Consumul de droguri, așa-numitele psihoactive, a devenit o adevărată problemă națională, iar de curând, doi deputați PSD Bistrița-Năsăud, au decis să modifice Legea prin care autoritățile române să intervină pentru a stopa acest fenomen prin care mii de tineri ajung să-și distrugă viața.

Daniel Suciu și Bogdan Ivan, deputați PSD Bistrița-Năsăud, au înțeles realitatea acestei probleme și au propus modificări semnificative ale Legii nr. 194/2011 și Legea Educației Naționale nr.1/2011. Evident, societatea românească s-a împărțit în două tabere, cei care susțin proiectul legislativ și cei care sunt împotriva acestui proiect.

Spre exemplu, la Legea nr 194/2011, la articolul 2, lit. b, operator este și cel care deține droguri, nu doar cel care efectuează operațiuni de fabricare, producere, tratare, sinteză, extracții, condiționare, distribuire,punere în vânzare, plasare pe piață, livrare, procurare, ambalare, transport, stocare depozitare sau manipulare.

De asemenea la articolul 16, (1), pedeapsa cu închisoarea pentru operatorii care știu și efectuează operațiuni cu produse psihoactive se modifică de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă la închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

Mai mult, la persoanele care fac operațiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive vor face de la 1 la 5 ani și nu cum este prevăzut acum în lege, de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Și la articolul 17, potrivit modificărilor propuse, persoanele care disimulează că produsele psihoactive sunt autorizate și le vând constituie infracțiune și riscă pedepse cu închisoare de la 2 la 7 ani, nu cât este acum, de la un an la 5 ani.

Gazeta a luat legătura cu deputatul social-democrat Bogdan Ivan, unul dintre inițiatorii legii, care a precizat că prin modificările aduse, copiii vor avea o șansă la viață fără aceste produse psihoactive.

„Proiectul de lege pe care l-am propus exact acest lucru face. Dacă înainte, producția sau distribuția nu era incriminată de lege, în momentul de față, după ce acest proiect va fi adoptat, avem pedepse între 1 și 7 ani cu închisoarea pentru acele persoane care comercializează astfel de substanțe psihoactive și constituie circumstanțe agravante, dacă distribuția lor este către minori sau în preajma instituțiilor publice. Asta am cuprins în acest text”, a spus deputatul PSD.

Substanțele psihoactive au devenit o „plăcere interzisă” până și pentru minori

În ultima perioadă, mai mulți copii de 12 ani au făcut o supradoză de droguri, fiind internați de urgență în secţia Toxicologie – ATI de la Spitalul Clinic de Copii Grigore Alexandrescu din Capitală. Părinții au ajuns în pragul disperării, în condițiile în care există multe vorbe, dar nu fapte, pentru a stopa acest fenomen.

Bogdan Ivan a declarat pentru Gazeta că a vorbit cu zeci de părinți, ai căror copii au consumat substanțe interzise.

„Pot să vă spun cum am ajuns la inițierea acestui proiect legislativ. Era o problemă pe care mi-au reclamat-o părinții, și pe de-o parte profesorii și reprezentanții instituțiilor statului, în speță și Poliția Română, care nu avea atribute pentru a stabili și verifica dacă elevii din diferite școli erau consumatori de substanțe psihoactive. Din punctul acesta de vedere, după ce am ajuns să am întâlniri cu părinți a căror copii au fost consumatori, care mulți au ajuns să fie internați la spital, având probleme neuropsihice iremediabile, am făcut un studiu legislativ pentru a știi cum să modificăm Legea Educației nr1/2011 și Legea 194 și în baza acestei idei avem două elemente de bază foarte importante”, a declarat deputatul PSD.

Mai exact, în baza Legii Educaționale, prin modificările de rigoare, copiii vor putea fi testați în școli într-un mod non-invaziv, cu respectarea tuturor drepturilor de care se pot bucura, într-o formă explicită și transparentă de către autoritățile statului, în special Poliția Română.

În ultimii ani, potrivit specialiștilor, vârsta de consum a acestor mici plăceri a coborât la 12 ani, cei mai mulți fiind adolescenții între 14 și 18 ani. Drogurile au spart bariera între bogați și săraci, mai exact există consumatori atât în rândul copiilor din familii cu posibilități financiare, dar și în rândul copiilor care provin din medii defavorizate.

Noua lege îi va pune pe acei distribuitori de psihoactive lângă traficanții de stupefiante (cocaină, heroină, etc), în condițiile în care ei vând droguri care conțin otravă de șobolani, spray-uri de muște și alte chimicale.

„Vrem ca prin această lege să blocăm rețelele de traficanți care astăzi activează în foarte multe zone, până la nivelul satelor. Mai departe, acei copilași care sunt sub această patimă să poată să fie salvați și reabilitați. Doar dezbaterile nu pot să schimbe și să reducă traficul de droguri. O lege, foarte bine scrisă și implementată de instituțiile statului pot să facă lucrul acesta. Suntem datori să facem ceva pe tema asta. Nu putem să asistăm pasiv cum se distruge o generație întreagă”, a conchis deputatul PSD, Bogdan Ivan.

Potrivit Agenției Naționale Antidrog (ANA), consumul de droguri este cel mai des întâlnit în rândul tinerilor cu vârsta între 15 și 34 de ani.

În ceea ce privește decesele cauzate de consumul de droguri, pe parcursul anului 2019, au fost înregistrate 45 cazuri de decese direct asociate consumului de droguri.

Dependența unui tânăr față de droguri afectează atât relația de familie, cât și cu prietenii, iar cu cât își administrează mai devreme substanțe care le modifică starea de spirit, cu atât riscul de a deveni dependente pe viitor este mai mare.