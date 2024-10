Rivalitățile dintre PSD și PNL nu au fost ascunse la ceremonia de învestire a noilor aleși locali bistrițeni și a noului primar al municipiului Bistrița. Gabriel Lazany, care astăzi a preluat frâiele municipalității a transmis săgeți subtile fostului edil al Bistriței Ioan Turc, de azi consilier local, după ce acesta a declarat luni că, dacă va ajunge senator, va propune modificarea legii electorale în sensul ca atunci când vor fi „procente derizorii de până la 1% renumărarea să se facă din oficiu”.

„Dragi bistrițeni, permiteți-mi să vă spun ceva: Bistrița este orașul nostru, al tuturor. Bistrița trebuie să fie un oraș care să știe să fie viu pentru tineri sau pentru cei care își doresc o viață mai activă, în același timp în care trebuie să știe să fie un oraș liniștit pentru cei care au nevoie de liniște în orașul lor. Bistrița trebuie să fie un oraș care să știe să ofere siguranță pentru noi și pentru copiii noștri. Bistrița trebuie să fie un oraș care să știe să ofere locuri unde să poți petrecere timp de calitate alături de familie, care să știe să asigure infrastructura și accesul la utilități pentru toți cetățenii ei indiferent că locuiesc în centrul orașului sau în cartierele arondate. Bistrița trebuie să fie un oraș care să știe să susțină sportul și sănătatea. Sigur, toate acestea nu pot fi realizate peste noapte, dar un lucru este cert: munca începe din acest moment.

Bistrița are nevoie de o dezvoltare durabilă, coerentă, sănătoasă, care să țină cont de prioritățile și nevoile noastre, ale tuturor, din viața de zi cu zi. Bistrița are nevoie de o dezvoltare eficientă, pentru că este foarte puțin probabil ca un oraș să se întâlnească cu aceleași oportunități de finanțare în următorii 10-20 de ani, deci nu ne putem permite să facem investiții de proastă calitate, care după un an-doi de exploatare să se degradeze și să arate mai rău ca înainte de modernizare. Nu ne permitem să fim ca un câine care se învârte în jurul cozii, să revenim mereu la aceleași străzi centrale, care trebuie refăcute iar și iar, în timp ce sute de străzi stau neasfaltate de ani de zile”, a spus Gabriel Lazany.

Totodată, el a spus că a auzit de multe ori făcându-se referire la Primăria Bistrița cu apelativul CIOLAN.

„Și, poate pentru unii a fost, altfel nu-mi explic cum, la mai bine de patru luni de la alegeri, încă se mai smiorcăie, fiind prea mici ca să recunoască că au pierdut, că cetățenii în majoritatea lor, chiar dacă doar cu 8 voturi, au vrut altceva. Asta înseamnă democrație și vot liber exprimat. Fiecare poate să-i spună cum vrea, dar un lucru trebuie să fie clar pentru toată lumea: dacă este ciolan, este ciolanul bistrițenilor, al tuturor. Trebuie să trecem de interesele meschine ale unui partid sau altul, ale unui funcționar sau altul, ale unor interese private și să urmărim doar interesele orașului și ale cetățenilor care locuiesc în el, iar PSD, prin persoana mea, și-a asumat acest lucru. S-a terminat!

Suntem prea săraci, metaforic vorbind, să ne permitem să cumpărăm bănci din plastic cu 150 de milioane de lei bucata. Suntem prea săraci să ne permitem să cumpărăm produse de la tot felul de furnizori ”prietenoși”, care le achiziționează de pe Alibaba și apoi le vând primăriei cu prețuri de 5-10 ori mai mari. Suntem prea săraci să cumpărăm produse second-hand la preț de produse noi. Suntem prea săraci să ne permitem să menținem sute de angajați dacă aceștia nu produc plusvaloare pentru orașul lor.

Am fost și sunt un om de echipă, un om care știe să aprecieze munca bine făcută și să-i încurajeze pe cei care o fac. Dacă angajații din primărie vor căuta susținere și îndrumare pentru activitatea ce o desfășoară în slujba cetățenilor și spre progresul orașului nostru, în persoana mea vor găsi un aliat puternic. Dar dacă caută doar un acolit în nepăsare și ignoranță, nu sunt eu acela. Primăria Bistrița trebuie să fie o instituție demnă, la care poate oricine să se adreseze, convins fiind că problema lui se va rezolva, respectând legea și spiritul ei. Primăria Bistrița va fi o instituție deschisă spre cetățenii ei, spre antreprenorii locali, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea, spre colaborarea cu toate cultele religioase, spre colaborarea interinstituțională și în special cu Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Dragi consilieri locali, ați depus un jurământ, că veți respecta Constituția și legile țării și veți face cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea voastră pentru binele locuitorilor municipiului Bistrița. Eu nu am să vă cer niciodată altceva decât să respectați ceea ce ați jurat. Nu uitați, de astăzi avem un singur interes și acela este comun: Bistrița și cetățenii ei”, a mai spus noul primar al municipiului Bistrița.

Replicile liberalilor nu s-au lăsat așteptate.

„Am auzit de-a lungul vieții o mulțime de expresii stereotipe, gen <Noi știm ce trebuie făcut>, încât unul sau două în plus nu mă mai mișcă. Fac un apel serios să lăsăm deoparte fariseismul, ipocrizia și cu adevărat să facem ceea ce spunem, pentru că realitatea pentru Bistrița și pentru bistrițeni arată cam așa: și dacă vom munci toți cei 21 de consilieri aproape cât muncește primarul și tot într-un mandat va fi aproape imposibil să terminăm toate proiectele pe care le-am lăsat, unele deja cu finanțare semnată, altele care urmează să primească finanțare, plus măcar o parte dintre proiectele cu care s-a câștigat Primăria Bistrița. Deci și dacă vom munci la fel de mult ca primarul, fără să avem o zi de gâlceavă, și tot va fi imposibil. Așa că am rugămintea către cei noi să facă cu adevărat ce spun și, sigur, să folosească experiența și priceperea celor care au mai multe mandate sau care au lucrat în administrație”, a spus fostul viceprimar al Bistriței, de azi consilier local, Sorin Hangan.

De asemenea, fostul primar liberal Ioan Turc, acum consilier local, a luat și el cuvântul, precizând că declarațiile jignitoare nu-și au locul la o ceremonie de învestire.

„Îmi doresc ca acest oraș să se dezvolte în continuare, îmi doresc ca toată munca mea și a echipei pe care am coordonat-o să se regăsească în proiectele viitoare. Îmi doresc ca dincolo de declarații, unele jignitoare și care nu-și au rostul la o astfel de ceremonie, să existe bune intenții.

Noi vom fi aici, vom fi atenți la tot ce se va întâmpla în continuare. Pe lângă portofoliul uriaș de proiecte pe care le lăsăm, vrem să vedem și realizări care țin de agenda cu care domnul Lazany a venit în campanie. Abia aștept să văd parcarea de 900 de locuri în zona Eminescu, abia aștept să văd multe alte proiecte. Consilierii locali liberali pot fi un sprijin real pentru oraș, într-un parteneriat, nu într-o relație de subordonare. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care l-am avut în cei patru ani de mandat, le mulțumesc colegilor din Primărie, foștilor și actualilor consilieri locali”, a spus Ioan Turc.