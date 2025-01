Primarul comunei Ilva Mare, Alexandru Anca spune că fostul primar Octavian Cicșa a lăsat administrația locală cu datorii în valoare de peste un milion de lei. Mai mult, spune actualul edil, banii proveniți din vânzarea de masă lemnoasă nu au fost folosiți pentru proiecte importante, dar nici pentru nevoile stringente ale comunității, și au fost cheltuiți fără aprobarea Consiliului Local.

„Având în vedere că am trecut în Noul An 2025, consider că este important să prezentăm o situație clară și transparentă privind situația financiară a Primăriei Comunei Ilva Mare, în contextul în care am preluat administrația de la fosta conducere. În tabelul de mai jos, puteți vedea situația cu datoriile pe care le-am preluat de la fosta administrație, facturi importante neplătite pentru mai mulți furnizori. 𝑺𝒖𝒎𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂̆ 𝒂 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒊𝒍𝒐𝒓 𝒏𝒆𝒑𝒍𝒂̆𝒕𝒊𝒕𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒔𝒕𝒆 1 𝒎𝒊𝒍𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒆𝒊 (10 𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓𝒅𝒆 𝒍𝒆𝒊 𝒗𝒆𝒄𝒉𝒊).

Un aspect important este legat de vânzarea masei lemnoase. În anul 2024, comuna noastră a vândut masă lemnoasă în valoare de 𝟑,𝟖 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐢 (𝟑𝟖 𝐝𝐞 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐢 𝐯𝐞𝐜𝐡𝐢), dar acești bani s-au cheltuit doar prin dispoziția primarului, fără aprobarea Consiliului Local. Din păcate, acești bani nu au fost folosiți pentru proiecte importante și nici pentru nevoile stringente pentru comunitatea noastră, care are în continuare multe probleme nerezolvate”, a scris primarul Anca pe pagina sa de Facebook.