Primarul Ioan Turc nu renunță la sania de vară din Wonderland, iar studiul de fezabilitate a scos în evidență suma astronomică de care are nevoie municipalitatea pentru a materializa proiectul: aproape 30 de milioane de lei. Deocamdată nu există nicio sursă de finanțare pentru acest proiect.

Potrivit studiului de fezabilitate elaborat de Resort Planning SRL și aprobat mai apoi de consiliul tehnico-economic al municipiului Bistrița, sania de vară pe care o promite primarul Ioan Turc încă de la preluarea mandatului va costa peste 29 de milioane de lei, cu tot cu TVA.

Lungimea propusă este de 3,7 kilometri, instalația având 1150 de metri pe partea de urcare și 2.640 pe partea de coborâre. Se ia în calcul achiziționarea a 50 de sănii de vară, astfel încât într-o singură oră să se poată bucura de această facilitate nu mai puțin de 250 de persoane. Perioada de implementare a proiectului este estimată la 7 luni.

„Planul de Dezvoltare Regională Transilvania Nord pentru perioada 2014-2020, prevede stimularea dezvoltării competitive și durabile a turismului la nivel regional și local prin valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, cu potențial turistic și crearea infrastructurii specifie de turism. Proiectul supus analizei va intregi infrastructura existentă în cadrul Complexului Sportiv Polivalent Unirea, din municipiul Bistrița, bază sportivă care constituie un pol de interes pentru dezvoltarea și creșterea atractivității municipiului Bistrița și ca zonă turistică, prin deschiderea unor oportunități inedite de agrement și petrecerea timpului liber. Necesitatea investiției rezultă în special din lipsa unui spațiu destinat relaxării și agrementului pentru un număr important a locuitorilor municipiului, care pentru a-și petrece timpul liber trebuie să meargă distanțe mari până la cele mai apropiate locații care asigură condiții de agrement și relaxare, în special în scurtul timp liber la sfârșit de săptămână”, se arată în proiectul care se va afla săptămâna aceasta pe masa consilierilor local ai municipiului Bistrița.

Pretenții multe, finanțare zero

Cum se întâmplă cu cele mai multe dintre proiectele propuse pentru Wonderland, nici sania de vară nu are finanțare. În studiul de fezabilitate ce urmează a fi aprobat de Consiliul Local apar ca surse de finanțare identificate și luate în calcul: bugetul de stat și bugetul local.

Până una alta, Primăria Bistrița a alocat anul trecut pentru sania de vară aproape 30.000 de lei, iar anul acesta încă 225.000 de lei, potrivit bugetului pe 2023 ce urmează și el să fie votat de consilierii locali.

Și în 2021 s-a alocat suma de 9,4 milioane de lei pentru o sanie de vară de tip Alpine Coaster, însă banii n-au mai fost cheltuiți, iar proiectul n-a mai fost materializat.

Bani înghite constant și pârtia de schi făcută pe vremea primarului Ovidiu Crețu, dintr-un credit contractat de municipalitate. În 2021, Primăria Bistrița aloca 400.000 de lei pentru întreținerea Pârtiei Cocoș, asta în condițiile în care în anii anteriori s-au tot alocat sume care să vină să rezolve alunecările de teren care practic distrugeau pârtia.

În 2020, Primăria Bistrița achiziționa un soft de operare și monitorizare pentru pârtie, pentru care aloca 150.000 de lei. Acesta avea drept scop eficientizarea procesului de înzăpezire prin monitorizarea detaliată a zonei schiabile și a componentelor ce realizează sistemul de înzăpezire. De asemenea, acesta ar ajuta în luarea deciziilor depornire sau oprire a tunurilor de zăpadă, permite pornirea simultană a generatoarelor de zăpadă automate și a stației de pompare ce asigură debitul de apă. Sistemul vine și cu o statistică a consumului de apă și a energie electrică, asigură intervenția online a echipei de service via Internet. Tot în 2020, pârtia a mai înghițit aproape 320.000 de lei.

Cât costă efectiv funcționarea pârtiei de schi ne spun sumele alocate în 2019: energia electrică a costat 86.941 de lei, pentru serviciile de pază, monitorizare și mentenanță a sistemului de alarmă și servicii de transport valori au mers 135.493 de lei, iar piesele de schimb și consumabilele au înghițit 6.283 de lei.

Totodată, mentenanța la instalație a costat 31.416 lei, o revizie la sistemul de nocturnă a mai înghițit 23.302 lei și una la instalația de transport alți 17.850 de lei. Pe închirierea unor utilaje pentru lucrări s-au tocat încă 16.612 lei. Deci totalul se cifrează la circa 100.000 de euro, pentru 2019. La această cheltuială trebuie adăugate și salariile celor care se ocupă de pârtie.

În 2018, pârtia a scos de la buget nu mai puțin de 400.000 de euro pentru lucrările de reparații, după ce pârtia a luat-o la vale după o perioadă bogată în precipitații.

Aquapark-ul, transformat în bazin olimpic

O altă investiție păguboasă în Wonderland lăsată moștenire de fostul primar Ovidiu Crețu este un Aquapark. Ioan Turc a preluat-o, însă a modificat-o din temelii, transformând Aquapark-ul din Wonderland în bazin olimpic, pentru a-i asigura finanțare, explica anul trecut edilul.

Ioan Turc se bazează pe sprijinul Companiei Naționale de Investiții, care a mai finanțat astfel de proiecte. Investiția nici în acest caz nu este modestă, ajungând la 7-8 milioane de euro.

„O veste bună pentru bistrițeni : orașul va avea bazin olimpic. Am anunțat intenția noastră cu ceva timp în urmă. La București am avut discuții cu domnul ministru Cseke Attila, am avut discuții și cu directorul general al Companiei Naționale de de Investiții, Manuela Irina Pătrășcoiu, lucrurile sunt clare, există confirmarea fermă că investiția de aproximativ 7-8 milioane de euro se va face. Astfel, orașul nostru va intra în clubul select al municipiilor care dețin o asemenea infrastructură”, anunța Ioan Turc, anul trecut, într-o conferință de presă.

Edilul motiva că renunță la Aquapark pentru că ar fi o investiție deficitară, ce trebuia suportată integral din bugetul municipiului Bistrița. Un complex acvatic de agrement visează Ioan Turc în locul fostei baze sportive Mecanica, pe care municipalitatea a achiziționat-o.

Deși s-a renunțat la proiect, Aquapark-ul a înghițit sume frumușele până în 2020. Înainte să părăsească Primăria Bistrița, Ovidiu Crețu aloca 3 milioane de lei pentru debutul lucrărilor, de care se apucaseră cei de la MIS Grup.

Doar pentru studiile de fezabilitate și proiectul tehnic al investiției a fost alocată suma de un milion și jumătate de lei. Complexul urma să se întindă pe 5 hectare, suprafață ce putea fi extinsă exterior, dacă interesul bistrițenilor era maxim. Capacitatea de deservire a complexului era gândită pentru un aflux de aproximativ de 5.000 de persoane/zi pe timp de vară.

Aquapark-ul care a murit în față urma să aibă inclusiv un patinoar acoperit și unul in aer liber și o zonă destinată practicării sporturilor și activităților recreative. De asemenea, în zonă urmau să fie amenajate restaurante și cafenele și o scenă mobilă pentru spectacole în aer liber.

Andreea Moldovan