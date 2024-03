În an electoral, Primăria Parva investește 325.000 de lei într-o dronă, pentru „a facilita” o mai bună monitorizare și inspecție a zonelor și situațiilor de risc din comună. Primăria investește și jumătate de milion de lei în modernizarea infrastructurii software și hardware a instituției.

Primăria Parva se pregătește să achiziționeze o dronă cu nu mai puțin de 325.000 de lei, investiția fiind finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Se pare că autoritățile locale vor să supravegheze astfel pădurile din zonă și mai ales cum se taie lemnul, din ce reiese din caietul de sarcini al licitației organizate în acest sens:

„În ciuda faptului că pădurăritul nu mai este o activitate cu preponderență crescută în totalitatea veniturilor populației locale, prelucrarea lemnului s-a extins considerabil. Din Parva pleacă săptămânal cantități apreciabile de material lemnos prelucrat, atât în țară, cât și peste hotare. Prin faptul că pădurile sunt regenerabile, ele au reprezentat în mod tradițional sursă sigură inepuizabilă în măsura în care au fost exploatate în limitele capacității de suport a ecosistemului. Prin scăderea controlului guvernamental de-a lungul timpului, fenomenul defrișărilor ilegale a luat, în general, amploare iar aceste limite ale capacității de suport a ecosistemului pot fi puse în pericol. Din dorința de a asigura un cadru transparent și de a sprijini luarea anumitor decizii, la nivelul comunei Parva se urmărește implementarea unui sistem aerian fără pilot uman la bord, pentru a asigura diverse activități de prevenție și monitorizare, inclusiv a activităților de exploatare forestieră din comună, măsurare cadastrală și alte activități administrative”, se explică la expunerea de motive.

Dronă „high-tech” cu 3 camere video și softuri de prelucrare

Drona pe care vrea să o achiziționeze Primăria Parva trebuie să aibă o autonomie maximă de 55 de minute. Viteză de zbor trebuie să fie 23 m/s, iar comunicarea prin radio cu raza de acțiune 8 km.

Aparatul va trebui să funcționeze inclusiv iarna, la temperaturi de -20 de grade, dar și vara, la temperaturi care ajung până la 50 de grade. Drona trebuie să poată zbura 3 ore fără a fi încărcată, iar camera trebuie să aibă rezoluția de 960 p 30 fpt.

Autoritatea locală cere două seturi în plus de elice, de rezervă și o autonomie maximă pentru telecomandă de 6 ore. De asemenea, printre specificațiile aparatului de numără: captură cu un singur click – un singur click pentru a salva simultan videoclipul sau imaginea a 3 camere (zoom, cameră wide și cameră termică) sau „punct indicat” – sistemul se va muta automat și se va concentra asupra unui punct de interes desemnat.

„Încadrați o zonă de interes în previzualizarea camerei wide, iar camera cu zoom va captura automat un set de imagini de 20 de mp ale zonei. Aceste imagini sunt stocate împreună cu imaginea de ansamblu care poate fi vizualizată mai detaliat”, se mai arată în caietul de sarcini al licitației.

Aparatul trebuie să fie însoțit de un soft de prelucrare a datelor, care va trebui să poată face inclusiv reconstrucție 3D, măsurători de distanțe, arii și volume. Firma care va câștiga licitația va trebui să asigure și instruirea a două persoane din cadrul Primăriei Parva.

Funcționarii din primărie vor avea calculatoare și laptopuri noi

Aceasta nu este singura achiziție prin Planul Național de Redresare și Reziliență pe care o face Primăria Parva. Mai bine de jumătate de milion de lei va merge pe calculatoare, laptopuri și programe destinate funcționarilor instituției.

„Se urmăresc măsuri de reformare digitală a unității administrativ teritoriale pentru a raspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor pentru dezvoltarea comunității locale în ceea ce privește calitatea serviciilor publice oferite, prin modernizarea infrastructurii hardware și software în scopul implementării optime a soluțiilor informatice integrate de digitalizare”, se arată în caietul de sarcini al licitației organizate în acest sens.

Potrivit Primăriei Parva, momentan, funcționarii se folosesc de calculatoare, laptopuri și programe insuficiente și învechite:

„La data curentă, Primăria Parva utilizează sisteme informatice software și hardware insuficiente și/sau învechite din punct de vedere fizic și moral, pentru acoperirea nevoilor tot mai diverse, cât și în creștere a localnicilor. Concret, Primăria UAT Parva dispune de următoarele: 20 de bucăți calculator format din unitate centrală, monitor, tastatură și mouse profesionale; 5 bucăți pachet biroul all in one, 5 bucăți laptop, 10 bucăți multifuncționale, 10 bucăți multifuncționale color și un plotter”, se mai arată în caietul de sarcini al licitației.

Nu doar funcționarii vor avea parte de echipamente noi. Și consilierii locali vor avea parte de un sistem de videoconferință cu sistem audio-video, sistem de vot și tablete pentru vot.

Vor mai fi achiziționate două table interactive, un sistem server cu rack și software, sistem intranet, 10 calculatoare all in one, 8 laptopuri, 11 pachete software, 8 imprimante de birou alt negru, două multifuncționale și două ecrane cu afișaj.

Software-ul achiziționat trebuie să vină cu o soluție ce va oferi funcționalități de firewall de nouă generație, în vederea detectării, protecției și răspunsului la un spectru larg de atacuri cibernetice moderne, astfel, soluția va detecta și preveni o varietate de amenințări precum malware, non-malware sau atacuri de tip fileless. De asemenea, soluția va permite monitorizarea în timp real a operațiunilor efectuate, dar și monitorizarea dispozitivelor de stocare USB conectate.

Acestea nu sunt singurele investiții ușor neobișnuite pentru o primărie din mediul rural pe care le face Parva. Comuna Parva este singura din Bistrița-Năsăud și probabil din România care își construiește o microhidrocentrală.

Construcția, care este în chinurile facerii deja, va asigura curentul și căldura în instituțiile publice, dar și iluminatul stradal în centrul comunei. Lucrările au început chiar în 2024, an electoral, și se vor întinde pe aproximativ 12 luni, urmând să fie pusă în funcțiune în anul 2025.

Valoarea investiției se ridică la două milioane de euro și este finanțată din granturi norvegiene. Microhidrocentrala se va folosi de râul Rebra pentru a-și asigura funcționarea. Aceasta va funcționa în zona barajului care a produs electricitate pentru localitate până în 1977, când a fost distrus de o viitură.

Va produce căldură și curent pentru sediul primăriei, căminul cultural, școala primară, școala gimnazială, centrul de informare turistică, dar și pentru stația de tratare a apei potabile, pentru stația de pompare sau terenul de sport.

Andreea Radu