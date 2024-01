Municipalitatea vrea să aducă școlile și grădinițele în 2024 și cumpără anul acesta dotări de peste 8 milioane de lei, prin PNRR. La acestea se adaugă și mai multe din bugetul local de peste 700.000 de lei tot pentru dotările școlilor. Și site-ul Primăriei Bistrița care ar trebui să ne scutească de drumuri pe la direcțiile instituției înghite și anul acesta bani.

Primăria Bistrița caută o firmă care să livreze dotări și echipamente pentru unitățile de învățământ din municipiu, de peste 8 milioane de lei. Este vorba despre un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență

„Primăria municipiului Bistrița intenționează dotarea unui număr de două colegii naționale, un colegiu tehnic, 6 licee, 6 școli gimnaziale, o școală primară, 21 de grădinițe și Palatul Copiilor, din municipiul Bistrița, cu echipamente IT, mobilier, materiale didactice și sportive. Prin proiect vor fi dotate 23 de laboratoare de informatică, 367 săli de clasă cu echipamente IT, 317 săli de clasă cu mobilier, 23 de laboratoare de fizică/chimie/biologie, 17 cabinete, 14 săli de sport și 6 ateliere de practică”, se arată în licitația organizată de municipalitate.

Unitățile școlare implicate sunt CN Liviu Rebreanu, CN Andrei Mureșanu, Colegiul Tehnic INFOEL, Liceul cu program Sportiv, Liceul Tehnologic, Liceul de Arte „Corneliu Baba”, Liceul de Muzică „Tudor Jarda”, Liceul Sanitar, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, școlile gimnaziale: Ștefan cel Mare, Avram Iancu, Lucian Blaga, nr. 1, nr 4, nr. 7 (Viișoara), grădinițele: Dumbrava Minunată, nr. 2, nr. 3, nr. 12, nr 13, nr 6, Trenulețul Veseliei, Căsuța cu Povești, Rază de Soare, grădinițele din cartierele aparținătoare Slătinița, Sigmir, Unirea, Viișoara, Sărata, școala primară din Sărata, precum și Palatul Copiilor.

Primăria Bistrița recunoaște că dotările din școli sunt uzate și depășite

În același caiet de sarcini, Primăria Bistrița trece în revistă, sumar ce-i drept, situația din școlile din municipiu, recunoscând că acestea sunt uzate, depășite și insuficiente:

„La ora actuală, multe din materialele didactice existente sunt uzate, depășite moral și insuficiente, iar ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduc la uzura morală a echipamentelor”, se mai arată în caietul de sarcini.

Cu această ocazie nu doar că vor fi dotate 23 de laboratoare de informatică cu cele necesare, ci 13 vor fi nou-înființate. Principalele dotări vor fi: display-uri interactive, sisteme all-in-one/ laptop/sisteme desktop + monitor, sisteme audio, multifuncționale, camere pentru videoconferințe, tablete grafice, mobilier specific sălilor de clase/laboratoare/cabinete, materiale didactice, echipamente specifice pentru sălile de sport, echipamente specifice pentru atelierele de practică.

Licitația este împărțită în două loturi, primul conținând 36 de calculatoare cu monitor, 3 calculatoare cu monitor premium, 277 de laptopuri și 508 de calculatoare all in one. Al doilea lot este format din 353 de bucăți de display-uri interactive, 11 display-uri stand mobil, 20 de tablete grafice premium, 330 de multifuncționale care pot imprima, scana și copia, 373 de sisteme de sunet, 80 de camere pentru videoconferință și un aparat foto cu accesorii.

Firma care va câștiga licitația are la dispoziție 3 luni pentru a livra echipamentele, trebuie să ofere o garanție de doi ani și să instaleze și să pună în funcțiune toate echipamentele. De asemenea, trebuie să ofere și instruire personalului pentru utilizarea produselor furnizate și să ofere mentenanță dacă e cazul.

Din bugetul pe 2024 se mai alocă 725.000 de lei pentru dotare școli

Aceasta nu este singura sumă pe care o papă unitățile școlare anul acesta. Din bugetul pe anul 2024, Primăria Bistrița a alocat și 725.000 de lei pentru dotări unități școlare. Vor fi cumpărate frigidere profesionale, centrale termice, sisteme de alarmare și supraveghere, multifuncționale, sistem de sonorizare pentru exterior sau programe și licențe pentru ele.

Municipalitatea își dotează și direcțiile și aparatul executiv, alocând 184.000 de lei pentru un laptop, două imprimante, un controler data storage și o mașină de numărat banii.

Sume frumușele mai înghite și platforma pusă pe picioare de municipalitate anii trecuți, care ar trebui să îi scutească pe bistrițeni de vizite pe la direcțiile Primăriei Bistrița.

Astfel, din bugetul pe 2024 s-a alocat suma de 60.000 de lei pentru un program informatic pentru registrul electronic de evidență a certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire, certificatelor de nomenclatură stradală și adresă și procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor. Implementarea serviciilor electronice de plăți self pay mai înghite în total aproape 80.000 de lei anul acesta.

În 2020, Primăria Bistrița dădea firmei Indeco Soft un milion de lei pentru a-i livra echipamente hardware și a pune la punct un nou sistem de operare pentru server și un portal web nou pentru municipalitate.

Noul site al Primăriei Bistrița a devenit operațional în 2021, este mai prietenos și are mai multe servicii online în plus. Culmea, deși au trecut 3 ani de atunci, unele dintre servicii nu sunt operaționale nici acum, iar municipalitatea încă mai are de băgat bani pentru a-i scuti pe bistrițeni de drumuri pe la direcțiile sale.

Noul site include depunerea de declarații online, dosarul personal, care permite consultarea documentelor emise de către primărie, certificate atestare fiscală sau vizualizarea și plata impozitelor locale online. Prin intermediul site-ului se pot depune petiții online, consultări, sondaje și chestionare publice.

Se pot face programări online pentru emiterea actului de identitate sau pentru radierea din evidență a mijloacelor de transport. Noul site are o secțiune dedicată urbanismului și una parcărilor online. De pe noul site au dispărut și mai multe informații publice, cum ar fi certificatele de construire și urbanism eliberate și chiar telefoanele mobile ale șefilor din Primăria Bistrița, pe care le găseai pe vechea platformă.

Nu doar pentru operaționalizare serviciilor online a alocat bani municipalitatea din bugetul pe 2024. Și Direcția Patrimoniu va primi jucărie nouă. Aceasta va fi dotată cu o dronă multifuncțională cu stație mobilă RTK cu funcții de mapare și licență în valoare de 54.000 de lei și va primi 6 calculatoare.

La Centrul Cultural Municipal George Coșbuc vor fi cumpărate aparaturi în valoare de 97.000 de lei printre ele numărându-se două laptopuri cu licență, un stabilizator video cu 35.000 de lei, mixer audio și mai multe programe de editare foto/video. Doar laptopul pentru prelucrare video costă 20.000 de lei.

