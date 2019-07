Procesul lui Bolfă, pe ultima sută de metri! La finele lunii iulie, judecătorii i-ar putea decide soarta

Dosarul în care Petrică Bolfă este judecat pentru evaziune fiscală, evaziune fiscală, delapidare, spălare de bani și înșelăciunepare că se apropie de final și curând instanța Tribunalului Bistrița-Năsăud va pronunța prima sentință. La ultimul termen care a avut loc pe data de 3 iulie, instanța a decis amânarea pronunțării, deocamdată, pentru 31 iulie.

După aproape patru ani de când dosarul în care este inculpat Petrică Bolfă a ajuns pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud, instanța pare că este pregătită să dea un verdict. Care va fi acesta, este destul de greu de prevăzut, deși multe dintre acuzații par să fie demontate de către apărare, atât prin expertiza judiciară dispusă în dosar, cât și prin martorii audiați de instanță, mulți dintre aceștia fiind inspectorii vamali care au efectuat verificări la firma administrată în 2013 de Petrică Bolfă, sau chiar polițiști care au participat la perchezițiile dispuse de procurorii bucureșteni în dosarul în care năsăudeanul este coinculpat alături de un afacerist iordanian – EnizanMoh’dFahiemIbrahim, care a vândut spirt sanitar amestecat cu alcool metilic, în sticle cu însemnele firmei Pet&Ady Trading, fapt ce a provocat decesul mai multor persoane, în special din județul Bihor, de unde de altfel a și debutat scandalul.

Ar fi vândut aproape 22.000 litri de alcool în doar două luni! Anchetatorii nu au fost în stare să identifice presupușii cumpărători

Apărarea cere achitarea lui Petrică Bolfă pentru toate infracțiunile pentru care a fost trimis în judecată, întrucât nu există probe. Mai mult, se arată că, deși procurorii l-au acuzat de Bolfă de faptul că ar fi sustras în 78 de rânduri cantitatea de 21.909 litri alcool, în perioada 25.02.2013 – 06.04.2013, cantitate pe care ar fi vândut-o cu 10 lei/litru unui număr de 75 de persoane, anchetatorii nu au fost în stare să identifice pe niciunul dintre cumpărători.

Astfel, Parchetul a indicat că, din cercetările efectuate și din probele administrate în cursul urmăririi penale, au stabilit faptul că, în intervalul menționat, năsăudeanul ar fi vândut alcool aproape zilnic, în cantități uriașe, între 200 și circa 400 litri de alcool dublu rafinat celor 75 de persoane, în canistre de câte 20-25 litri, umplute de către angajații firmei. Din cauza acestor presupuse vânzări, anchetatorii au ajuns la concluzia că, din banii obținuți astfel, Bolfă și-ar fi creditat societatea, aceștia apreciind totodată că datele în care s-a vândut alcoolul ar coincide cu datele în care omul de afaceri a depus banii în firmă. Pentru a proba aceste fapte, procurorii s-au bazat pe declarațiile a doi martori sub acoperire.

Din cauză că anchetatorii au presupus că Bolfă ar fi vândut alcoolul, s-a concluzionat că el ar fi adus un prejudiciu bugetului de stat prin comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, dar și delapidare.

Cu toate acestea, în respectiva perioadă, la firma lui Bolfă au fost efectuate mai multe controale, societatea fiind în perioada de probă în vederea autorizării, iar în urma verificărilor au fost întocmite o serie de procese verbale, în care se atestă existența faptică a alcoolului. În plus a fost întocmită și o expertiză tehnică judiciară, care a atestat faptul că banii pe care Bolfă i-a depus în firmă sub forma de împrumutul asociatului, proveneau din sumele de bani obținute de acesta muncind în Spania. Deci, arată apărarea, nu există probe din care să rezulte dincolo de orice îndoială rezonabilă că inculpatul Bolfă se face vinovat de infracțiunile de care îl acuză procurorii.

Declarații grele în balanța instanței

Chiar dacă rezervoarele erau goale la momentul perchezițiilor din toamna anului 2015, cu certitudine alcoolul nu a dispărut în perioada indicată de procurori, respectiv în intervalul celor două luni din 2013.

Relevante în acest sens sunt mai multe declarații din instanță ale celor care au efectuat respectivele verificări, declarații pe care Gazeta de Bistrița le-a amintit în conținutul articolelor publicate în ultimii ani.

O astfel de declarație este cea a inspectorului vamal Marilena Rauca.

“S-au făcut mai multe ordine de control (…). Eu am fost la încheierea acestei perioade, cred că a fo9st în primăvara anului 2013, iar la finalul producției am întocmit o notă de supraveghere, am sigilat instanția de producție, am aplicat sigilii pe robineții de apă. Cred că au fost aplicate trei sigilii, alte verificări nu am efectuat ulterior, colegii probabil au mai fost, nu știu exact, ei erau pe echipe mobile, iar eu pe inspecție fiscală, erau alte atribuții.

