Nu este prima dată când afirmăm faptul că în urbanismul din Bistrița este un mare haos. Ani de zile, municipalitatea a dat undă verde total aiurea pentru construirea de imobile ori a blocat astfel de investiții, deși Planul Urbanistic General (PUG) permitea. Că PUG-ul din 2013 este unul făcut pe genunchi, e o altă poveste, însă până una alta, împreună cu Regulamentul Local de Urbanism, sunt documentele de căpătâi care indică ce și unde se poate construi în municipiu, unde este sau nu nevoie de un Plan Urbanistic Zonal, care poate să modifice funcțiunile unei anumite zone din municipiu față de prevederile existente.

Numai că investitorii imobiliari care au dorit să construiască pe raza municipiului au profitat la maxim de aceste portițe numite PUZ-uri ca să-și facă nițel de cap. Partea proastă este însă alta, și anume că în unele documente din această categorie scrie una, iar în practică apare ceva diferit. Iar onor municipalitatea bistrițeană a avut doar un ochi deschis, iar celălalt a dormit sau a fost chiar orb, pentru că nu a văzut că nu au fost atinse toate obiectivele prevăzute în respectivul PUZ. Iar un exemplu concret este PUZ Dedeman, în care este prevăzut un sens giratoriu pe str. Sigmirului, însă în realitate nu există. Și nimeni din cei responsabili din primărie nu a tras de mânecă investitorul și să-l oblige să execute tot ceea ce era prevăzut în documentul cu pricina, dar nici nu l-au sancționat. S-au mulțumit doar cu desenul.

PUZ nerespectat! Nu s-a luat nicio măsură

Astfel, în 2011, Dedeman a venit în fața Consiliului Local al municipiului Bistrița cu un Plan Urbanistic Zonal, întrucât voia să ridice, în locul fostei fabrici ARIO un magazin de bricolaj. Potrivit PUZ-ului întocmit la acea vreme, magazinul ce urma să fie amenajat pe str. Sigmirului din Bistrița se întindea pe 12.700 de metri pătrați și avea 478 de locuri de parcare supraterane.

Proprietarii Dedeman au cumpărat la Bistrița două hectare de teren, pentru care au plătit nu mai puțin de 1,6 milioane de euro, la care s-a adăugat și TVA-ul. Acesta a fost vândut de administratorul judiciar al ARIO, aflat la acea vreme în insolvență.

Zona de aprovizionare era prevăzută spre nord-est, iar cea destinată publicului și clienților spre strada Sigmirului, unde era prevăzut un sens giratoriu. Arhitectul propunea un acces nou dinspre strada Industriei și refacerea îmbrăcăminții asfaltice de pe strada Sigmirului.

Numai că, sensul giratoriu, specificat în PUZ, nu s-a realizat. Iar acum e mare bătaie de cap cu fluxul rutier din zonă, gradul de încărcare fiind unul ridicat în mare parte din zi.

Singurul sens giratoriu din zonă este cel din capătul străzii Drumul Sigmirului cu străzile Drumul Cetății și calea Clujului. În condițiile în care în timp în zonă traficul a devenit unul infernal și, mai mult decât atât, lângă Dedeman a mai fost ridicat un centru comercial, care urmează să se extindă și mai tare, sensul giratoriu promis acum 13 ani, este mai mult decât necesar.

Își mai aduc aminte din când în când că giratoriul nu există

Între timp însă, despre sensul care trebuia realizat de proprietarii Dedeman s-a discutat doar tangențial în ședințele de consiliu local.

“Nu avem un studiu de trafic (…) Sunt anumite intervale orare în care în toată Bistrița avem această problemă. (…) Avem aceleaşi drumuri doar că avem mai multe mașini. (…) Și, sigur, Dedemanul… că așa construiesc toți, promit… trebuia făcut un sens giratoriu… Marea problemă pe care o aveți astăzi deja, fără să se mai construiască ceva, este Dedemanul”, a afirmat, în februarie 2021, viceprimarul Sorin Hangan, în cadrul unei dezbateri publice cu privire la PUZ str. Ion Căianu, când locuitorii de pe respectiva stradă și-au arătat nemulțumirea față de posibilitatea construirii, într-o zonă de case cu regim de înălțime P+2, a unui ansamblu de blocuri cu peste 300 de apartamente, ceea ce ar duce la o și mai mare supraaglomerare a traficului la ieșirea în strada Sigmirului.

Aceeași problemă, lipsa sensului giratoriu de la Dedeman, a fost atinsă tangențial de viceprimarul Hangan și în octombrie 2023, când a fost supus spre aprobare PUZ „Introducere în intravilan și construire case de locuit unifamiliale S(D)+P+1E” în municipiul Bistriţa, zona Valea Sigmirului.

Proiectul de hotărâre respectiv a fost amendat de viceprimarul Hangan, fiind inclusă o nouă prevedere: „Se vor respecta condițiile și recomandările din avizele și acordurile emise pentru obiectivele propuse. Extinderea infrastructurii de drumuri și a rețelelor de utilități se va face pe cheltuiala beneficiarilor și se va recepționa înainte de emiterea autorizației de construire pentru construcțiile propuse”.

