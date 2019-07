Sfaturi pentru alegerea unei polite in living

Daca pana acum, montarea unor polite intr-o camera se facea strict pentru depozitare, mai nou acestea sunt ideale si ca obiecte decorative. Tot mai multi designeri de interior propun amenajarea livingului cu multe polite, rafturi si etajare. Acest lucru se datoreaza faptului ca se pot adapta oricarui stil si pentru ca pot fi plasate in diferite colturi ale camerei. Totodata, politele emana un stil minimalist, care este la moda in zilele de azi.

Asadar sunt la moda, le poti pune in orice loc si astfel poti salva din spatiu sau poti sa iti creezi propriul design cu ajutorul lor. Iar daca esti una dintre persoanele care are un apartament mic, etajerele sunt ideale pentru ca poti profita de pereti in lipsa altui loc de depozitare, fara sa incarci prea mult casa. Astfel nu exista niciun motiv pentru care sa nu alegi mobilarea livingului cu polite.

Singurul mic dezavantaj al acestora este ca de cele mai multe ori trebuie sa dai gauri in pereti pentru a le monta, iar in cazul in care ai vrea sa renunti la ele, va trebui sa repari si gaurile. Trecand peste avantaje si dezavantaje, ai o decizie de luat asupra modelului dorit. Si cum sa te hotarasti usor cand exista o multime de modele interesante?

Probabil te vei gandi care sunt rafturile potrivite pentru livingul tau, care se potrivesc cel mai bine si unde sa le amplasezi incat sa nu strici ambientul casei.

Daca esti curios cum sa alegi modelele de polite living ideale si cum sa le amplasezi alaturi de seturile de camere de zi, citeste acest articol pentru cateva sfaturi.

Cum sa alegi polite potrivite pentru livingul tau?

Vei gasi in magazine si pe site-uri polite de mai multe tipuri, insa toate sunt niste suporturi fixate orizontal pe perete. Diferentele sunt facute de material, modul de fixare si de forma. Astfel, poti alege dintre polite living din lemn masiv, sticla, MDF, plastic, ratan sau chiar fier. Totul depinde de gusturile tale, de ceea ce vei depozita pe ele si de designul livingului.

De asemenea, poti alege intre polite cu suport expus, precum tevi din fier sau cele cu suport ascuns, precum bolturi metalice.

Doua dintre cele mai apreciate modele sunt cele din lemn masiv si sticla. Astfel, te poti decide intre ele in functie de cum arata camera ta de zi si ce vrei sa depozitezi pe ele.

Politele din lemn masiv sunt mai rezistente, ceea ce inseamna ca poti pune pe ele carti sau obiecte decorative mai grele. Sunt mult mai variate din punct de vedere al formelor si le poti integra mai usor in orice design. Politele din sticle sunt de obicei montate in baie, insa asta nu le exclude din cadrul unui living. Asa ca daca ai un living mai sofisticat, cu un aspect minimalist, atunci acestea sunt ideale. De asemenea, daca ai o camera mica, sticla va da senzatia de marire si aerisire. Ai grija totusi de faptul ca nu sunt la fel de rezistenta la greutate.

Ce alte trucuri sa ai in vedere in amenajarea unui living mic?

Montarea politelor, etajerelor si rafturilor pe pereti ofera senzatia de un spatiu mai mare datorita eliberarii podelei. Dar asta am discutat deja mai sus. Pe langa acest truc, mai sunt si alte lucruri de care poti tine cont: