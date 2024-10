Scandalul din PNL Bistrița-Năsăud continuă încă. Asta în condițiile în care unii dintre președinții de organizații locale demiși în urmă cu o săptămână de gruparea Sighiartău, care mai nou face ordinea-n partid, își vor înapoi listele cu semnăturile adunate pentru candidaturile Dianei Morar, Ioan Turc și Gheorghe Scuturici la alegerile parlamentare. Cei demiși vin cu acuzații grave și spun că Robert Sighiartău se folosește de semnăturile date pentru alte persoane.

Pe 11 octombrie, adică fix peste o zi, liberalii trebuie să valideze listele cu candidații din Bistrița-Năsăud pentru alegerile parlamentare, pentru ca mai apoi să le depună la Biroul Electoral Județean.

Scandalul este cât Casa Poporului în PNL Bistrița-Năsăud, după ce liberalii demiși din fruntea organizațiilor locale și din Biroul Politic Județean, și înlocuiți nestatutar cu oamenii apropiați lui Robert Sighiartău, își vor înapoi listele cu semnăturile obținute de la membri și simpatizanți pentru candidații anterior stabiliți – Ioan Turc și Gheorghe Scuturici pentru Camera Deputaților și Diana Morar pentru Senat.

Iar acuzațiile au fost lansate public de unii dintre cei executați de Sighiartău, în colimator fiind luat și Octavian Ganea, consilierul deputatului PNL.

Rus de la Târlișua amenință cu plângeri penale

Ioan Rus, unul dintre foștii președinți de organizații demiși l-a taxat dur pe Ganea într-un live pe Facebook.

“Tavi Ganea, cum ți-ai permis să iei tu toate semnăturile de la sediul PNL, astăzi (n. r. – 8 octombrie), când au venit oamenii să-și ridice listele cu semnături? Pentru acele semnături au fost date pentru alte trei persoane: Ioan Turc, Gheorghe Scuturici și Diana Morar. De ce ai luat tu semnăturile? Să le aduci înapoi la toți ace președinți de organizații demiși de voi! Acei oameni au muncit pentru acele semnături, acei oameni le-au adunat pentru cineva. (…) Cei demiși nu v-au dat semnăturile vouă, le-au dat celorlalte trei persoane. Mergeți voi și adunați semnături! (…) Vineri, îl validați pe «buricul pământului», îl faceți candidatul județului Bistrița-Năsăud pe poziția numărul unu la Camera Deputaților. O să iasă (n. r. -deputat) și-o să-și bage salariul în buzunar, 10-12 mii cât câștigă ei (n. r. – parlamentarii) pe lună și voi tot săraci o să fiți în ochii lui, tot slugi! Asta e demnitatea voastră! Voi, PNL-ul care urlă în toată țara în frunte cu Ciucă și cu Robert (n. r. – Sighiartău) și cu Rareș (n. r. – Bogdan) că PSD i-a îngrădit Dianei Șoșoacă dreptul de a fi aleasă, dar voi ce ați făcut la Bistrița? (…) Ciucă, dacă nu ieși pe locul doi (nr. r. – la alegerile prezidențiale pentru a intra în al doilea tur), nu ieşi din cauza ta!”, a spus Ioan Rus.

Cu privire la listele de semnături obținute de președinții demiși pentru alegerile parlamentare, Ioan Rus a amenințat și cu depunerea de plângeri penale: “Dacă în 48 de ore nu duceți semnăturile celor demiși înapoi, ca să le poată ridica, îi promit solemn, eu, Ioan Rus, mă duc și depun plângere la Poliție la Bistrița, pentru a se verifica toate semnăturile primite de către voi, acolo.

Pașc: E nevoie de alte semnături! Să le strângă cine-a vrea, dar nu eu!

Un alt dizident din PNL, unul foarte vocal, este Roxana Pașc, care a fost până de curând președinta Organizației Locale PNL Șieu și îndepărtată rapid odată ceilalți 17 lideri locali, de gruparea Sighiartău. Până să fie îndepărtată din funcție, Pașc a reușită să strângă 230 de semnături pentru susținerea lui Turc, Scuturici și Morar pentru alegerile parlamentare. Cum a intuit că munca ei îi va fi confiscată de puciști, zilele trecute a mers la sediul de partid din Bistrița și a cerut listele cu semnături obținute de la Șieu. Și le-a obținut. Iar mai apoi a făcut și public acest lucru pe Facebook.

