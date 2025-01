Sunt din ce in ce mai multe cazinouri online pe piata din Romania, astfel ca acestea incearca sa atraga clienti noi pe platforma oferind bonusuri extrem de atractive. Incepand de la bonusuri de bun venit sau bonusuri fara depunere, exista foarte multe optiuni din care poti alege daca vrei sa iti deschizi cont la un cazino.

Pe super-rotiri.ro gasesti actualizate cele mai bune oferte din anul 2025 despre cele mai bune bonusuri pe care le poti activa dupa inregistrare.

In acest articol, vom vedea care sunt cele mai populare tipuri de bonusuri pe care le poti primi la un operator de jocuri de noroc online si care este diferenta dintre ele.

Ce sunt rotirile gratuite

Rotirile gratuite reprezinta o forma de bonus pe care cei mai multi operatori o ofera atat clientilor noi cat si clientilor existenti. Rotirile gratuite ofera posibilitatea jucatorilor de a obtine castiguri suplimentare fara a utiliza fonduri din propria balanta.

De exemplu, daca primesti 100 de rotiri gratuite la un slot anume, cand apesi pe butonul de invartire, vei observa ca fondurile din balanta proprie nu scad. La finalul celor 100 de rotiri gratuite, castigurile obtinute cu acestea sunt adaugate fie in balanta reala (in functie de tipul de bonus) fie in balanta bonus.

Aceste rotiri gratuite mai pot fi acordate si ca parte a unor promotii sau bonusuri speciale: bonusuri zilnice, bonusuri saptamanale, misiuni indeplinite, etc.

Foarte multe cazinouri online din Romania ofera rotiri gratuite fara depunere in momentul in care te inregistrezi si iti verifici contul de joc. Acest bonus care mai este cunoscut si sub denumirea de bonus fara depunere este extrem de atractiv deoarece poti castiga bani reali fara ca tu sa investesti o suma de bani initiala.

Avantajele rotirilor gratuite sunt urmatoarele:

Poti castiga fonduri suplimentare, fara a-ti pune in pericol propria balanta de joc

Poti retrage bani reali cu ele daca indeplinesti cerintele de rulaj (daca este cazul)

Dezavantajele sunt urmatoarele:

De cele mai multe ori, rotirile gratuite au conditii de rulaj

Pot fi limitate – in majoritatea cazurilor, rotirile gratuite sunt limitate doar la un singur slot din oferta cazinoului online

Ce sunt bonusurile in bani?

Bonusurile in bani reprezinta sumele de bani pe care le primesti din partea cazinoului drept bonus in momentul in care te inregistrezi. Acest tip de bonus poate varia, in functie de tipul acestuia:

Bonus sub forma de suma fixa de bani Bonus sub forma de procent din depunerea efectuata

Cum poti sa primesti bonus in bani la un casino online? Foarte simplu. Te inregistrezi pe platforma online a unui operator, iar cei mai multi dintre acestia iti vor acorda un bonus de bun venit. Insa bonusurile in bani sunt de mai multe tipuri:

Bonus de bun venit – poti primi fie o suma fixa de bani dintr-o depunere, fie un bonus procentual din depunere

Bonus fara depunere – poti primi o anumita suma de bani pe care o poti utiliza pe site-ul cazinoului fara a fi nevoit sa depui fonduri proprii

Bonus pentru depuneri multiple – acest bonus poate fi acordat fie ca parte a bonusului de bun venit, fie ca parte a unor bonusuri de reincarcare

Avantajele bonusurilor in bani sunt urmatoarele:

Comparativ cu rotirile gratuite, banii bonus primiti pot fi jucati de obicei fara limite: jocuri ca la aparate , jocuri de masa, jocuri de casino live, etc

, jocuri de masa, jocuri de casino live, etc Ai o libertate mult mai mare in a alege cum sa-l joci

Dezavantajele sunt oarecum asemanatoare cu cele de la rotirile gratuite:

De cele mai multe ori, banii bonus vin la pachet cu conditii de rulaj

Poate exista o anumita limita maxima pe care o poti retrage dupa ce indeplinesti cerintele de pariere

Comparatie intre cele doua bonusuri

Daca vrei sa stii care sunt principalele diferente dintre aceste doua bonusuri, iata care sunt acestea:

De obicei, limita maxima de bani pe care o poti retrage este mai mare in cazul bonusurilor in bani decat in cazul bonusurilor acordate sub forma de rotiri gratuite

Rotirile gratuite pot fi limitate doar la un singur slot, in timp ce banii bonus pot fi jucati la mai multe sloturi sau la mai multe categorii de jocuri

Ambele tipuri de bonusuri au conditii de rulaj atasate. De cele mai multe ori, acestea sunt asemanatoare, dar in unele cazuri rotirile gratuite au conditii de rulaj mai greu de indeplinit

Rotirile gratuite sunt excelente pentru cei care prefera sloturile, in timp ce bonusul in bani este preferat de cei care vor diversitate

Cum alegi oferta potrivita

Oferta potrivita o alegi in functie de avantajele, dezavantajele si comparatiile pe care le-am oferit mai sus.

Daca iti plac jocurile doar jocurile de tip slot, atunci rotirile gratuite par a fi alegerea potrivita pentru tine. Insa daca esti genul de jucator care vrea diversitate si vrea sa incerce si alte jocuri de noroc, atunci bonusul in bani este cu siguranta cel mai potrivit pentru tine.

Atentie si la termenii si conditiile de rulaj atasate bonusurilor. In general, este recomandal sa le alegi pe cele care au termeni si conditii mult mai usor de indeplinit. De exemplu, chiar daca primesti 400 de rotiri gratuite, dar care au o conditie de rulaj de X55, mai bine ai alege un bonus in bani de 25 de LEI care are o conditie de rulaj de X20.

Concluzie

In concluzie, alegerea dintre rotiri gratuite si bonusul in bani tine in mare parte de preferintele fiecarui jucator, dar de asemenea sunt extrem de importante cerintele de pariere ale bonusului.

In timp ce rotirile gratuite sunt perfecte pentru cei care iubesc sloturile video, bonusurile in bani ofera o flexibilitate mult mai mare si oportunitati diverse de joc.