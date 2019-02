Punct final: Criminalul Simion Zăgrean rămâne după gratii! Contestația în anulare, inadmisibilă

Poate că doar acum, după acest ultim hop judiciar și 15 ani de adevărat război dus prin diferite instanțe naționale și internaționale, soții Leontin și Anghelina Leonte,părinții tânărului Nicolae Leonte, ucis în mod bestial în Spania de către Simion Zăgrean, pot răsufla în sfârșit ușurați, că li s-a făcut dreptate, iar criminalul își va petrece următorii 21 de ani în pușcărie.

Într-o ultimă încercare disperatăde a scăpa de închisoare, contestația în anulare, l-a determinat pe criminalul Simion Zăgreansă apeleze la serviciile unuia dintre cei mai buni avocați penaliști din România, maestrul Radu Chiriță din Cluj.Prin intermediul avocatului ales, Zăgrean a încercat o dublă lovitură:o contestație în anulare în același timp cu o cererede sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene.Cum era de așteptat, contestația în anulare la sentința de condamnare a lui Simion Zăgrean a fost respinsă ca inadmisibilă. Prin acest ultim demers judiciar, practic au fost epuizate toate căile posibile și legale de atac, iar sentința de condamnare la închisoare devine definitivă și irevocabilă.

Este de înțeles dorința de libertate a lui Zăgrean, este firească, dar după ce a ucis cu bestialitate un tânăr de 17 ani, o crimă comisă cu premeditare, motivată de o neînțelegere financiară minoră, este de asemenea firesc să plătească pentru comiterea ei.

Simion Zăgrean a fost condamnat definitiv la 22 de ani de pușcărie printr-o decizie a Curții de Apel Cluj, după o anchetă și un proces maraton derulat pe parcursul a 14 ani, instanță care a respins apelul acestuia împotriva sentinţei pronunţată la fond de Tribunalul Bistriţa-Năsăud, pentru asasinarea tânărului Nicolae Leonte, în 2004, în Spania.

Că a încercat prin orice mijloace legale să scape de pedeapsă este iarăși un lucru de înțeles, apelul la decizia Tribunalului Bistrița-Năsăud – instanța care a judecat dosarul pe fond, ulterior contestația în anulare judecată la Curtea de Apel Cluj. Știindu-se cu musca pe căciulă și intuind decizia Curții de Apel, la judecarea apelului, în după-amiaza zilei în care instanța a pronunțat decizia definitivă, Simion Zăgrean, în baza unui plan pregătit din timp, a reușit să fugă din țară, după niște gafe penibile, ca să nu le spunem altfel, petrecute pe lanțul punerii în executare a sentinței definitive. A fost capturat în Suedia după ce a fost dat în urmărire internațională, iarla data de 11 februarie 2018, după mai multe proceduri judiciare, după fix patru luni de la fuga din țară, a fost extrădat și încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranță Rahova, ulterior fiind transferat la Gherla.

Și-a jucat și ultima carte pentru libertate

După mai puțin de un an petrecut în spatele gratiilor, Simion Zăgrean a recurs pentru a scăpa de pușcărie la o cale extraordinară de atac, contestație în anulare, apelând la serviciile unuia dintre cei mai de succes și celebri avocați din România.Documentul în cauză a fost centrat pe un principiu al dreptului roman, ”NE BIS IN IDEM”, adică, ” nu trebuie permis ca o persoană să fie acuzată din nou de o infracțiune pentru care a fost deja achitat”. În Codul de procedură penală românesc acest principiu este reglementat de art.426 lit.i, ”când împotriva unei persoane s-au pronunțat două hotărâri definitive pentru aceiași faptă”, există temeiuri juridice pentru apelarea la o cale extraordinară de atac, în cazul de față, contestația în anulare. Simion Zăgrean a solicitat instanței de judecată să constate că a fost condamnat pentru infracțiunea de omor calificat prin Decizia penală nr.1279/A/2017 de către Curtea de Apel Cluj în dosarul nr.1925/112/2011, deși ar exista o hotărâre definitivă pronunțată împotriva lui cu privire la aceeași faptă. În consecință a solicitat instanței să desființeze în parte Decizia penală de condamnare și ca urmare a rejudecării cauzei să se constate că este incident cazul prevăzut de art.16 alin. (1), lit.i și să dispună încetarea procesului penal împotriva lui.Argumentele pe care s-a fundamentat cererea lui Zăgrean sunt generate de trei documente emise de autoritățile spaniole, într-o interpretare extrem de subiectivă, Poliția Judiciară din Comandamentul Gărzii Civile din Almeria, precum și alte două înscrisuri emise de două instanțe de judecată. Primul document, din 6 octombrie 2006, emis de Poliția Judiciară a Comandamentului Gărzii Civile din Almeria, reprezintă o decizie de punere în libertate a lui Simion Zăgrean, al doilea este sentința nr.24/06 din 02 februarie 2006 a Curții de Jurați din Almeria în care a fost judecat și achitat Leon Dragotă, iar ultimul o hotărâre a judecătorului de instrucție din Almeria din 16.09.2016 care refuză categoric și inexplicabil o cerere de comisie rogatorie trimisă de Tribunalul Bistrița-Năsăud. ….”nu se vor lua declarații martorilor și nu se vor trimite datele solicitate de judecătorul Tribunalului Bistrița-Năsăud”…invocând principul ”non bis in idem”, că Simion Zăgrean ar fi fost judecat și achitat, lucru complet neadevărat.

