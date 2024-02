Patru bărbați și o femeie sunt judecați de Tribunalul Bistrița-Năsăud, începând din luna noiembrie a anului trecut, pentru constituire de grup infracțional organizat și trafic de droguri. Dosarul a trecut de camera preliminară la Tribunalul Bistrița-Năsăud, dar hotărârea instanței a fost contestată, astfel că dosarul a ajuns la Curtea de Apel Cluj, care își va spune cuvântul dacă probatoriul este în regulă.

Muntean Mihai, Koczi Sonia, Boldijar Dan, Burduhos Gheorghe și Moldovan Cristian sunt acuzați de către procurorii DIICOT, de constituire de grup infracțional organizat și trafic de droguri de risc.

Primii care au căzut în plasa procurorilor, , în iunie anul trecut, au fost Muntean Mihai și Moldovan Cristian, după ce ridicat un colet în care se afla un kilogram de cannabis, trimis din Spania. Asupra lui Muntean s-a găsit și 3 plicuri cu ziplock, în care se afla o cantitate de drog de mare risc 3-CMC (cristal). Muntean a fost arestat preventiv, în timp ce Moldovan, care condusese sub influenţa drogurilor (acesta a ieșit pozitiv la tetrahidrocarbinol și mefedronă), a fost plasat sub control judiciar.

După aproape o lună și jumătate, la finele lunii august, procurorii antimafia au pus mâna pe alți trei presupuși membri ai grupării, doi dintre aceștia – Koczi Sonia și Boldijar Dan, fiind arestați preventiv, în timp ce cea de a treia persoană a fost pusă sub control judiciar.

După alte aproximativ două săptămâni, în septembrie a fost arestat preventiv și cel care îi expedia din Spania substanțele interzise lui Muntean, care împreună cu cei din grupare le vindeau pe raza județelor Mureș, Cluj și Bistrița-Năsăud.

Burduhos expedia din Spania, Muntean le vindea în trei județe

La finalul anchetei, Muntean, Koczi, Boldijar, Burduhos și Moldovan au fost trimise în judecată, în noiembrie anul trecut, pentru comiterea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, complicitate la introducerea în țară de droguri de risc și trafic de droguri de risc.

Potrivit procurorilor, Burduhos era cel care expedia din Spania drogurile, pe colete fiind menționat cel mai adesea numele Soniei Koczi – concubina lui Muntean Mihai.

“Încă de la primul colet expediat în care a disimulat droguri, cu ocazia expedierii acestuia, care urma să fie de probă, s-a stabilit că inculpații Burduhos Gheorghe Simion s-a angajat că va trimite și alte colete cu droguri inculpatului Muntean Mihai Alexandru, care va fi ajutat la primirea coletelor de concubina sa, care va contribui și la transportul drogurilor dar și la distribuirea acestora, inculpatul Muntean Mihai Alexandru comunicând numele inculpatei pentru a fi trecut pe colet, precum și numărul său de contract, pentru a fi anunțat la sosirea coletului.

Fiecare dintre cei 3 inculpați și-a asumat rolul în cadrul grupului infracțional încă din luna octombrie 2022. Scopul grupului era de a introduce în țară de a transporta drogurile la domiciliul inculpaților Muntean Mihai Alexandru și Koczi Sonia Andreea după care urma valorificarea drogurilor pentru început în oraş Cluj-Napoca, iar apoi și în mun. Bistrița și Mureş prin vânzarea unor cantități de cannabis.

Inculpatul Muntean Mihai Alexandru avea rolul de a lansa comenzi numitului Burduhos Gheorghe Simion și de a prelua coletele expediate de acesta din Spania și apoi de a le vinde direct sau prin intermediul altor persoane unor consumatori din județele Cluj, Mureș și Bistrița-Năsăud. Inculpatul Burduhos Gheorghe Simion avea rolul de a procura cantități de cannabis, în funcție de comenzile lansate de inculpatul Muntean Mihai Alexandru și de calitatea «mărfii» agreate de «clientelă», precum și să o expedieze conform înțelegerii cu inculpatul Muntean Mihai Alexandru la momentele și la locurile stabilite, consemnând datele de contact furnizate de inculpatul Muntean Mihai Alexandru.

Numita Koczi Sonia Andreea avea rolul de a-l ajuta pe inculpatul Muntean Mihai Alexandru la preluarea coletelor expediate de Burduhos Gheorghe Simion, de a efectua plăți furnizorului de cannabis, inculpatului Burduhos Gheorghe Simion și în lipsa leaderului Muntean Mihai Alexandru de a vinde cantități de cannabis unor consumatori”, arată anchetatorii în rechizitoriu.

Procurorii Spun că, în mai 2023, la grupare a aderat și Cristian Moldovan, vărul Soniei Koczi, care transporta coletele primite de Muntean de la firmele de transport prin care erau expediate de Burduhos, dar le și ducea în locațiile indicate de acesta.

Colete trimise pe bandă rulantă

Unul dintre colete a fost primit în octombrie 2022, când Muntean s-a arătat nemulțumit de calitatea mărfii.

“În perioada 05.10.2022 – 18.10.2022 inculpatul Burduhos Gheorghe Simion, la solicitarea inculpatului Muntean Mihai-Alexandru, a pregătit expedierea din Spania către Romțnia (Cluj) a unui colet în care era disimulată o anumită cantitate din drogul cannabis de aproximativ 300 grame (având în vedere prețul stabilit ulterior de 800 euro). Astfel inculpatul Muntean Mihai-Alexandru, care la acel moment locuia în oraș Cluj-Napoca, i-a comunicat inculpatului Burduhos Gheorghe Simion datele care să le treacă pe pachetul cu droguri, ce urmează a fi expediat, (…), fiind prenumele concubinei sale, inculpata Koczi Sonia Andreea și numărul său de telefon. Având aceste date, în data de 15.10.2022 inculpatul Burduhos Gheorghe Simion a expediat prin intermediul unui autocar, al unei societăți de transport internațional, coletul în care erau disimulate droguri(cannabis) și i-a transmis inculpatului Muntean Mihai-Alexandru faptul că pachetul va ajunge în România în data de 18.10.2022, la Stația OMV-ul de la (…), solicitându-i să îl anunțe după ce l-a preluat. (…).

În data de 18.10.2022 inculpatul Muntean Mihai-Alexandru a ridicat personal coletul și a confirmat primirea coletului. În următoarele zile, perioada 18.10.2022 – 20.10.2022 cei doi au discutat de calitatea de cannabis expediată, inculpatul Muntean Mihai fiind nemulțumit de calitatea acestuia deoarece nu poate să îl comercializeze pe raza judeţului Cluj, transmițându-i inculpatului Burduhos Gheorghe următoarele : «Salut. Nu aș vrea să începem cu stângul. Dar nu am ce face cu asta… Am trimis la ai mei și nu le place deloc. / Aicia la Cj îs mai figuranți dar au bani / Și preferă să plătească calitatea».

Totodată inculpatul Muntean Mihai-Alexandru i-a explicat inculpatului Burduhos Gheorghe faptul că el se ocupă cu comercializarea drogurilor de mai mult timp, având experiență în această activitate, este serios în efectuarea plăților pentru drogurile primite și i-a solicitat inculpatului Burduhos Gheorghe să îi trimită droguri de calitate pentru a putea face profit: «Mă ocup cu așa ceva de mult tare. Nu îs țepar, mereu îmi fac plățile. Am reușit să fac ce alți poate visează să facă. Dacă trimiți ceva bun pot face minuni». Contravaloarea cantităţii de droguri (cannabis) expediată de numitul Burduhos din Spania și preluată de inculpatul Muntean Mihai-Alexandru în România a fost stabilită la 800 euro, iar cei doi au convenit ca plata să se facă prin transfer bancar direct în contul inculpatului Burduhos Gheorghe Simion, care i-a trimis prin mesaj datele contului său (…)”, au arătat procurorii DIICOT în rechizitoriu.

În decembrie 2022, Burduhos i-a expediat lui Muntean, tot pe numele concubinei acestuia, un alt colet în care se afla 200 de grame de cannabis, sub forma de ciocolată/hașiș, anterior trimițându-i o fotografie, pentru a aprecia calitatea, precum și dacă există solicitări pentru asemenea marfă în rândul consumatorilor.

