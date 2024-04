Un scandal cât casa a izbucnit recent în Feldru, după ce mai mulți consilieri locali, aflați în opoziție în Legislativul Local, au dezvăluit pe rețelele de socializare că, după ce bugetul comunei a fost aprobat în Consiliul Local, primarul Grigore Țiolan și viceprimarul Daniel Neamți ar fi făcut unele retușuri. Adică ar fi adăugat niște sume la bugetul de cheltuieli, deși acestea nu au fost aprobate de aleșii locali. Polițiștii cercetează situația și dacă vor descoperi indicii care să conducă la faptul că s-ar comis fapte penale, vor întocmi dosar penal.

Scandalul a izbucnit la finele lunii martie, când pe o pagină de Facebook – Consilieri Locali Nepos și Feldru, Alianța – o parte dintre aleșii locali feldrihani au dezvăluit că primarul și viceprimarul comunei ar fi modificat bugetul local, după ce în Consiliul local a fost votată, în unanimitate, o altă variantă.

“BUGETUL LOCAL al COMUNEI FELDRU modificat de PRIMAR și VICEPRIMAR, asta după ce a fost votat de toți consilierii, în UNANIMITATE.

După votul din C.L și cel care a fost dus spre aprobare și legalitate spre Prefectură, în buget au mai apărut 2.100.000 Ron, 21 miliarde lei vechi, de care nu a știut nimeni, doar EI și care urmau să dispară elegant.

REVENIM CU ALTE DETALII ȘI ACTE OFICIALE”, au scris aleșii locali, pe data de 26 martie.

Au trimis Prefecturii și Primăriei Feldru scrisori deschise

O zi mai târziu au publicat scrisorile deschise trimise administrației locale, dar și Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud.

”A fost modificată Hotărârea nr.09, din respectiva ședință ordinară și anume în hotărârea aprobată de Consiliul Local, bugetul total este de 55.565.000 ron, iar ce ați primit dumneavoastră apare suma finală de 57.675.000 ron. O diferență de 2.110.000 ron”, se arată în scrisoarea deschisă trimisă pe adresa Instituției Prefectului chiar miercuri, 27 martie 2024 și, care a primit numărul de înregistrare 6078.

Semnatarii respectivului document susțin că, mai apar modificări la anumite capitole privind cheltuielile, după cum urmează:

La capitolul 1. AUTORITĂȚI EXECUTIVE, apar vouchere de vacanță +40.000, Iluminat public sediile primăriilor Feldru, Nepos + 60.000, Alte cheltuieli- asistență soft, birotică, diverse taxe, anunțuri publicitare, analiză risc + 87.000 ron, Consultanță și expertiză + 66.000 ron.

La capitolele 4, 6, 9, apar modificări privind voucherele de vacanță + 2000 ron la fiecare.

La capitolul 12, Alimentare cu gaze naturale, Asociații și fundații ADI Gaze naturale Rebra – Rebrișoara – Feldru este + 140.000 ron

La capitolul 14, Prevenire Inundații – 150.000

La capitolul 15, Transport rutier, Drumuri – piese de schimb + 20.000 ron,

Investiții + 500.000 ron, iar la Străzi, Străzi reparații curente +100.000

La capitolul 18, Fondul de rezervă apare un + 777.000 ron.

Pe lângă modificări la capitole, mai apar modificări la proiectul de hotărâre. Au fost modificate Art. 1, 2, 3, 4 5 cu anexele aferente.

”Vă aducem la cunoștință faptul că toate aceste modificări ale bugetului au fost făcute tacit, fără a avea o rectificare de buget adoptată prin consiliul local, fără o dezbatere sau o informare a consilierilor locali. Considerăm un abuz de putere și falsificarea unui înscris oficial. Din acest motiv vă rugăm respectuos, în baza atribuțiilor pe care le aveți să luați măsurile necesare care se impun în acest caz, a celor care se fac vinovați de aceste fapte”, se mai arată în scrisoarea pe care consilierii locali din Nepos au trimis-o Instituției Prefectului.

“S-A AJUNS MULT PREA DEPARTE. Înțelegeam dacă se făcea o greșeală de 10-20.000 de Ron, dar să te greșești cu 2.110.000 Ron, 21 miliarde, 430.000, asta pute a golăneală și a SIFONARE DE BANI. Dacă în acest an s-a încercat suma asta, nu vrem să ne gândim în cei peste 11 ani, cam ce sume s-au învârtit. Oare să avem milionari în euro.

