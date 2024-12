Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a iniţiat un parteneriat cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru a da posibilitatea deţinuţilor în regim semi-deschis să lucreze pe viitoarele şantiere de autostrăzi şi drumuri expres, a spus directorul general CNIR, Gabriel Budescu, la postul B1 TV, scrie StiripeSurse.

Demersul vrea să sprijine creşterea incluziunii sociale, concept pe care compania îl consideră foarte important în strategia sa. Este vorba exclusiv despre deţinuţii care îşi doresc să lucreze pe şantiere, activitate care, după eliberare, o pot continua, reintegraţi şi calificaţi, ca angajaţi ai constructorilor.

,A fost o discuţie cu Administraţia Penitenciarelor pentru a include deţinuţi în proiectele de drumuri. Drumul Expres Bacău-Piatra Neamţ a fost primul proiect în care am inclus această posibilitate, urmând ca antreprenorul care îşi asumă să folosească forţa de muncă a celor din penitenciare să primească şi un punctaj. Ştiam că au mai fost şantiere unde s-au folosit deţinuţi, unul dintre acestea fiind modernizarea DN 29 D Botoşani-Ştefăneşti, şi aşa ajutăm la reintegrarea în societate a acestora. De asemenea, ştim că este şi un deficit de forţă de muncă pe şantiere. Însă, nu peste tot este posibil să ne asigure forţa de muncă Administraţia Penitenciarelor, dar pentru Drumul Expres Bacău-Piatra Neamţ este primul proiect de la care am primit răspuns pozitiv din partea Administraţiei Penitenciarelor. Am prevăzut în documentaţie, iar dacă Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice – ANAP va valida, acesta va fi primul contract. Personalul de la Administraţia Penitenciarelor va răspunde de transportul pe şantier şi pază. Vor primi zile de libertate, li se scade din pedeapsă şi vor primi şi bani. Nu-i obligă nimeni, vor veni doar cei care vor, iar după eliberare pot fi angajaţi de constructori dacă fac treabă. Este vorba doar de deţinuţii în regim semi-deschis.”, a explicat directorul general CNIR, Gabriel Budescu, într-un interviu pentru B1 TV.