“Inculpatul Muntean Mihai-Alexandru i-a transmis inculpatului Burduhos Gheorghe Simion, anterior expedierii pachetului, cât este prețul acestui tip de drog pe teritoriul României, respectiv cât ar putea el să plătească (2.500 euro/kg). (…). În discuțiile purtate inculpații foloseau un limbaj codat, respectiv cuvântul «jamon» referindu-se la tipul de drog ciocolată/hașiș (produs din cannabis)”, precizează anchetatorii.

Pentru că a fost mulțumit de calitatea “jamonului”, adică a hașișului, Muntean fiind dispus să plătească între 2.500 și 2.800 de euro pe kilogram, el i-a comandat lui Burduhos, în ianuarie 2023, 1 kg din acest drog.

“În data de 17.01.2023 inculpatul Muntean Mihai-Alexandru a ridicat personal coletul și a confirmat primirea acestuia. În perioada 17.01.2023 – 02.02.2023, cei doi inculpați au discutat despre plata drogurilor, inculpatul Burduhos Gheorghe Simion i-a transmis inculpatului Muntean Mihai-Alexandru că banii să îi de-a unei alte persoane, respectiv fratelui său, (…) și că trebuie să îi trimită urgent bani pentru drogurile trimise, pentru că și el la rândul său trebuie să îi dea furnizorului său din Spania, folosind expresia «că vin ăștia peste mine».

Inculpatul Muntean Mihai-Alexandru i-a răspuns că era ajutat de o altă persoană de sex masculin care vinde droguri din cele primite de la el și că o să îi fie mai greu să comercializeze într-o perioadă așa scurtă cantitatea de droguri pentru a-i face plata contravalorii cantităţii de droguri primită, deoarece «omul» a fost arestat pentru o faptă mai veche.

La data de 26.01.2023, inculpatul Muntean Mihai-Alexandru i-a comunicat inculpatului Burduhos Gheorghe Simion că are 2.000 de euro, la care acesta i-a spus că îl va trimite pe fratele său să-i ia de la el. La data de 27.01.2023, inculpatul Muntean Mihai-Alexandru i-a comunicat inculpatului Burduhos Gheorghe faptul că este la (…) concubina sa inculpata Koczi Sonia și că îl așteaptă pe fratele său la un magazin din localitate. La scurt timp inculpatul Muntean Mihai-Alexandru i-a comunicat inculpatului Burduhos Gheorghe că i-a dat suma de 7.500 lei, iar acesta i-a comunicat că mai rămâne de dat 4.000”, au mai arătat procurorii.

La începutul lunii februarie, Burduhos a mai pregătit un colet în care a ascuns 1 kg de cannabis, pentru care Muntean urma să îi achite 2800 de euro, colet transmis tot pe numele Soniei Koczi, care de altfel l-a și ridicat de la firma de transport prin care a fost trimis.

“În continuare, în perioada 08.02.2023 – 24.02.2023, cei doi au discutat despre plata drogurilor, inculpatul Muntean Mihai-Alexandru efectuând din contul concubinei sale Koczi Sonia Andreea în contul inculpatului Burduhos Gheorghe două plăți în valoare de 4.700 lei şi 9.800 lei, vorbind și de o sumă de bani rămasă în continuare datorie după cele două plăți efectuate. Având în vedere sumele plătite, rezultă că au fost expediate droguri de cel puțin un kilogram.

Totodată, inculpatul Muntean Mihai-Alexandru i-a transmis coinculpatului Burduhos Gheorghe că mai are cantitatea de 400 gr din drogul cannabis de comercializat, dar s-ar putea să aibă un client care să vrea cantitatea de 1 kg, la o singură tranzacţie, iar în acest sens i-a transmis inculpatului Burduhos Gheorghe să fie pregătit pentru a expedia această cantitate în cazul în care este nevoie: «Eu mai am vreo 400. Dar dacă îmi cade să dau 1 întreg, nu am. Aia am vrut sa vb. Să pregătești unu sa îi pui». În acest sens inculpatul i-a trimis și o fotografie cu cantitatea de cannabis și i-a solicitat lui Burduhos să îi trimită cannabis de culoare verde, deoarece este o calitate mai bună «bestială»”, au precizat procurorii în rechizitoriu.

La finele lunii februarie a anului trecut, Muntean a comandat lui Burduhos încă 1 kg de cannabis, contra sumei de 2.500 de euro. De data aceasta, coletul a fost trimis pe numele fratelui lui Muntean, însă a fost ridicat de Sonia Koczi.

