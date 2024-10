În cadrul unui proiect pilot, roboții au contribuit la creșterea prezenței copiilor cu până la 21% și la creșterea numărului de ore în care elevii s-au implicat în procesul de învățare cu 42%, potrivit unui raport. Roboții ar putea sta pe locurile copiilor absenți la școală – pentru a le permite elevilor să acceseze lecțiile dintr-un „spațiu sigur”, a declarat un fost comisar pentru copii, potrivit G4Media.

Aceasta vine după ce ea a avertizat că amenințarea părinților cu amenzi „punitive” atunci când copilul lor lipsește de la școală nu reduce absențele. Un nou raport al thinktank-ului Centre for Young Lives și al inițiativei Child of the North a declarat că directorii de școli au constatat că strategiile de combatere a absențelor elevilor înainte de pandemia COVID nu mai erau la fel de eficiente. De asemenea, se spune că datele inițiale ale unui proiect pilot din Wirral, Merseyside, au arătat că roboții de teleprezență ar putea ajuta la rezolvarea problemelor legate de implicare și prezență.

