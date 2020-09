Adrian Culețu, cunoscut sub numele de scenă, Rian Cult, este un toboșar, producător, vocalist și compozitor de muzică Pop. Absolvent al Facultății de Muzică Berklee College of Music din Statele Unite, cu o diplomă în „Contemporary Writing & Production” și focus pe „Songwriting”, Rian Cult este unul dintre muzicienii de origine română care merită urmăriți în dezvoltarea lor. Rian Cult vorbește într-un interviu despre noua piesă lansată, provocările din industria muzicală și planurile pentru viitor.

Ai scos o noua piesa in lume, care se numeste “Right Mind”, din ce te-ai inspirat cand ai scris-o?

Treceam printr-o perioada in care nu aveam deloc inspiratie, eram intr-un apartament mic si prafuit din Boston cu chitara in brate si ma uitam pe geam, nu aveam efectiv nicio idee. A inceput sa mi se faca dor de lucrurile pe care le faceam in Romania, toate petrecerile nebune, oamenii si locurile, lucruri de care m-am indepartat si de care am vrut sa scap pentru ca nu era un stil de viata sanatos. Fara sa-mi dau seama, faceam exact aceleasi lucruri si in state, aceleasi petreceri, aceleasi fete care ma faceau sa pierd noptile si m-am gandit: “Nu locul e problema, e clar ca am ceva la cap”. De aici prima idee despre “RIGHT MIND”

Care e procesul de gandire cand scrii o piesa?

E foarte ciudat, cateodata vin versurile si melodiile in 10 minute, alteori le scriu si le rescriu 2 saptamani. Imi place foarte mult sa scriu despre lucruri obisnuite si simple in care sunt convins ca se regaseste cineva. Incerc pe cat de mult pot sa folosesc un limbaj comun cu toti oamenii din jurul meu pentru ca sunt convins ca cineva, undeva, simte ce simt si eu.

Care este una din cele mai mari provocari pe care le-ai intampinat?

Sa continui sa cred in ceea ce fac si sa nu ma opresc. Este un ”challenge” zilnic. In fiecare dimineata ma trezesc si ma intreb daca toti anii astia de munca vor insemna ceva, daca ma vor duce unde imi doresc sa ajung, daca voi reusi sa umplu arene si stadioane precum artistii mei de suflet. Iubesc ceea ce fac mai mult decat orice, iar iubirea asta e singurul lucru care ma impinge sa continui sa fac muzica, asta si faptul ca uneori primesc mesaje de la oameni pe care nu i-am cunoscut niciodata spunandu-mi cat de mult apreciaza muzica mea si ca se regasesc in ea.

Daca ar fi ceva ce ai putea schimba in industria muzicala de pretutindeni, care ar fi acel lucru?

Ca in orice industrie exista competitie si vor exista oameni care nu vor fi de acord cu ceea ce faci si te vor vedea ca pe un competitor, cand de fapt, dupa parerea mea, suntem toti o familie, cu milioane de povesti diferite si vise care fac un singur lucru: trimit povestea mai departe catre ceilalti 7 miliarde de oameni de pe planeta. Am inteles tarziu ca primesti aceeasi energie pe care o dai, iar eu, pe cat de mult imi doresc sa reusesc cu muzica, la fel de mult imi doresc sa reuseasca toti ceilalti. De fiecare data cand un prieten scoate o noua melodie, sunt tot un zambet.

Care e stilul tau?

E o combinatie intre liniile melodice captivante si ritmuri ale muzicii Pop combinate cu influente Hip-Hop. Ma regasesc mult in artisti precum LAUV, Jeremy Zucker, blackbear si Ed Sheeran. Existand atat de multa muzica noua in fiecare zi, sunt constant inspirat de tot ce aud si imi este foarte greu sa ma incadrez intr-un singur gen, totul devine din ce in ce mai larg in cee ace priveste genurile muzicale si cred ca artistii care reusesc sa creeze ceva nou sunt cei care imprumuta elemente familiare din alte stiluri si aduc un element surpriza, care ii consacreaza.

Ai amintiri frumoase legate de muzica? In casa in care ai copilarit sau in orasul natal?

O sa fiu vesnic recunoscator catorva oameni din Constanta, niste artisti locali care aveau un studio in spatele unei case in inima orasului. Am ajuns acolo si am intrat in vreo 2 trupe cu niste liceeni si am inceput sa ne scriem piesele noastre sis a repetam cover-uri, cred ca acela a fost momentul in care m-am apucat serios de muzica. Cat despre casa copilariei, arta in general a fost mereu prezenta, tata canta la tobe, sora mea picta, iar eu citeam toate CD-urile sa vad cine a scris piesele, cine sunt artistii.

Care sunt planurile pentru viitor si unde te putem urmari?

Momentan planuiesc sa scot cate o piesa in fiecare luna si sa scriu cat mai mult, atat pentru mine cat si pentru alti artisti. Planuiesc sa plec in Los Angeles si sa continui ce am inceput in Boston in ultimii 4 ani. Imi doresc sa inspire cat mai multi ascultatori si sa-i indrum sa nu renunte la orice vis ar avea.