Încă de când am depus mandatele de consilieri în anul 2020 și am creat această pagină, am promis că vom oferi TRANSPARENȚĂ INFORMARE și COLABORARE. Am urlat, am făcut scandal, am bătut cu pumnul în masă, am adus dovezi, toate aceste pentru ca BANII NOȘTRI să ajungă acolo unde trebuie, în DEZVOLTAREA COMUNEI, iar cetățenii să fie informați corect.

După toți acești ani venim in fața dumneavoastră și cu dovada clară, LA FELDRU s-au sifonat bani mulți, din păcate

Vă vom ține la curent cum se desfășoară ancheta. Așteptăm răspunsuri la scrisorile făcute cu probe”, au mai notat aleşii locali feldrihani pe pagina lor de socializare.

Și nu sunt singurele modificări. Astfel, la capitolul 15, Transport rutier, Drumuri, apar două secțiuni “Investiții”, evident fiecare având codul aferent – pentru una dintre secțiuni, consilierii locali au aprobat 760 mii lei, iar pentru cealaltă 120 mii lei. În schimb, în bugetul despre care aleșii locali spun că ar fi fost modificat apar alte sume – în loc de 760 mii lei este notată de fapt suma de 770 mii lei – deci cu 10 mii lei mai mult decât s-a aprobat, iar în loc de 120 mii lei apare notat 720 mii lei, deci cu 600 mii lei mai mult decât s-a votat în consiliul local.

O altă inadvertență apare la Străzi – investiții. Dacă în bugetul votat de aleșii locali apare un sigur cod la investiții și suma 12.225 mii lei, pe când în bugetul presupus modificat sunt notate două secțiuni de investiții, în dreptul unei fiind notată suma 10.125 mii lei, iar la cealaltă 2.100 mii lei. Asta chit că totalul e același – 12.225 mii lei.

De asemenea, în bugetul votat de consilierii locali, la fondul de rezervă apare notată suma de 853 mii lei, în timp ce în varianta contestată e înscrisă suma de 1.630 mii lei.

Lipsa din bugetul votat e una… tehnică

Dacă parte din aleșii locali au făcut valuri cu această situație, de cealaltă parte, primarul Grigore Țiolan susține că nu există niciun fel de ilegalitate, iar explicația așa-zisei ”lipse” a unei sume de 2,1 milioane de lei, este una tehnică.

”Contabila noastră a lucrat în «Excel», program care nu a cuprins în documentul bugetului capitolele bugetare invocate cât și sursele de finanțare ale acestora. Concret, documentul a fost redactat cu respectivele lipsuri, absențe bugetare, doar că, în realitate, ele există, practic în bugetul comunei Feldru pe anul 2024. Lucrurile sunt în regulă. Nu am niciun fel de emoții”, a declarat, pentru propolitica.ro, Grigore Țiolan.

Numai că nu e vorba de diferență de doar 2 lei, ci de vreo 2 milioane lei, după calculele consilierilor locali.

Curtea de Conturi și Poliția, alertate de Prefectură! Se fac verificări

Fiindcă aleșii locali din opoziție au sesizat Instituția Prefectului cu privire la posibile nereguli din bugetul local, conducerea instituției a sesizat mai departe Curtea de Conturi, dar și Poliția.

“Verificări s-au făcut (n. r. – de Prefectură) și au fost transmise solicitări către instituţiile abilitate să facă verificări suplimentare, respectiv către Curtea de Conturi, care conform legii Finanțelor Publice are ca atribuţii verificarea modului de constituire a bugetului, și către Poliție. Noi am solicitat să facă ele verificările, pentru că sunt instituțiile abilitate să verifice”, a declarat pentru Gazeta de Bistrița, Teofil Cioarbă, prefectul judeţului Bistrița-Năsăud.

Iar verificările au început, aspect confirmat de IPJ Bistrița-Năsăud. Sesizarea Prefecturii a ajuns la Poliție pe data de 28 martie, verificările preliminare fiind efectuate se Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, care dacă va ajunge la concluzia că sunt comise fapte de ordin penal, va întocmi un dosar penal. Termenul limită pentru a întocmi un raport, fie de clasare, fie de trecere în penal, este de 30 de zile de la primirea petiției/sesizării.

Potrivit surselor noastre, consilierii locali care au sesizat Instituția Prefectului, au fost chemați, joi, 4 aprilie, la Poliție, pentru declarații.