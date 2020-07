Atunci cand ai propria afacere, propriul site web unde iti poti promova compania sau serviciile si produsele, iti ofera un mare plus. Ceea ce este foarte important insa, este ca atunci cand apelezi la o agentie de web design pentru servicii de creare site de prezentare, echipa acelei agentii sa iti inteleaga viziunea, sa afle ce anume te diferentiaza de concurenta si de ce clientii te prefera in defavoarea altora din acelasi domeniu. In acest fel, ei vor reusi sa iti creeze un site web modern, user friendly si cu rezultate vizibile in ceea ce tine de cresterea vizibilitatii online.

De ce este atat de important sa fii prezent in mediul online?

Ceea ce trebuie sa afli inca de la inceput, este faptul ca nu trebuie sa iti muti intreaga afacere in mediul online pentru a te bucura de rezultate. Companiile mici pot avea uneori nevoie doar de o adresa de email pentru a comunica cu clientii si furnizorii in format electronic. Alte companii insa, indiferent de gradul de dezvoltare, vor decide ca este foarte important sa isi faca simtita prezenta in mediul online, caci acest lucru aduce numeroase avantaje, printre care:

Acces global, 24 ore pe zi, 7 zile pe saptamana

Imbunatatirea serviciului pentru clienti, datorita unei mai mari flexibilitati

Economii

Livrare mai rapida a produselor

Profesionalism crescut

Mai putine dosare cu acte

Oportunitatea de a-ti gestiona afacerea din orice loc al lumii unde exista conexiune la internet

Este un fapt demonstrat ca, din ce in ce mai multi clienti, aleg sa iti cumpere diverse produse sau servicii prin intermediul online, decat sa mearga in magazine. De asemenea, pentru a castiga incredere in compania ta si in ceea ce oferi, ei se asteapta sa vada adresa site-ului si email-ul pe cartile de vizita sau alte materiale promotionale.

O agentie de web design, asa cum este Cubick, te va ajuta sa iti creezi propriul site de prezentare, prin intermediul caruia vei putea sa faci un pas inportant in dezvoltarea afacerii, dar vei reusi sa te pozitionezi ca si lider in domeniul respectiv si vei castiga increderea viitorilor clienti sau parteneri.

Ce este un site de prezentare?

Un site de prezentare este un amestec de cunostinte de web design, aspecte tehnice si elemente de marketing, prin intermediul caruia vei putea oferi informatii actualizate despre companie si produsele sau serviciile pe care le oferi.

Specialistii de la agentia de web design au suficienta experienta si cunostinte pentru a crea un site personalizat, atat din punct de vedere tehnic, cat si contextual, astfel incat sa te convingi de faptul ca acest site de prezentare este o investitie ce iti va aduce profit pe termen lung si vei avea succes garantat in mediul online.

Material realizat impreuna cu Digital Metrics – Agentie Marketing Online