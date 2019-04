S-a terminat cu benzina de la Țiriac! Omul de afaceri a renunțat la singura franciză din Bistrița-Năsăud

Singura franciză Țiriac Energy, a omului de afaceri Ion Țiriac, a dispărut de curând din județul nostru. Asta după ce afacerista care se ocupa de benzinărie a hotărât să continue pe cont propriu și să renunțe la parteneriatul cu Țiriac Energy. Benzinăria are o istorie tumultuoasă, fiind în prima fază sub tutela celor de la Gomar Lux.

În 2017, afaceristul Ion Țiriac intra pe o nouă nișă: piața de carburanți. Proiectul care poartă numele „Țiriac Energy”, conține 200 de benzinării la nivel național. Dintre acestea 150 de stații promiteau să reprezintă o adevărată inovație pentru piața românească, asta pentru că nu au personal, ci sunt de tip self-service.

Celelalte 50 de stații au fost realizate în baza unor parteneriate, în regim de franciză, cu benzinării independente, care vor fi astfel rebranduite. De acest tip de franciză au profitat în prima fază și cei de la Gomar Lux.

Astfel, benzinăria de la Viișoara, care a fost desființată în urmă cu câțiva ani, a fost refăcută și a funcționat pentru o scurtă perioadă de timp sub umbrela Țiriac Energy. Aceasta a fost redeschisă în 2018, fiind printre primele astfel de proiecte materializate din țară.

Benzinăria are și un magazin și a fost completată inclusiv de un restaurant, care găzduiește și evenimente.

„În România există câteva sute de staţii fără brand, care deşi bine amplasate nu au vizibilitate şi forţa necesară pentru a ieşi în evidenţă în raport cu lanţurile deja cunoscute. Reţeaua în franciză Ţiriac Energy Sincro este soluţia la această problemă. Vizăm staţiile poziţionate atât în zonele urbane, cât şi pe drumurile naţionale, pentru a crea o reţea puternică, 100% antreprenorială, care să livreze clienţilor calitate în acord cu numele pe care îl poartă”, explica directorul general al Ţiriac Energy, Remus Hîrceagă.

Până să fie desființată, benzinăria celor de la Gomar Lux funcționa sub umbrela unui gigant de pe piața românească a carburanților: Rompetrol. Directorul general al Țiriac Energy spunea într-un interviu acordat anul trecut că rebranduirea completă a unei astfel de stații costă în jur de 50.000 de euro.

Avantajul de necontestat al acestui proiect este faptul că benzinăria este situată foarte aproape de Bistrița și are deschidere la Drumul Național 17, cea mai aglomerată șosea din județ.

Afacerista care se ocupa de proiect a renunțat la colaborarea cu Țiriac

Deși franciza Țiriac Energy s-a clădit pe fosta benzinărie Gomar Lux, de ea a ajuns să se ocupe femeia de afaceri Ioana Ciosan. La nici un an de la deschidere, aceasta a renunțat la colaborarea cu omul de afaceri. Ce nu a funcționat în relația dintre cei doi, nu se știe.

Cert este că antreprenoarea a preferat să continue pe cont propriu, schimbând deja numele benzinăriei din Țiriac Energy în Bestoil Energy. Aceasta va funcționa sub umbrela firmei Best Food Non Stop SRL.

Ioana Ciosan, deși o prezență extrem de discretă are afaceri în domeniul comerțului, care se întind pe două județe: Bistrița-Năsăud și Maramureș. Culmea, Best Food Non Stop, firma înființată în 2015, a raportat pentru anul 2018 o cifră de afaceri de 13,4 milioane de lei, cea mai mare de până acum și 0 angajați.

Profitul net a ajuns la doar 640.399 de lei, iar datoriile la 577.459 de lei. În anul 2017, cifra de afaceri ajungea la doar 3,3 milioane de lei, iar profitul nu trecea nici el de 542.853 de lei. Datoriile erau ceva mai mici, ajungând la doar 128.409 lei.

De asemenea, în 2016, cifra de afaceri a trecut de 3 milioane de lei, iar profiturile de 625.000 de lei. Datoriile au fost și mai mici, ajungând la doar 100.000 de lei. În 2017 și 2016, SRL-ul avea 22-25 de angajați.

Gomar Lux a renunțat rând pe rând la afaceri

Benzinăria rebranduită a aparținut celor de la Gomar Lux, care și-au concentrat mare parte din afaceri în zona Viișoara. Grupul de firme are însă probleme de ani buni, renunțând rând pe rând la afaceri.

Grupul Gomar Lux a intrat în insolvenţă cu două firme, la cererea debitorului. Este vorba despre Gomar Lux şi Gomar Electric. Familia Gorea, care se află în spatele grupului de firme, a mai înfiinţat alte trei SRL-uri: GomarProduction, Hotel Gomar Lux şi RealityBusiness SRL, în care membrii familiei sunt plantaţi în funcţii cheie.

În luna septembrie a anului 2015, pe rolul instanţei de judecată se cerea deschiderea procedurii de insolvenţă, la cererea creditorului pentru firma Gomar Electro. Nu mai puţin de 44 de persoane fizice sau entităţi comerciale cereau insolvenţa firmei.

Trei luni mai târziu, instanţa a decis admiterea cererilor formulate de creditori şi a numit ca administrator judiciar RTZ & Parteners. În 2016, Gomar Electro intră în faliment. După câteva termene, judecătorul pe mâna căruia se afla acest dosar, decide să îi aplice lui Gorea o amendă judiciară de 2.000 de lei, pentru gestionarea incorectă a procedurilor.

Problemele nu s-au oprit însă aici. Administratorul firmei SC Gomar Lux SA Bistriţa, Gavril Gorea, a fost cercetat penal pentru abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, fals în înscrisuri, spălare de bani şi infracţiuni la legea societăţilor comerciale. Plângerea a fost depusă de Iproeb SA, care s-a constituit parte civilă în acest proces.

În 2014, Gomar Lux a cerut deschiderea procedurii simplificate de faliment, susţinând că are datorii de peste 86 de milioane de lei. Aproape cinci milioane şi jumătate de lei reprezentau restanţe de plată către bugetul de stat.

Societatea respectivă figurează şi în evidenţele Centralei Incidentelor de Plăţi, cu instrumente de plată refuzate la plată în valoare totală de 3,4 milioane de lei. Au fost înregistrate şi nu mai puţin de 75 de incidente de plată minore cu bilete la ordin.

Deşi privind soarta firmelor din grupul Gomar Lux am fi tentaţi să credem că administratorii o duc foarte rău, ne revenim când ne uităm la averea din spatele SRL-urilor. În evidenţele financiar contabile ale societăţii Gomar Lux apar mai multe bunuri, cu o valoare totală de 22 de milioane de lei.