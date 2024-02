Danie

Sunt şi pensionari români care se vor bucura de creşteri ale pensiilor cu peste 100% la recalculare, a confirmat Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii, la Antena 3 CNN.

Spre exemplu, un român care a încasat în anii de muncă salariul minim, dar a lucrat 36 de ani, va beneficia de o creştere de peste 100% a pensiei, mai exact de 112,14%.

În acest caz, este vorba despre un bărbat cu stagiu de cotizare de 36 de ani, 21 de puncte realizate şi care are pensia minimă, de 1.125 de lei până de curând, la indexarea din ianuarie. Pensia minimă pe care o avea era de 1.125 de lei, a luat 1.281 lei în ianuarie, după ce a crescut cu 13,8%, iar acest om a contribuit 36 de ani la buget.

Din septembrie, când are loc majorarea şi recalcularea pensiilor, românul va primi 29 de puncte bonus. Următoarea pensie din septembrie va fi calculată astfel: numărul de puncte nou, 29, înmulţit cu VPR, care va fi 81 lei, astfel că pensia acestui român care a muncit pe salariul minim va fi de 2.349 lei.

Această majorare a pensiei lui înseamnă o creștere de 112,14%. El va primi cu 1.200 lei mai mult în fiecare lună. Acest exemplu, al bărbatului care a muncit pe salariul minim toată viaţa şi are 36 de ani stagiu de cotizare, nu se aplică tuturor celor care au lucrat pe salariul minim.

Anunțul făcut de Daniel Baciu

„Noi la Casa Națională de Pensii avem un singur scenariu de aplicare a legii, cel care este prevăzut de fapt în lege. Aceste recalculări se vor da toate integral, într-o singură tranșă, începând cu 1 septembrie. Nu avem alt scenariu de lucru și pentru asta suntem capacitați cu toții la Casa Națională de Pensii, Casele teritoriale de Pensii și colegii de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Cazul prezentat mai sus este un caz extrem, să zic așa, nu este un caz general. Acolo avem o persoană care a lucrat 36 de ani și se află în zona pensiei minime de 1.281 lei, adică a avut un salariu minim, cel mai probabil. Dar nu avem foarte mulți pensionari în această zonă. Sunt în pensia minimă în jur de 1.200.000 de persoane, dar nu au acest stagiu de 36 de ani. În cazul prezentat mai sus, calculul este făcut corect, dar e vorba şi de acele puncte de stabilitate într-adevăr care fac diferența. Creșterile sunt foarte mari pentru că intervin acele puncte de stabilitate care se acordă după stagiul de 25 de ani. Deci toţi care lucrează peste 25 de ani, toți care au stagii superioare stagiului de 25 de ani, primesc acest bonus, acele puncte de stabilitate care într-adevăr fac diferența la pensii”, a explicat Daniel Baciu, preşedintele Casei Naţionale de Pensii, joi, la Antena 3 CNN, scrie stiripesurse.ro.



În plus, vor fi date şi bonusuri pensionarilor, potrivit articolelor din această nouă lege a pensiilor. Astfel, pensionarii care vor lucra peste 25 de ani, adică peste stagiul mediu de cotizare, vor primi 0,5 puncte pentru fiecare an lucrat peste 25 de ani. Cei care au lucrat peste 30 de ani 0,75 de puncte pentru fiecare an lucrat peste acea perioadă. Românii care au lucrat şi au peste 35 de ani de cotizare vor primi un punct pentru fiecare an lucrat peste cei 35 în care au cotizat.