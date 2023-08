Primarul Bistriței, Ioan Turc, a primit cea mai înaltă a Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova. Aceasta i-a fost acordată de Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor în timpul vizitei pe care edilul a făcut-o la Soroca, la invitația primarului Lilia Pilipețchi.

”Moment emoționant în cadrul vizitei în Soroca, la invitația d-nei primar Lilia Pilipețchi!

Am avut bucuria să particip la Liturghia Arhierească oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, în Biserica având hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, ctitorită de părintele paroh Ștefan Eftodi”, a scris primarul pe Facebook.

Potrivit site-ului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Ordinul ”Ștefan cel Mare și Sfânt”, gradul I este distincția supremă a Bisericii Ortodoxe din Moldova și este conferită pentru merite excepționale în toate domeniile de activitate întru binele Bisericii și credinței ortodoxe.

Reamintim că, anul trecut, de Ziua Națională a României, Bistrița s-a înfrățit cu orașele Ungheni și Soroca din Republica Moldova.

”Mă bucur enorm că trăim împreună un asemenea moment, un moment cât se poate de fast. Să fie într-un ceas bun! Am ajuns la Ungheni și totodată în Moldova prima oară în 24 februarie, exact când a început războiul din Ucraina. Orașul Ungheni se dezvoltă, se fac lucruri foarte frumoase. M-am întors la Ungheni de Ziua Națională a Republicii Moldova, 27 august, unde am avut bucuria să o cunosc personal pe doamna Maia Sandu. Am mers apoi la Soroca, vechi oraș românesc, pe Nistru, unde am găsit o vână românească autentică. M-am simțit și acolo ca acasă. Nu doresc ca aceste acorduri de înfrățire să fie forme fără fond, trebuie cu adevărat să facem lucruri care să se vadă și care să rămână. Un consilier din Ungheni mi-a spus că vrea să deschidă la Bistrița un punct de lucru pentru livrare de îngrășământ organic. Îi încurajez pe oamenii de afaceri din Bistrița să se uite la Moldova ca un loc propice pentru afaceri bune”, a spus atunci primarul Bistriței, Ioan Turc.