“Astăzi mi-am cerut înapoi de la PNL cele 230 de semnături pe care le-am strâns pentru susținerea candidaților la Camera Deputaților și la Senat.

Pentru că, atunci când am strâns semnăturile, erau validați ca și candidați Diana Morar, locul 1 la Senat, Ioan Turc, locul 1 la Camera Deputaților și Gheorghe Scuturici, locul 2 la Camera Deputaților.

Deoarece după puciul roberțian s au anulat listele de candidați de către puciștii respectivi, și ne am trezit cu noii candidați Robert Sighiartău și Dorin Vlașin, nu mi se pare etic și moral să deturnez voința semnatarilor listelor de susținători.

Adică ai semnat Diana Morar, dar primești Sighiartău! Ai semnat Scuturici, primești Vlașin.

Nu! E nevoie de alte semnături! Să le strângă cine-a vrea, dar nu eu!”, a scris Roxana Pașc.

Mesaj pentru “hienele” care au acaparat PNL BN

După câteva zile, Roxana Pașc a mai scris un mesaj pentru cei care îi fac jocul lui Sighiartău, ea anunțând totodată că, vineri 11 octombrie, nu va vota în Comitetul de Coordonare Județean (CCJ), actualele liste pentru parlamentare.

“Mă adresez aici copiilor de mingi ai lui Robert Sighiartău, ăia care faceți sămădașul voturilor trădătoare la CCJ ul de vineri și vă spun așa :

Dragii mei, vedeți să nu numărați ca Ghiță Pristanda steagurile: « unu la primărie, unu la prefectură ….» , de-i ieșeau 44 în loc de 11, câte erau în realitate.

Să nu puneți la socoteală votul servil al interimarului Mihalca de la Ardan, că o să i-l anulez eu cu votul meu. La ora ședinței CCJ voi fi consilier local CU JURĂMÂNTUL DEPUS, ceea ce-mi conferă, prin statut, dreptul să votez în CCJ.

Deci situația delegației Șieu va fi așa :

1 vot pt. lista lui Robert Sighiartău (dat de Mihalca , supranumit «interimaru’»).

1 vot împotriva listei lui Robert Sighiartău ( dat de Pașc Roxana )

Deci rezultat final , 0 ( zero) avantaj pentru Robert Sighiartău, adică, pe românește, băiete , m-ai demis degeaba ca să pui altul in locul meu, ca să ai votul Șieului. Nu-l ai !

Și să nu vă pună ăl cu coadă să văd pe la CCJ pe altcineva în afara de mine și Mihalca, din partea Șieului, pentru că știu clar CE PREVEDE STATUTUL pentru norma de reprezentare.

În concluzie, RS, ai făcut atâta efort ca să scapi de mine, din cauza votului vieții din CCJ, degeaba. N ai scăpat.

Vineri îmi fac ultima datorie față de PNL BN ca să-l apăr de hienele care l-au acaparat .

N-o să reușesc, știu, trădătorii sunt mulți. Dar măcar sunt cu conștiința împăcată că am făcut tot ce se putea face.

Iar vineri seara, sau sâmbătă, sau când vrei tu, RS, dă-mă afară din PNL , liniștit. Partidul ăsta e prea mic pentru amândoi”, a mai scris Pașc.

Radiat din partid, membru în BPJ și validat de instanță consilier local

De la demiterea șefilor de organizații locale și înlocuirea lor cu alte persoane apropiate lui Sighiartău, cei din tabăra opusă acestuia au subliniat faptul că parte dintre cei care i-au înlocuit nu sunt membri PNL. Un exemplu clar este cel pe care Roxana Pașc l-a amintit în mesajul său de pe Facebook, “Mihalca interimaru’ ”.

Ioan Mihalca, pe vremuri fost membru PD-L, a candidat pentru o funcţie de consilier local, pe lista PNL, la Șieu, însă mandatul acestuia a fost invalidat de instanța de judecată, întrucât acesta este radiat din evidențele PNL, iar în locul său a fost validat Grigore Uilian, supleant pe lista PNL.

“Ia act de radierea din calitatea de membru PNL a domnului MIHALCA IOAN, motiv pentru care îl invalidează în calitatea de consilier local al comunei Şieu, mandat obţinut conform rezultatului alegerilor locale desfăşurate în data de 09 iunie 2024”, se arată în hotărârea Judecătoriei Bistrița pronunțată pe data de 2 octombrie.

