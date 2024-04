Pop Gherasim Alexandru, președintele Asociației Crescătorilor de Taurine și Ovine Valea Vinului din Rodna a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene în baza unor declarații false, și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Acesta a încheiat cu procurorii un acord de recunoaștere a vinovăției, care dacă va fi admis de instanța de judecată, îi va aduce o condamnare de 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud, la mijlocul lunii martie.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj – Biroul teritorial Baia Mare au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatului P.G.A., la data faptelor președinte al unei asociații de crescători de animale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

„În perioada 2015 – 2021, inculpatul P.G.A., în calitatea menționată mai sus, ar fi depus și completat la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) mai multe documente (tabele centralizatoare, declarații, etc.) în care ar fi fost consemnate date false, în scopul îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și de a obține în mod injust fonduri nerambursabile în cadrul schemelor de plată.

Prin aceste demersuri, asociația condusă de inculpat ar fi obținut fonduri nerambursabile în valoare totală de 1.922.169 lei, sumă cu care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă”, se arată în acordul de recunoaștere a vinovăției.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

„În prezența avocatului, inculpatul P.G.A. a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina lui, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și fost de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:

– 2 (doi) ani și 6 (șase) luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea unor drepturi.

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe perioadă de 90 de zile, la primăria comunei Rodna sau la parohia ortodoxă Rodna, județul Bistrița-Năsăud, în condițiile stabilite de instanță”, mai precizează DNA.

Dosarul de urmărire penală privindu-l pe inculpat împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate la Tribunalul Bistrița-Năsăud cu propunerea de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.