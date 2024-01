Potrivit proiectului de buget aferent anului 2024, în următorii ani, Primăria Bistrița ar urma să cheltuie mai bine de 100 de milioane de lei pe parcări. Cea mai scumpă, cea de pe Bistricioarei, care ajunge la jumătate din această sumă, ar urma să aibă la ultimul etaj și o sală imensă de conferințe, a anunțat primarul Ioan Turc, la ultima conferință de presă.

„Anul 2024 este anul parcărilor”, susținea primarul Ioan Turc, la ultima conferință de presă. Municipalitatea încearcă din răsputeri să compenseze lipsa celor 4.000 de locuri de parcare ce vor dispărea complet odată cu finalizarea proiectelor Linia Verde și Axa de Transport.

Tot la ultima conferință de presă, primarul Ioan Turc a precizat că se va întârzia operaționalizarea autobuzelor electrice până când va fi amenajată parcarea de pe Lupeni și provizoriu, la sol, cea de pe Bistricioarei, pentru ca oamenii care au treabă în centrul istoric să aibă unde-și lăsa mașinile. Pentru trei dintre parcările supraetajate pregătite deja s-ar putea da ordinul de începere a lucrărilor, a susținut edilul la ultima întâlnire cu presa. Totul ar depinde de vreme.

Potrivit bugetului aferent anului 2024 aflat în dezbatere publică, suma pe care municipalitatea o va cheltui pe parcări în următorii ani trece de 100 de milioane de lei. Parte vin din bugetul local, parte din finanțări europene, deși nu e foarte clară situația.

Cea mai scumpă parcare, cea de pe Bistricioarei

Cert este că cea mai scumpă parcare va fi cea de pe Bistricioarei, pentru care a început demersurile Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, care a achiziționat parte din terenul necesar și a făcut proiectul tehnic. Primarul Ioan Turc a modificat însă și proiectul tehnic și a inclus la ultimul etaj al construcției cea mai mare sală de conferințe din Bistrița. Parcarea de pe Bistricioarei ar urma să coste 56,6 milioane de lei.

Parcarea respectivă ar urma să aibă 300 de locuri, pe o suprafață de 6.498 de metri pătrați, cu acces din strada Bistricioarei. Este vorba despre o clădire cu parter, trei etaje și terasă, care va găzdui 296 de locuri de parcare la interior și 62 locuri de tip rastel pentru biciclete și două locuri de parcare exterioare pentru autobuze. Fațadele clădirii vor fi acoperite cu vegetație și panouri fotovoltaice, care să asigure energia necesară funcționării.

Următoarea cea mai scumpă parcare ar urma să fie cea de pe strada Năsăudului, desfășurată pe P+1 etaj. Aceasta ar urma să coste 9,7 milioane de lei. Și pe Vasile Lupu ar urma să fie amenajată o parcare subterană, cu demisol și parter cu 5,2 milioane de lei, la fel și pe strada Ion Minulescu, costurile acesteia ajungând la 6 milioane de lei.

Le Constantin Roman Vivu urmează să se amenajeze o parcare cu 6 milioane de lei, la fel și pe străzile Lupeni și Clopoțeilor. 20,5 milioane de lei dintr-un împrumut luat de Primăria Bistrița urmează să fie direcționați anul acesta spre aceste parcări. Astfel, pentru parcarea de pe Năsăudului a fost direcționată suma de 8 milioane de lei, pentru cea de pe Vasile Lupu 4,3 milioane de lei, pentru cea de pe strada Ion Minulescu 4,1 milioane de lei, iar pentru cea de pe CR. Vivu tot 4 milioane de lei. Pentru parcarea de pe Lupeni a fost direcționată suma de 119.000 de lei, din bugetul local, iar pentru cea de pe Bistricioarei 123.000 de lei.

Și Planurile Urbanistice Zonale necesare parcărilor vor înghiți anul acesta ceva bani de la bugetul local. PUZ pentru parcarea etajată ce se pregătește pe strada Carpați va înghiți anul acesta aproape 180.000 de lei. La fel și PUZ pentru parcarea etajată de pe strada Crinilor și PUZ pentru parcarea etajată de pe Aleea Clopoțeilor.

Cum arată bugetul municipiului în acest an:

Primăria Bistrița are la dispoziție anul acesta aproape 600 de milioane de lei pentru a-și asigura funcționarea și investițiile. 576,3 milioane de lei sunt asigurate din veniturile proprii, iar 22,6 milioane de lei reprezintă excedentul financiar al bugetului 2023.

Din această sumă, aproape 100 de milioane vor merge pentru cheltuielile cu personalul. Evidența Populației are de nevoie 3,2 milioane de lei pentru salariul angajaților, Poliția Locală 9,1 milioane de lei, iar Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență 580.000 de lei. Direcția de Sănătate are nevoie de 6 milioane de lei, iar Asistența Socială, unde sunt integrați și asistenții personali ai persoanelor cu handicap nu mai puțin de 17,8 milioane de lei. De asemenea, fosta DSP are nevoie de 3,5 milioane de lei pentru a-și plăti angajații, Direcția Patrimoniu 3,5 milioane, iar Centrul Cultural Municipal peste 5 milioane de lei, în condițiile în care bugetul total al acestuia este de 7,6 milioane de lei, iar veniturile proprii abia ajung la 441.000 de lei.

În total, funcționarea municipalității înghite aproape jumătate din această sumă, mai exact peste 250 milioane de lei. Doar pentru a achita ratele la creditele luate anii trecuți, Primăria Bistrița trebuie să scoată din vistierie nu mai puțin de 8,5 milioane de lei.

Pasajul de la gară și modernizarea Pieței Decebal, printre proiectele „mamut”

Anul acesta, însă se pregătesc mai multe proiecte importante, care au finanțarea asigurată din fonduri europene, fie din fonduri guvernamentale. Printre ele se numără amenajarea de perdele verzi în zonele limitrofe DN17, în cartierele Unirea și Viișoara, care vor costa 12 milioane de lei.

Momentan, anul acesta, municipalitatea a alocat din bugetul propriu doar 343.000 de lei. Și coridorul ecologic de pe Valea Căstăilor va costa 18,4 milioane de lei. Anul acesta a fost alocat doar puțin peste un milion de lei pentru acest proiect.

Primarul Ioan Turc e determinat să demareze lucrările anul acesta și la aquapark-ul din zona Mecanica, deși încă nu a fost găsită o sursă de finanțare. Și acesta va fi o gaură în buget, având în vedere că și în condițiile în care acest proiect va fi finanțat, finanțarea e de maxim 50%, restul urmând să fie suportat din bugetul local. La un cost estimat de 10-15 milioane de euro… rezultă o contribuție a Primăriei Bistrița de cel puțin 5 milioane de euro (adică 15 milioane de lei).

Se insistă și pe sania de vară, care ar urma să coste aproape 30 de milioane de lei. Momentan, anul acesta, pentru acest proiect a fost alocată din bugetul local suma de 177.000 de lei.

Un proiect mamut va fi și modernizarea pieței Decebal, costurile acestei lucrări fiind estimate la peste 100 de milioane de lei. Anul acesta, pentru proiect a fost alocată suma de 295.000 de lei, din bugetul local.

Municipalitatea își propune și să achiziționeze stadionul Gloria, cu 22,5 milioane de lei. Pasajul subteran din zona Gării ar urma să coste și el 100 de milioane de lei. Anul acesta a fost alocat peste un milion de lei pentru acest proiect.

Andreea Radu