Nu el a fost acuzat și judecat în Spania

Documentele în cauză există la dosarul cauzei, traduse și au fost anexate la contestația în anulare.Primul document invocat de către Simion Zăgrean, un raport al Poliției Judiciare al Comandamentului Gărzii Civile din Almeria, confuz, probabil și din cauza traduceri habarniste, vorbește despre ”găsirea unui român înecat și că presupusul autor ar fi un anume Simon (n.r. – Simion Zăgrean), pentru că aveau neînțelegeri, că două zile mai târziu Simon a venit cu intenția de a lua un autoturism, dar în final l-a luat la 7-8 zile după înecarea lui Nicolae Leonte”….”întrebat de către polițiști dacă mai are ceva de adăugat Simon spune că nu și că a spus adevărul”. Documentul este semnat de către agenții de poliție care au consemnat declarația. La acest raport informativ este atașat un alt înscris, o decizie de punere în libertate a trei deținuți pe data de 6 octombrie 2004, orele 14.30: Simion Zăgrean, Juan Luis CervillaCaldeano și Anca Cristina Urâte. Măsura a fost luată în ”virtutea” declarației făcute de Leon Dragotă, în ”baza căreia există prezumția de neparticipare a deținuților la faptele de care erau învinovățiți”.

Simion Zăgrean nu a fost judecat niciodată în Spania pentru crimă, uciderea lui Nicolae Leonte, ci doar suspectat. Decizia Curții de Jurați din Almeria, nu a fost o judecată a circumstanțelor morții lui Nicolae Leonte și a lui Simion Zăgrean în calitate de autor, ci a lui Leon Dragotă, care a luat crima asupra lui, ca urmare a presiunilor lui Zăgrean. Jurații practic l-au declarat nevinovat pe Leon Dragotă din lipsa oricărei probe pentru uciderea tânărului Nicolae Leonte. Procesul din Spania nu a avut drept scop crima în sine, circumstanțele comiterii acesteia, stabilirea vinovăției și a autorului. Leon Dragotă a fost exonerat de orice culpă și declarat nevinovat, deoarece procuratura spaniolă nu a produs nici o probă în acuzarea acestuia. Autoritățile spaniole nu au fost interesate nici un moment să stabilească adevărul. De asemenea Simion Zăgrean nu a fost judecat în privința comiterii crimei de nici o instanță din Spania. Ela fost suspectat de comiterea crimei de către Poliția Judiciară din cadrul Comandamentului Gărzii Civile din Almeria și eliberat din lipsă de probe. Așa se explică retragerea acuzațiilor în ceea ce îl privește pe Zăgrean și incriminarea și trimiterea ulterioară a lui Leon Dragotă în judecată. Sentința nr.24/06 din 2 februarie 2006 a Tribunalului de Jurați a fost dată ca urmare a judecării lui Leon Dragotă fiind acuzat de procurorii spanioli de comiterea ”delictului de asasinat”, solicitând o pedeapsă de 17 ani de închisoare, cu ”privarea absolută a dreptului de sufragiu pasiv”, plata cheltuielilor de judecată, precum și a plății unei îndemnizații pentru ”prejudiciați”, respectiv părinții lui Nicolae Leonte,în sumă de 150.000 de euro, cu acesta în stare de reținere. Dosarul în cauză a ajuns la Curtea de Jurați de la Judecătoria de Instrucție nr. 1 din Almeria.

Ulterior depunerii contestației în anulare, la data de 7 februarie 2019,în numele lui Simion Zăgrean, maestrul Radu Chiriță, în temeiul art.267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, a înaintat Curții de Apel Cluj o adresă prin care a solicitat sesizarea Curții de Justiție a UE cu mai multe întrebări care practic se referă la o singură problemă, centrată de asemenea pe același principiu al dreptului roman, ”NE BIS IN IDEM”.

În data de 11 februarie 2019,instanța Curții de Apel Cluj a respins contestația în anulare ca inadmisibilă.

Leontin Leonte: Pedeapsa, prea blândă! Mi-a omorât unicul copil

Într-o scurtă declarație făcută Gazetei de Bistrița, Leontin Leonte, tatăl tânărului Nicolae Leonte, ucis în Spania în 2004, a spus: ”În sfârșit, cu ajutorul lui Dumnezeu s-a făcut dreptate, definitiv de această dată. Nu mai are ce face. De aici încolo trebuie să-și ispășească pedeapsa.Prea blândă! Mi-a omorât unicul copil.În aceste zile voi apela la un executor judecătoresc pentru a pune în aplicare decizia de condamnare pe latura civilă. Nu am făcut acest lucru, deoarece am primit decizia de condamnare după aproape un an”.