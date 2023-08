Deputatul PNL Robert Sighiartău a declarat marţi că el vede PSD guvernând cu AUR din 2024, precizând că se bazează în primul rând pe legăturile care stau în spatele acestor partide politice, inclusiv în modul în care AUR alege să se bată cu PSD în teritoriu.

”PSD are un joc murdar, dublu, apropo de coaliţie şi de parteneriat iar eu văd PSD guvernând cu AUR din 2024.. Mă bazez în primul rând pe legăturile care stau în spatele acestor partide politice inclusiv în modul în care AUR alege să se bată cu PSD în teritoriu”, a declarat Robert Sighiartău la Prima News, scrie G4media.ro.

El a adăugat că AUR începe să devină frecventabil şi asistăm la o albire a acestui partid.

Sighiartău a mai spus că ”PSD a început clar să se erodeze, nu mai ating pragul de 30% de mult”.

”Sunt sub 30% dinainte de a prelua guvernarea. În acest moment, AUR-ul, din cauza lipsei de leadership, din cauza modului în care se conduc anumite ministere, politica de comunicare a Guvernului, poate fi propulsat pe primul loc, este scenariul extrem de valabil. Există, pe lângă sondajele relevante la nivel national, o majoritate tăcută care la acest moment nu spune că votează cu AUR, de ruşine. Eu sunt sigur că AUR poate să bată PSD dar mai am şi acum semne de întrebare legat de ceea c se întâmplă între PSD şi AUR. De-a lungul timpului, am văzut o potenţare între cel două partide şi cei doi lideri.”, a subliniat Sighiartău.

Deputatul liberal a menţionat că ”scenariul cel mai bun pentru PSD este clar, şi anume ca PSD să intre în turul doi cu candidatul AUR, pentru că atunci domnul Ciolacu e sigur că va ajunge preşedinte”. ”Asta cred dânşii în acest moment şi asta încerc să le spun şi colegilor, că se vede de la o poştă”, a subliniat Sighiartău.

Robert Sighiartău a a mai spus că nu vrea să fie critic şi să profite de tragediile care au fost, dar ”e clar cu ochiul liber că de când a venit domnul Ciolacu zici că avem ghinion”. Sighiartău a mai spus că vicepreşedinţii PNL nu au ştiut de anunţul premierului Ciolacu privind asumarea răspunderii Guvernului pe măsurile fiscale şi a menţionat că PNL trebuie să aibă o strategie proprie, pentru că nu poţi să te bazezi pe PSD.

”Asta este clar şi se vede cu ochiul liber că lucrurile nu merg într-o direcţie neapărat bună, nu o spun eu, o spun sondajele. Această coaliţie a dăunat PNL, pentru că se vede în sondaje. Nu numai că PNL şi-a construit în timp un mesaj anti-PSD şi în antiteză cu PSD, pe toate liniile, în special pe cele economice, având o viziune de dreapta dar şi pentru că modul de a face politică este diferit. Poate şi acesta este motivul pentru care ei se bucură constant de un 30% sau de aproximativ 2 milioane de voturi, este bazinul tradiţional. Vine de la modul lor de organizare, de la faptul că baronii lor judeţeni, locali au structură de resursă umană, de numire a oamenilor. (..) E clar că sunt mai bine organizaţi din punctul acesta de vedere. Iar PNL suscită interesul electoratulu prin lideri, prin politici publice, prin direcţia şi istoria pe care a avut-o. În acest moment, lucrurile nu stau foarte bine pentru PNL şi nici pentru guvernare”, a afirmat Sighiartău.

El a continuat: ”Nu vreau să fiu un critic şi să profit de tragediile acestea care au fost, dar e clar cu ochiul liber că de când a venit domnul Ciolacu, domnule, zici că avem ghinion, avem problema şi situaţia cu azilele, avem două demiteri din Guvern, şi-a demis doi miniştri, am avut această tragedie recentă la Crevedia şi am avut 2 Mai, pe lângă situaţia drogurilor”, a arătat deputatul PNL.

Deputatul a mai spus că el consideră că ”PNL în acest moment nu face parte dintr-o coaliţie cu un parteneriat corect”.

”Am spus asta de mai multe ori, am spus-o şi în interiorul partidului. (..) E clar că în această coaliţie lucrurile nu mai funcţionează cum ar trebui să funcţioneze, există frustrare în rândul membrilor PNL, în special a liderilor judeţeni, a preşedinţilor de CJ, a oamenilor care aduc voturi pentru PNL, că la nivel naţional partidul nu este reprezentat cum trebuie şi în negocierile cu PSD partidul pierde”, a arătat el.

Sighiartău a dat exemplul asumării răspunderii Guvernului pe măsurile fiscale. ”Nu ştiam nici noi, vicepreşedinţii, sunt membru în BPN. Din păcate, există o nemulţumire legată de felul în care se iau deciziile, acum deciziile se iau în într-un grup restrâns de şase, preşedinte, secretar general şi prim-viceprşeedijnţi, există o frustrare pentru că partidul nici măcar nu ştie ce să comunice (..) care este direcţia. În momentul în care se anunţă public că premierul vine cu asumarea răspunderii trebuie să consulţi partidul”, a spus Sighiartău.

Deputatul a menţionat că ”PNL trebuie să aibă o strategie proprie, pentru că nu poţi să te bazezi pe PSD”.

”Va trebui să avem o discucţie foarte clară până în luna decembrie, după aceea va fi prea târziu. Eu personal, care am tras la această construcţie, consider că trebuie făcut ceva până în luna decembrie, pentru a ne prezenta la alegerile de anul vitor resetaţi şi cu nişte soluţii viabile. (..) Mă bucur că domnul Ciucă a fost de acord cu această provocare a mea, în momentul în care s-a votat lista miniştrilor şi programul de guvernare, am lansat această provocare ca dânsul cu prim-viepreşedinţii să îşi asume dacă PNL va scădea în sondajele de opinie şi va fi într-o situaţie delicată. (..). Dânsul a spus că şi-o va asuma, a spus-o şi în BPN, a spus-o şi în întâlnirea cu parlamentarii şi cred în cuvântul de militar, de general a domnului Ciucă”, a mai comentat Sighiartău.