Sentința nu a fost definitivă și a fost atacată de Ioan Mihalca la Tribunalul Bistrița-Năsăud, instanță care a admis apelul acestuia.

Asupra acestui subiect vom reveni însă separat, fiindcă și în acest caz ar putea izbucni un scandal monstru.

Cicșa a pierdut primăria Ilva Mare, dar se vrea secretar de stat

Noul BPJ nu s-a mărginit doar la a schimba președinții de organizații locale și a impune niște nume pentru alegerile parlamentare, ci au trecut și la o altă etapă pentru ca Sighiartău să-și recompenseze acoliții. Zilele trecute, BPJ a decis că, Terente Ciui trebuie schimbat din funcția de secretar de stat în Ministerul Economiei și înlocuit cu Octavian Cicșa, care mai are de stat doar câteva zile în scaunul de primar al comunei Ilva Mare, după ce a pierdut cu brio alegerile din vară. Concret, a fost recompensat pentru înfrângere. Dar, ce să-i faci, dacă Ciui se află în tabăra Turc, care de altfel l-a propus pentru această funcție după alegerile din 2020, iar Cicșa este în tabăra lui Sighiartău?

I-au dat plasă și lui Dolha

Tot atunci noul BPJ l-a desemnat și pe cel care să preia funcția de subprefect, după ce Ioan Zegrean a demisionat în semn de protest pentru matrapazlâcurile petrecute în partid: Eugen Curteanu, care provine tot din vechiul PD-L.

Până la această decizie numele vehiculat pentru această funcție era cel al lui Stelian Dolha, liberalul care acum se află la șefia Comisariatului Judetean pentru Protecția Consumatorilor Bistrița Năsăud. Gurile rele din PNL spun că Dolha, fericit pentru posibila numire în funcția de subprefect al județului, ar fi suportat cheltuielile pentru închirierea spațiului în care vineri seara se va desfășura ședința CDJ pentru validarea listelor pentru alegerile parlamentare. Eh, dar sunt doar vorbe…

Zegrean: Voi rămâne un liberal, dar nu la cheremul partidului

În ultima sa zi în funcția de subprefect, Ioan Zegrean a subliniat și el problemele din PNL Bistrița-Năsăud.

“Nu ăsta este statutul Partidului Național Liberal și dacă noi care suntem puși în funcție și trebuie să respectăm, nu respectăm, înseamnă că eu nu mă regăsesc în structura actuală a acestui partid. (…). Este o mare diferență între a rămâne un simplu membru de partid sau a rămâne un liberal. Am fost, sunt și voi fi un liberal. Ceea ce voi face în următoarea perioadă va depinde doar de mine și de oportunitățile pe care eu le voi avea. Ca individ. (….) Eu nu consider că mai am nicio obligație față de acest partid care nu-și respectă propriul statut. Ce voi face, nu știu. (…) Voi rămâne un liberal, dar nu la cheremul partidului. Mă suspend oarecum din actuala formulă prin care este condus Partidul Național Liberal”, a precizat Zăgrean.

În loc de concluzii….

Ceea ce este clar în acest moment, e faptul că liberalii bistrițeni vor merge mai departe cu cei doi candidați la parlamentare, Sighiartău și Turc… Restul candidaților de pe liste nu mai contează… Așa vor intra în campania electorală care bate la ușă, însă problema cea mare este cu cine vor face campanie, în condițiile în care organizația județeană este scindată. Fiindcă aici este vorba nu doar despre accesul celor doi în Parlamentul României, ci și despre rezultatul pe care Nicolae Ciucă îl va obține la alegerile prezidențiale. Iar cum Ciucă tace nu are nicio durere că statutul partidului este încălcat în Bistrița-Năsăud, că munca unor membri este ștearsă cu buretele pentru interesul unui singur om, numărul voturilor nu va fi un mare în județ. Și cine va deconta rezultatul “dezastruos”? Simplu: Ioan Turc, preşedintele (chiar dacă doar pe hârtie) PNL Bistrița-Năsăud. Se va repeta istoria din 2009, când a fost suspendat și mai apoi ejectat din partid din cauza rezultatelor proaste de la europarlamentare obținute de filiala din Bistrița-Năsăud, când miza nici măcar nu era un atât de importantă?