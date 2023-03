Potrivit datelor Comisiei Europene din Weekly Oil Bulletin, România și Bulgaria sunt printre țările cu cele mai ieftine carburanți din UE.

Chiar dacă prețurile sunt calculate în euro, iar nu în funcție de salariile medii din țările membre UE, situația țării noastre nu este una proastă, potrivit sursei menționate. Într-adevăr, România se numără printre țările UE cu cele mai mici prețuri la benzină și motorină, cu 6,67 lei (1,35 euro) pentru benzina și 7,16 lei (1,44 euro) pentru motorină.

Țara cu cea mai ieftină benzină din Europa este însă Bulgaria unde prețul unui litru este 1,29 euro, iar Malta are cea mai ieftină motorină din UE, la prețul de 1,21 euro pe litru.

La polul opus, Danemarca are cea mai scumpă benzină din Europa, la peste 2 euro pe litru, iar Suedia are cea mai scumpă motorină din UE – 1,97 euro pe litru. Prețul mediu al benzinei în cele 27 de state UE este 1,71 euro pe litru, iar cel al motorinei 1,65 euro pe litru.

Citește și: Marcel Ciolacu dă asigurări că fermierii români vor primi mai mulți bani de la UE