“În continuare, în perioada 28.02.2023 – 24.02.2023, cei doi inculpați au discutat despre plata drogurilor, inculpatul Muntean Mihai-Alexandru efectuând din contul concubinei sale Koczi Sonia în contul numitei (…) (pus la dispoziţie de inculpatul Burduhos Gheorghe), la data de 2.03.2023, o plată de 3.000 lei, referindu-se la o parte din contravaloare unui pachet cu droguri mai vechi și că mai rămân 900 datorie.

Totodată reiese faptul că, inculpatul Muntean Mihai-Alexandru întâmpină probleme în comercializarea cantităţii de droguri cannabis, primită în pachetul din data de 28.02.2023, întrucât clienţilor nu le place calitatea”, se mai arată în rechizitoriu.

Căzut “la datorie”

Spre finele lunii martie, Muntean a mai comandat din nou 1 kg de cannabis, iar în luna mai o altă “porție”, acesta din urmă fiind trimisă în Târgu Mureș.

La începutul lunii iunie, deși nu primise toți banii datorați de Muntean pentru drogurile trimise, Burduhos a mai pregătit un nou colet cu 1 kg de cannabis, marfă care a ajuns în România pe data de 10 iunie, ziua în care Muntean a căzut în plasa procurorilor DIICOT, împreună cu Moldovan Cristian.

Până să pună procurorii mâna pe Muntean, acesta, în timp ce aștepta autocarul ca să își preia ultimul colet trimis de Burduhos, a constatat că nu mai are cantitate suficientă de cristal. Drept urmare a luat legătura cu un cunoscut care i l-a recomandat pe Dan Boldijar, care i-a transmis rapid marfa printr-o femeie. Pentru aceste substanțe interzise, Muntean a plătit 200 de lei, după care a prizat o parte din ele.

Pe 11 iunie, Muntean a fost arestat preventiv, măsură prelungită până în prezent.

Cu iubitul după gratii, a continuat să vândă droguri

Deși Muntean a fost arestat, concubina acestuia, Koczi Sonia a continuat să vândă droguri. Asta cu toate că era deja sub lupa procurorilor. Pe 19 august, femeia a intrat cu mașina într-un stâlp de pe Bulevardul Republicii. Polițiștii prezenți la locul accidentului au constatat că șoferița urcase beată la volan. După ce a fost testată cu alcooltestul a rezultat o valoare de 0,75 mg alcool pur în aer expirat, motiv pentru care a fost dusă pentru prelevarea de probe biologice, unde a rezultat o alcoolemie de 1,98‰.

În aceeași zi, Koczi a fost arestată preventiv, alături de Dan Boldijar, care și el se afla sub lupa procurorilor.

În trecut, Dan Boldijar a mai avut de a face cu procurorii DIICOT. Este vorba de fapte care datează din anii 2011 – 2013, pentru care a fost trimis în judecată, alături de încă un bărbat, în ianuarie 2014. Instanța s-a pronunțat 9 luni mai târziu, mai precis în septembrie, când Boldijar a fost condamnat la 2 ani și 9 luni de închisoare… cu suspendare. Celălalt inculpat a primit 2 ani de închisoare, tot cu suspendare.

În respectivul dosar, Boldijar a fost acuzat de trafic de droguri de risc, deținere de droguri de risc, fără drept, pentru consum propriu, și efectuare de operațiuni ilegale cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, la final fiind condamnat la 2 ani și 9 luni de închisoare cu suspendare. Printre cei care îi furniza droguri, se afla și un iordanian care primise cetățenia română și care de-a lungul anilor a comis mai multe infracțiuni, printre care și traficul de droguri – Issa Nabil, acesta fiind condamnat, în 2020, la 5 ani, 5 luni și 10 zile de închisoare. A fost liberat în 2022, mare parte din pedeapsă fiind efectuată în arest preventiv.

În actualul dosar, Dan Boldijar a vândut, în mai multe rânduri unor persoane, sare de baie. Unul dintre martori a declarat procurorilor că a cumpărat substanțe interzise de la Boldijar, în valoare de 1.000 de euro.

În acest moment, Koczi, Boldijar și Burduhos sunt în arest la domiciliu, Muntean după în arest preventiv, iar Moldovan sub control judiciar.