Am identificat niște stocuri de alcool, ce s-a produs, am identificat alcool într-unul sau două rezervoare în curte, nu mai țin minte cantitățile. Au am aflat ulterior că ar fi fost eludate acele sigilii și că s-ar fi sustras alcool. Am verificat și corespondența stocurilor scriptice cu cele faptice și nu am constatat nicio diferență.

Nu cred că se poate extrage alcool cu ocolirea sigiliilor. (…) Am deschis robinetul și a început să curgă lichid, alcool, în vasul respectiv am pus un alcoolmetru și am citit concentrația pe care am trecut-o în documente. Nu exista posibilitatea ca lichidul de nivel să aibă o anumită concentrație și cel din rezervor o altă concentrație pentru că acestea comunică, în momentul în care deschizi robinetul curge din rezervor”, a declarat Marilena Rauca în fața instanței.

Un alt martor audiat de instanță la unul dintre termenele din acest an este inspectorul vamal Sorin Borzoș, care a efectuat controale la firma lui Petrică Bolfă, în perioada 2012 – 2013. Potrivit declarației inspectorului vamal, la acea vreme nu s-au constatat nereguli în timpul controalelor efectuate la Ecoserv SRL.

“Eu în calitate de funcționar vamal, am efectuat controale la Ecoserv SRL în 2012, inclusiv și acum. Bănuiesc că am efectuat controale în perioada 2013 la Ecoserv, drept urmare a solicitării agentului economic. În 2013 am fost solicitat de către Ecoserv pentru sigilări de instalații și desigilări instalații, eventual achiziții materii prime, porumb pentru producția de alcool. Nu-mi aduc aminte câte controale am făcut în 2013 la Ecoserv. (…) Nu am fost solicitat eu sau colegii mei de către organele de poliție să participa la efectuarea unor percheziții la Ecoserv. Din ce îmi aduc aminte în cadrul controalelor efectuate la Ecoserv nu am constatat nicio problemă de natură tehnică, juridică sau de orice altă natură, iar dacă acestea au existat la momentul controlului au fost consemnate în procese verbale, așa nu/mi aduc aminte”, a declarat în fața instanței inspectorul Borzoș.

Acesta a mai precizat că la toate controalele efectuate la firmă de către inspectorii vamali prezent a fost Doruț Sas, directorul Ecoserv și reprezentantul acesteia, iar la câteva și Petrică Bolfă. Inspectorul Borzoș a mai arătat că stocul de alcool era verificat în funcție de procedura care urma să fie efectuată: desigilare sau sigilare.

“Dacă mergeam la sigilare (sigilarea se făcea în momentul opririi instalației), ne deplasam la rezervoarele de alcool brut sau rafinat, ne uitam la rigla de nivel care are corespondent în cm, verificam în calibrările rezervoarelor care sunt întocmite de Borul de Metrologie ce corespunde nivelului de lichid din jojă care era afară, iar cm respectivi corespundeau unei anumite cantități de alcool, aceasta se consemna în procesul verbal cu indicii contorului. La desigilare, se lua procesul verbal de sigilare, ne deplasam la rezervoarele de alcool care trebuia să corespundă cu stocul aflat în momentul sigilării instalației. Eventualele diferențe trebuiau justificate cu documentul de însoțire prin care a fost livrat alcoolul spre operatori. Consider că indicii reflectau realitatea, antrepozitarul răspunde pentru exactitatea cantităților care există în antrepozit, cantităților de alcool”, a explicat Borzoș.

Acesta a mai precizat că pe parcursul controalelor efectuate și la care a participat, sigiliile erau intacte.

“Am verificat sigiliile după aplicarea lor, erau intacte, la orice desigilare se verifica integritatea sigiliului, după aceea urma controlul la contoare la rezervorul de alcool. Așa cum am spus, sigiliile aplicate la Ecoserv erau intacte. Nu există posibilitatea de a produce alcool. Sigiliile acestea aplicate erau doar pentru instalație, limitau instalația să mai producă alcool. Dacă stocurile corespundeau cu ceea ce am constatat noi în cadrul proceselor verbale de constatare înseamnă că nu existau lipsuri de alcool”, a mai arătat inspectorul vamal.

O altă declarație dată în fața instanței aparține unui inspector antifraudă de la Oradea, Anca Sfârlea, care arată că nu/și amintește să fi existat vreo disfuncționalitate la Ecoserv sau altă problemă. Aceasta a mai susținut că în procesele verbale întocmite cu ocazia controalelor reprezintă realitatea celor constatate la fața locului.

Au fost prelevate și probe, în iunie 2013

La perchezițiile din 2013, anchetatorii au prelevat probe de alcool! Deci lichidul exista în rezervoare.

A fost audiat de instanță și un fost polițist din Dej, omul fiind acum pensionar, Vasile Târnovan. Polițistul a participat la percheziția efectuată de procurorii din București, în iunie 2013, după ce a izbucnit scandalul alcoolului etilic contrafăcut, dosar care se află pe rolul Tribunalului București în care Bolfă este inculpat alături de afaceristul iordanian EnizanMoh’dFahiemIbrahim.

