Reabilitarea secției TBC din Bistrița, în linie dreptă! CJ BN a semnat contractul de proiectare și lucrări

La Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a fost semnat, luni, contractul de proiectare și execuție pentru ”Creşterea eficienţei energetice a Secţiilor externe ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, de pe str. Ghinzii nr. 26”, unde funcționează secția Pneumoftiziologie (TBC). Investiția se ridică la 3,2 milioane de lei (aproximativ 630.000 de euro), bani care provin din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, pentru sitemul de sănătate județean, cofinanțarea fiind asigurată din bugetul administrației județene bistrițene.

Durata contractului este de 16 de luni, din care două sunt alocate pentru proiectare și 14 pentru lucrările de execuție propriu-zise, care vor fi executate de asocierea dintre Inst Nistor SRL – lider de asociere și Kes Business.

Potrivit proiectului, vor fi efectuate lucrări de consolidare, reparare și restaurarea elementelor de structură ale clădirilor, fațadele, planșeele și interioarele vor fi integral reabilitate termic, instalațiile electrice, sanitare și termice vor fi refăcute integral, iat tâmplăria interioară va fi înlocuită.

Managerul Spitalului Județean de Urgență (SJU) Bistriţa, Gabriel Lazany, a explicat că fiind vorba de lucrări de reabilitare, activitatea secției Pneumoftiziologie va fi uşor perturbată.

„La secțiile de pe Alba Iulia am reușit să mutăm pe Independenței Secția de Dermato-Venerologie, eliberând total un corp de clădire, unde vom face prima dată lucrările. Când va fi finalizată lucrarea aici vom muta Secția Infecțioase în corpul respectiv și se va lucra la pavilionul 2, apoi vom muta Oncologia în pavilionul 2. După ce vom finaliza și Oncologia, toate vor merge la locul lor. La TBC nu vom putea face acest lucru, așa că lucrarea va începe pe jumătate din clădire, după care vom muta pacienții în cealaltă jumătate. Secția de cronici am mutat-o în Spitalul Județean. Este foarte dificil să facem toate aceste permutări. Sperăm ca pacienții și aparținătorii să înțeleagă, în următorul an vom trece prin clipe destul de grele, inclusiv la UPU, unde am început amenajările„, a spus Lazany.

Potrivit președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, sunt semnate contractele de lucrări pentru secțiile de pe Alba Iulia, pentru heliport, iar luna aceasta va fi semnat și contractul pentru extinderea și modernizarea UPU. Moldovan a mai precizat că, luna aceasta va fi demarată și licitația pentru secția de Radioterapie de pe str. Alba Iulia. Totodată, administrația județeană caută surse de finanțare pentru aripa nouă a Spitalului Județean de Urgență Bistrița.