“(…) Dezvoltatorii vând și drumul ca teren, oamenii spun «suntem proprietari, suntem… ăsta e un drum privat, nouă ne ajung și 4m, de ce să fie 8?». Deși în momentul când noi aprobăm, acum aprobăm, ați văzut, sunt anexe cu planșe, unde spune drumul de 8 metri, are trotuar, are, așa mai departe. Nu mai respectă nimeni și nu avem niciun fel de măsură, nepunând această condiționalitate. Nerespectând-o dezvoltatorul, PUZ-ul devine nul. Ăsta este motivul pentru care am introdus-o și nu știu de ce ar deranja. Nu am cerut, că am pățit, nu de mult, tot așa cu … am aprobat o construcție, după care nu mai lasă de drum, că mai face un etaj și îi trebuie terenul de parcări. Și dacă am zis, domnule, nu așa a fost discuția, îmi zice «ăsta e șantaj». Nu am cerut să ne dea drumul în domeniul public. Pur și simplu poate să rămână proprietatea domniei sale, să-l administreze. Doar că el trebuie scris la cartea funciară, categorie, terenul dezmembrat, drum deschis circulației publice. Proprietarul poate să fie Ion a lui Maria din deal. Nu mă deranjează cu absolut nimic. Și să-l administreze e și mai bine. E singura variantă care o putem controla, altfel ne trezim ca și Dedeman, a construit cu condiția să facă sens giratoriu, dar n-a mai făcut, și așa mai departe”, a explicat Hangan.

Investitorii din zonă caută soluții pentru fluidizarea traficului

Într-o adresă înaintată anul trecut Consiliului Local, investitorul Marius Negrea susținea că dezvoltatorii din zonă s-au așezat la masă cu primarul Ioan Turc și a revenit în discuție sensul giratoriu uitat de Dedeman, care, se pare, se va realiza până la urmă.

„În 5 octombrie 2023, la inițiativa domnului primar și cu participarea acestuia, dar și a altor persoane abilitate din cadrul primăriei, a avut loc o discuție împreună cu reprezentanții Dedeman, Lidl, PIM Corporation și ai subscriselor societăți în scopul identificării celei mai bune soluții pentru fluidizarea circulației auto din intersecția străzilor Sigmirului – Compozitorilor, prin crearea sensului giratoriu din intersecție și realizarea unei a treia benzi din strada Drumul Cetății. Raportat la faptul că sensul giratoriu propus prin PUZ Dedeman aprobat în 2011 nu a fost realizat până astăzi, ca urmare a abordării fostei administrații, dar și a faptului că există două documentații de urbanism în faze de elaborare/aprobare (PUZ Lidl și PUZ Regenerare urbană Sigmirului Nord) care studiază această zonă, discuțiile s-au concretizat în punerea de acord în privința adoptării unei soluții unice de proiectare și reglementare. Astfel, în cel mai scurt timp posibil vom veni în fața Consiliului Local, atât noi, cât și restul investitorilor din zonă cu o propunere unică de reglementare a zonei și care va decongestiona una dintre cele mai problematice intersecții din Bistrița”, se arăta în documentul citat.

PUZ Regenerare Urbană Sigmirului Nord, la care se referă investitorul bistrițean, prevede reîncadrarea subzonei A2 (subzonă dedicată activităților agrozootehnice, cu regim de construire discontinuu) în UTR IS2 – subzona instituțiilor publice și serviciilor de tip comercial, și totodată regularizarea tronsonului din Drumul Sigmirului cuprins între intersecția acestuia cu Drumul Cetăţii și accesul pe platforma Dedeman.

Prin prezenta propunere se va regulariza tronsonul din Drumul Sigmirului cuprins între intersecția acestuia cu Drumul Cetăţii și accesul pe platforma Dedeman, de la o bandă pe sens și circulaţie în dublu sens la o bandă pe sensul spre Dedeman și două benzi pe sensul spre Drumul Cetăţii cu păstrarea circulatiei în dublu sens.

De asemenea se va asigura continuitatea drumului de incintă existent pe latura N a amplasamentului cu drumul reglementat prin PUZ Dedeman a fi amplasat la N parcelei care găzduiește magazinul de bricolaj.

Se va studia posibilitatea cedării parcelelor care alcătuiesc acest drum către domeniul public. (…)

Circulațiile din zonă vor fi reorganizate și îmbunătățite prin aplicarea unei intervenţii de utilitate publică – lărgirea străzii Drumul Sigmirului, încadrată în UTR T2 fără propunerea de modificare a prevederilor urbanistice, de la 2 la 3 benzi de circulaţie și prin amenajarea platformei carosabile din zona NE a amplasamentului sub forma unei alei carosabile de incintă cu acces nerestricționat și care va favoriza legătura cu drumul NE propus prin PUZ Dedeman. Această legătură din urmă asigură un spațiu urban continuu, unul dintre aspectele esențiale de urmărit in cadrul propunerilor de restructurare urbană.

În cadrul acestui PUZ a fost efectuat și un studiu de trafic din care reiese care este gradul de încărcare cu autovehicule în zona respectivă în acest moment și cât va crește în următorii ani.