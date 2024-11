Bogdan Ivan, ministrul Digitalizării a clarificat situația oficiilor poștale din România. Aparent, acestea nu vor fi închise, contrar anunțului făcut de directorul Poștei Române, care susținea că oficiile poștale nu sunt deloc profitabile și nu au niciun viitor.

„Să nu uităm și de rolul strategic pe care îl are Poșta Română, repet, pentru că, dincolo de serviciile pe care le prestează pentru beneficiari privați și pentru beneficiari publici, Poșta Română are rolul de serviciu universal, ceea ce înseamnă că pentru anumite servicii pe care le prestează, indiferent când unele sunt profitabile mai mult sau mai puțin, ești obligat prin lege să prestezi anumite servicii de importanță strategică. Iar din acest punct de vedere, desființarea, fără o analiză foarte clară a unor oficii poștale, nu intră în viziunea pe care o are astăzi acționarul majoritar al Poștei Române. Din contră, pe mine mă interesează ca această companie să se dezvolte și aștept contracte noi. Aștept diversificarea activității Poștei Române, aștept venituri mai mari la Poșta Română și să vorbim despre optimizarea anumitelor cheltuieli”, spune Bogdan Ivan.