“Erau două rezervoare. Nu pot să precizez dacă au făcut afirmații sau nu legate de alcool, datorită timpului care s-ca scurs. Cred că s-au recoltat probe din rezervoare. Le-au recoltat cei de la București. Noi am venit de la Dej cu domnul comisar Crișan Ioan, criminalistul, șeful formațiunii de criminalistică. El s-a urcat acolo, a făcut ceva poze, fotografii judiciare. (…) Din câte îmi aduc aminte, din discuțiile purtate, am înțeles că s-a găsit ceva alcool, într-un rezervor. (…) Din câte îmi amintesc s-au recoltat ceva probe în sticle, flacoane de plastic”, a declarat Vasile Târnovan.

După respectivele percheziții ale anchetatorilor bucureșteni, Petrică Bolfă a fost arestat preventiv și nu s-a mai întors acasă decât peste câteva luni, mai precis în noiembrie 2013.

Acest aspect face ca avocatul lui Petrică Bolfă să invoce acest aspect în instanță, cu privire la posibila dispariție a alcoolului din firmă.

“Singura justificare plauzibilă ar fi aceea că în perioada de 6 luni de zile în care inculpatul a fost arestat în dosarul care se află pe rolul Tribunalului București aceasta să fi fost sustrasă de persoanele care au rămas în firmă.

Cert este că inculpatul nu a sustras alcoolul, cu atât mai puțin să îl sustragă în perioada de probă.

Mai mult, din audierea martorilor rezultă că întreaga activitate de producție a fost atent supravegheată de inspectori vamali, existând la vremea respectivă înregistrări video a liniei de producție la care aveau acces inspectorii vamali” a arătat avocatul lui Bolfă.

Furtun, obturat și în prezent

Totodată acesta a criticat și atitudinea anchetatorilor care au luat de bune declarațiile celor doi martori sub acoperire, cu privire la obturarea furtunului de nivel, fără a face minime verificări. Declarațiile acestora au fost contrazise de cea a directorului firmei, Doruț Sas, care a infirmat în fața instanței faptul că ar fi existat vreo obturare a furtului de nivel și că de aceste aspecte a luat la cunoștință de la polițiștii care au efectuat urmărirea penală.

“Aceste mențiuni careau fost consemnate în declarația dată în faza de urmărire penală nu reprezintă constatările mele personale, polițiștii relatându-mi acestea.

Acea gaură care se spune că ar exista la furtun, să explic – rezervoarele fiind sigilate și închise ermetic, pentru ca alcoolul să urce la nivel, trebuie să existe puțin aer, altfel alcoolul nu urcă deloc, așadar gaura respectivă era necesară pentru ca alcoolul să poată urca, acest furtun este din plastic, iar în contact cu soarele fiind cald se înmoaie și există posibilitatea ca acestea să se răsucească, probabil că aceasta este chestiunea cu obturarea. (…) La întrebarea instanței dacă instalațiile respective funcționează normal, rezervoarele sunt numai pentru depozitare și nu au nici un contact cu partea electrică, decât dacă se livrează cu o pompă. Părerea mea este că furtunul menționat funcționează normal având gaura respectivă și că obturarea menționată de organele constatante se poate datora condițiilor despre care am făcut vorbire. Din punctul meu de vedere obturarea era normală, instalația funcționează normal chiar în condițiile existenței acesteia. Legat de mențiunea că furtunurile de nivel nu comunică cu interiorul bazinelor, arăt că nu știu de ce s-a consemnat acest lucru, pentru că și la ora actuală este aceeași instalație, fapt pentru care societatea a fost autorizată fiscal în 2017.

Nu aveau cum furtunurile de nivel să nu comunice cu interiorul bazinelor și în prezent comunică. Nu s-a schimbat nimic legat de furtunurile de nivel de la momentul percheziției până în prezent, s-au schimbat doar ruletele de nivel, de etalon, acestea fiind decolorate de soare”, a explicat în fața instanței Doruț Sas.

Creditarea firmei, făcută legal, cu bani curați. O spune expertiza

În ceea ce privește depunerii/retragerii banilor din cauza cărora Parchetul l-a acuzat pe Bolfă de delapidare și spălare de bani, avocatul a reamintit instanței de rezultatul expertizei judiciară dispusă în cauză, din care a reieșit că banii depuși au provenit de pe urma salariului obținut de Bolfă în Spania, în perioada în care a muncit acolo, el având astfel posibilitatea să crediteze societatea, astfel că și retragerile au fost legale.

Ori cât timp din probele administrate nu rezultă că inculpatul ar fi sustras cantitatea de alcool, iar sumele cu care a fost creditată societatea au o proveniență legală, este evident că inculpatul nu a avut nicio intenție de a-l înșela pe numitul Teban Teodor în discuțiile purtate cu acesta”, a mai menționat apărarea.

(Va urma)