Deputatul bistrițean Robert Sighiartău, vicepreședinte PNL, spune că va face campanie împotriva PSD la Bistrița-Năsăud, în cursa electorală pentru alegerile locale și cele europarlamentare.

Robert Sighiartău critică decizia ca PNL și PSD să participe la alegerile europarlamentare pe o listă comună.

Decizia de a avea liste comune din punctul meu de vedere defavorizează clar cele două partide, pentru că 1+1 în politică nu dau 2, mai ales în contextul actual, Iar legat de PNL, poziția mea este foarte cunoscută, eu am votat împotriva colaborării cu PSD, Am avut un vot inclusiv în Biroul Național, împotriva listelor comune. (…) În acest moment, această idee de a avea liste comune nu este în avantajul PNL. Sunt multe motive, inclusiv de la pierderea sau dizolvarea identității PNL, care are de suferit pe o listă comună, până la multe alte argumente”, a spus Robert Sighiartău la Radio France International.

Vicepreședintele PNL atrage atenția că, în acest moment, există o alianță comună pe listele europarlamentare, însă în teritoriu există foarte multe bătălii între PNL și PSD.

„Există o ambiguitate, o confuzie în acest moment în rândul aleșilor locali, al celor care vor să candideze la Primărie, a consilierilor locali, pentru că sigur, ei se vor bate de la egal la egal cu membrii PSD. (…) În acest moment nu există o alianță pentru alegerile locale cu PSD”, a precizat deputatul bistrițean.

Robert Sighiartău spune că personal, va face campanie anti-PSD la Bistrița-Năsăud.

„Personal, voi face campanie împotriva PSD, mai ales la Bistrița. Ca deputat de Bistrița-Năsăud, voi face campanie împotriva PSD, pentru că aici noi ne batem cu Partidul Social Democrat și va fi o bătălie destul de dură, așa cum în alte locuri, în județul Olt, în Dolj, inclusiv în Sălaj, cele două partide, PNL și PSD, se vor bate (…). Urmează să vedem exact cum se vor așeza lucrurile. Sigur că pot fi alianțe libere. Știu colegi care vor să se alieze cu USR sau cu Alianța Dreapta Unită în aceste alegeri, în anumite județe”, a spus vicepreședintele PNL.