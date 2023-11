Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă organizate în timpul verificării stadiului lucrărilor pe Lotul 2 al Autostrăzii A0 Nord, că problemele depistate la Podul de la Brăila trebuie remediate pe cheltuiala companiei responsabile, conform informațiilor furnizate de Agerpres.



„Până la urmă, e o chestiune care ţine de o anumită recepţie pe care trebuie s-o facă sau nu CNAIR. Am mai spus despre acea companie, următorul lucru: parcă are dublă personalitate. Într-o parte lucrează bine şi dau exemplu lotul de autostradă Piteşti – Curtea de Argeş, unde se înaintează extraordinar de bine şi unde, dacă îşi menţin ritmul, vor termina anul viitor pe vremea aceasta, acel Lot 5 autostradă înainte de termen. Repet, dacă menţin ritmul din 2023 s-a ajuns undeva spre 60% peste toate aşteptările. Asta ar fi o personalitate…

Pe partea cealaltă e toată istoria, nu doar asta, legată de pod, unde au fost diverse desfăşurări şi unde CNAIR a luat decizia corectă şi anume aceea de a nu recepţiona. Nici nu pot legal să facă acest lucru cei de la CNAIR, atâta timp cât nu sunt îndepărtate toate neconformităţile. Ştiu că s-au solicitat de către CNAIR diverse expertize independente care au scos în evidenţă anumite lucruri care trebuie să fie remediate de către compania care a construit podul, altfel nu se recepţionează. Nu se întâmplă aceste lucruri, e o chestiune care ţine şi de finanţe în ceea ce priveşte şi de anumite plăţi, eliberări de garanţii şi toate lucrurile care decurg din nerecepţionarea unei lucrări”, a subliniat Grindeanu.