În ultima lună din 2023, Primăria Bistrița a dat în judecată societatea Blacteea Com SRL, pentru că nu și-a achitat redevența pentru punctele termice deținute în municipiu. Culmea, tot municipalitatea e cea care împiedică SRL-ul să înceapă o activitate acolo, secretarul Floare Gaftone refuzând să semneze autorizațiile.

În prima săptămână din decembrie, Primăria Bistrița acționează în judecată societatea Blacteea COM SRL. Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Bistrița și încă n-a fost stabilit un termen de judecată.

Se pare că municipalitatea vrea să recupereze redevența restantă pe care o are de plătit societatea comercială, pentru cele patru puncte termice deținute în municipiu. Se pare că este vorba despre redevența pe doi ani, în valoare de 66.000 de lei:

„Prin acţiunea ce face obiectul dosarului aflat pe rolul Judecătoriei Bistriţa sub nr. 11235/190/2023 municipiul Bistriţa a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 66.000 lei reprezentând taxa de folosinţă fără titlu a domeniului privat al municipiului Bistriţa în suprafaţă de 1.478 mp, aferent construcţiilor în care au funcţionat punctele termice nr. 1, 2, 5 şi 21 pentru perioada 2022-2023 ”, ne-a transmis Primăria Bistrița, prin purtătorul de cuvânt, la solicitarea Gazeta de Bistrița

Într-unul dintre punctele termice, societatea comercială din Năsăud intenționa să deschidă un magazin de cartier, însă este împiedicată tocmai de secretarul Floare Gaftone, care ar refuza să semneze autorizațiile, pe motiv că nu și-ar amenaja parcare pentru punctul respectiv, potrivit informațiilor Gazeta de Bistrița.

Societatea comercială deține punctele termice, însă nu și terenul de sub ele. Pentru acesta, Blacteea Com trebuie să plătească o taxă anuală de superficie de 33.000 de lei, sumă care se indexează anual cu indicele inflației, comunicat de Comisia Națională de Statistică.

Suma a fost votată de Consiliul Local încă din anul 2016, când municipalitatea a oferit și un drept de superficie pe o perioadă de 25 de ani, cu posibilitatea de reînnoire. Planul firmei a fost să reabiliteze cele 4 puncte termice și să deschidă acolo magazine alimentare.

Primăria Bistrița s-a mai judecat cu SRL-ul și a pierdut în cele din urmă

Acesta nu este primul proces pe care îl are Primăria Bistrița cu Blacteea Com SRL. Municipalitatea a mai acționat în judecată firma, pentru că s-a folosit de spațiile respective, însă n-a plătit „taxa de folosință fără titlu a terenurilor afectate de cele 4 construcții, foste puncte termice”.

Dosarul a fost înregistrat la mijlocul anul 2021, tot la Judecătoria Bistrița. Judecătorii de la Bistrița au dat dreptate Primăriei Bistrița și au obligat SRL-ul să plătească peste 100.000 de lei:

„Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul M B în contradictoriu cu pârâta societatea B S.R.L. Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 112.750 lei reprezentând contravaloarea lipsei de folosință aferentă perioadei august 2018 – decembrie 2021. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicarea hotărârii”, se arată în hotărârea dată de Judecătoria Bistrița.

Lucrurile nu s-au oprit acolo, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Cluj, care s-a pronunțat chiar în toamna acestui an și a casat decizia de la Bistrița și a obligat Primăria Bistrița să plătească și cheltuieli de judecată.

„Admite recursul declarat de recurenta Blacteea Com SRL împotriva deciziei civile nr. 46/2023 pronunţată la data de 26.01.2023 al Tr. Bistriţa-Năsăud pe care o casează în tot, în sensul că admite apelul declarata de apelanta Blacteea Com SRL împotriva sentinței civile nr. 1989/01.11.2021 pronunţată de Judecătoria Bistriţa în dosarul nr.5275/190/2021 pe care o schimbă în tot în sensul că respinge acțiunea formulată de Mun. Bistriţa în contradictoriu cu pârâta Blacteea Com SRL. Obligă intimatul să plătească recurentei Blacteea Com SRL suma de 16.855 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs, apel şi fond, reprezentând taxe judiciare şi onorariu avocaţial. Decizia este definitivă şi executorie”.

Nu sunt singurele puncte termice cu probleme care au ajuns în judecată

Acestea nu sunt singurele puncte termice cu probleme, cu care Primăria Bistrița a ajuns în judecată. S-a întâmplat și cu punctul termic nr. 28 din Eminescu, situat la doi pași de Colegiul Național „Andrei Mureșanu”, unde funcționa centrala termică a colegiului.

Deși pare greu de crezut, în timpul procesului, Ultralex, lichidatorul societății Proditerm a vândut punctul termic nr. 28, în urma unei licitații publice, care a avut loc în anul 2012, cu mult timp înainte ca Primăria Bistrița să obțină punctul termic în instanță.

În iunie 2012, la licitația organizată de Ultralex s-a prezentat pastorul Ștefan Buhai, reprezentantul Comunității Cultului Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Nouapostolică. Acesta a plătit pentru punctul termic 115.000 de lei, încheindu-se în acest sens inclusiv un contract de vânzare-cumpărare.

În anul în care a fost achiziționat, reprezentanții Bisericii lui Dumnezeu Nouapostolică au cerut eliberarea unui certificat de urbanism, bazându-se pe un CF care spune că sunt proprietari de drept, însă Primăria Bistrița a refuzat, susținând că punctul termic, cu tot cu terenul de sub el, aparține domeniului public și s-a aflat doar în administrarea fostului RATL și în concesiunea Proditerm.

Reprezentanții Bisericii lui Dumnezeu Nouapostolică au mers mai departe și au cerut în instanță Primăriei Bistrița să emită certificatul de urbanism. Procesul a fost înregistrat în anul 2013, la Tribunalul Bistrița-Năsăud.

În prima fază, în același an, Comunitatea Cultului Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică, a câștigat procesul, Tribunalul Bistrița-Năsăud „obligând pârâtul (Primăria Bistrița) să emită certificatul de urbanism solicitat în scopul renovării, amenajării sălii de ședință și etajării punctului termic nr. 28”.

În 2014, lucrurile se schimbă total la Curtea de Apel Cluj, care „înlătură mențiunea referitoare la emiterea certificatului de urbanism în scopul renovării”, din prima sentință dată de Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Conflictul nu s-a terminat aici. În 2016, reprezentanții Bisericii lui Dumnezeu Nouapostolică dă în judecată din nou Primăria Bistrița și Colegiul Național „Andrei Mureșanu”, pentru a elibera punctul termic de tot ce era în interior, inclusiv centrala termică ce încălzea întreg colegiul. Astfel, elevii riscau să înghețe de frig din cauza acestui conflict.

În martie 2017, procesul intră în stand by, în urma începerii negocierii dintre cult și Primăria Bistrița. Abia în prag de toamnă, cele două părți au ajuns la un consens, iar cultul a acceptat un schimb de imobile.

Primăria Bistrița a propus comunității cultului penticostal să accepte punctul termic numărul 15, situat pe Aleea Șoimilor, lângă Piața Independenței Nord. Văzând că nu există sorți de izbândă cu punctul din Eminescu, penticostalii au acceptat târgul, iar procesul deschis de către aceștia a fost suspendat.

