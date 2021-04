Voltech.ro a devenit alegerea principala a multor clienti din Romania atunci cand vine vorba despre alegerea unui sistem fotovoltaic trifazat On-Grid 20.8 Kwp. Preturile avantajoase, in combinatie cu calitatea extraordinara a produselor oferite de catre Voltech.ro, au facut ca acest magazin sa fie deseori partenerul de nadejde a celor care construiesc cabane sau case la iesirea din oras, care sa fie dotate cu sistem de energie solara.

Ce trebuie sa stiti despre conectarea solara la sursa de alimentare cu 3 faze

Conectarea energiei solare la o sursa trifazata este complet posibila. Dar trebuie sa decideti cum veti conecta sistemul solar la retea. Cele 3 optiuni sunt:

1) conectati sistemul solar la o singura faza de alimentare cu un invertor solar monofazat.

2) conectati-va sistemul in toate cele 3 faze ale alimentarii cu un singur invertor trifazat

3) conectati sistemul in toate cele 3 faze cu 3 invertoare separate monofazate.

Aceasta inseamna ca locuintele trifazate pot extrage mai multa energie din retea. La indemana pentru sarcini deosebit de mari, cum ar fi:

-aparat de aer conditionat mare;

-incalzitor pentru piscina;

-Spa;

-Sauna;

-incarcator auto electric.

Si, bineinteles, o alimentare trifazata inseamna ca puteti trimite mult mai multa energie solara inapoi in retea in comparatie cu monofaza .

Daca aveti o sursa trifazata, puteti avea fie:

-Un invertor solar monofazat;

-Microinvertoare;

-Un invertor solar trifazat.

Oricare dintre aceste alegeri sunt valabile. Nu va afecta modul in care sunteti facturat pentru exporturi sau cantitatea de energie solara care se consuma.

Raspandirea capacitatii invertorului pe cele trei fire care vin in casa voastra, inseamna ca nu trebuie sa impingeti energia solara la fel de greu pentru a o scoate in retea. Veti creste tensiunea retelei locale mai putin decat o instalare monofazata si veti avea mai putina limitare sau declansare din cauza problemelor de supratensiune.

Atat electricitatea monofazata, cat si cea trifazata sunt utilizate pentru a transmite si distribui energie electrica. In functie de locul in care locuiti si de cantitatea de energie electrica pe care o consumati, locuinta va fi echipata fie cu o conexiune la retea monofazata, fie cu o conexiune la retea trifazata. Cele mai multe case au conexiuni monofazate.

Indiferent daca aveti o conexiune monofazata sau trifazata, aparatele din casa functioneaza pe o singura faza. Puterea trifazata este utilizata pentru alimentarea motoarelor in anumite aplicatii industriale, dar nu si in case. In cazul in care aveti o conexiune monofazata, electricitatea curge in si din casa printr-o singura faza.

Daca aveti o conexiune trifazata, pe de alta parte, energia electrica care intra in casa voastra este impartita in trei faze separate. Diferite dispozitive din casa vor fi alimentate de aceste faze diferite. De exemplu, luminile pot functiona intr-o singura faza, in timp ce masina de spalat si frigiderul pot fi pe celelalte doua faze.

Avantajele energiei solare:

1. Sursa de energie regenerabila

Printre toate beneficiile panourilor solare, cel mai important lucru este ca energia solara este o sursa de energie cu adevarat regenerabila. Poate fi valorificat in toate zonele lumii si este disponibil in fiecare zi. Nu putem ramane fara energie solara, spre deosebire de alte surse de energie.

Energia solara va fi accesibila atata timp cat avem soarele, prin urmare, lumina soarelui ne va fi disponibila timp de cel putin 5 miliarde de ani, cand, potrivit oamenilor de stiinta, soarele va muri.

2. Reduce facturile de energie electrica

Deoarece veti satisface unele dintre nevoile de energie cu energia electrica pe care a generat-o sistemul panourilor solare, facturile de energie vor scadea. Cat de mult economisiti la factura va depinde de dimensiunea sistemului de panouri solare si de consumul de energie electrica sau de caldura.

De exemplu, daca detinetibo companie care utilizeaza panouri solare comerciale, acest comutator poate avea beneficii uriase, deoarece dimensiunea mare a sistemului poate acoperi parti mari din facturile de energie.

Mai mult, nu numai ca veti economisi la factura de energie electrica, dar exista si posibilitatea de a primi plati pentru surplusul de energie pe care il exportati inapoi in retea prin Garantia Smart Export (SEG). Daca generati mai multa energie electrica decat utilizati (avand in vedere ca sistemul de panouri solare este conectat la retea).

3. Aplicatii diverse

Energia solara poate fi utilizata in diverse scopuri. Puteti genera electricitate (fotovoltaica) sau caldura (solar termica). Energia solara poate fi utilizata pentru a produce electricitate in zone fara acces la reteaua de energie, pentru a distila apa in regiuni cu surse limitate de apa curata si pentru a alimenta satelitii in spatiu.

Energia solara poate fi, de asemenea, integrata in materialele utilizate pentru cladiri. Nu cu mult timp in urma Sharp a introdus ferestre transparente de energie solara.

Reteaua este mai putin vulnerabila la intreruperi daca exista multe centrale electrice care sunt intinse. O retea cu penetrare ridicata a energiei solare are mii de centre de producere a energiei care sunt raspandite pe scara larga. Acest lucru imbunatateste securitatea retelei in caz de suprasarcina, dezastre naturale sau cauzate de om.

O parte din energie, in jur de 3-5%, se pierde in timpul transportului si distributiei. Cu cat distantele dintre productie si punctele de alimentare sunt mai mari, cu atat se pierde mai multa energie. Aceste pierderi s-ar putea sa nu para semnificative, dar pot influenta performanta instalatiei in regiuni cu densitate mare a populatiei.

Alegerea unui sistem solar trifazat On-Grid 20.8 Kwp reprezinta o alegere inteleapta pentru oricine construieste case in anul 2021!