nu a fost refuzată doamna Szasz. Doamna a înţeles greșit. A venit așa în fugă și susţine nişte lucruri, nişte anomalii de fapt. I-am spus că o să fac eu propunerea, nu ea trebuie să umble pentru a i se decerna post-mortem titlul de cetățean de omoare soțului ei, dar pentru asta trebuie să îmi aducă argumente. Faptul că a înfiinţat Camera de Comerț pentru care a fost ales preşedinte el (n. r. – Szsz Francisc), o răsplată mai mare nu se putea. În afară de asta, ce merite mai are? Că asta i-am spus și eu. Vă întreb pe dumneavoastră: e normal ca înființând Camera de Comerț, împreună cu mine și cu alții, pentru treaba asta trebuie să ni se ridice statui? (…) ea nu are niciun drept să ceară asta pentru că nu cunoaște detalii. (…) Merite pentru cetățean de onoare se dau pentru niște oameni merituoși”, a declarat pentru Gazeta de Bistrița, Vasile Bar.

Alții îi recunosc meritele fostului președinte

În favoarea fostului președinte al CCI BN, la Primăria Bistrița, au depus recomandări și propuneri de acordare a titlului de cetățean de onoare post mortem lui Szasz Francisc, Dorin Popescu, fost prefect al județului Bistrița-Năsăud și fost vicepreședinte al CJ Bistrița-Năsăud, Zsejki Iuliu – director executiv al Asociației grupului de Acțiune Locală Țara Năsăudului, dar și Florin Sângeorzan-director executiv al companiei MKB Medical System din Bistrița.