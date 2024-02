Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud a trimis noi plângeri prealabile la Primăria Bistrița, sesizând mai multe probleme de legalitate la hotărârile adoptate spre finele anului trecut de Consiliul Local Bistrița. Cu probleme par să fie două PUZ-uri care au primit undă verde de la Legislativul local, preluarea de municipalitate a unei bisericuțe din centrul orașului, precum și patinoarul amplasat de un investitor privat lângă Biserica Evanghelică.

La final de decembrie, Instituția Prefectului a trimis la Primăria Bistrița o plângere prealabilă cu privire la hotărârile nr. 208, 211 și 212 adoptate de Consiliul Local în luna noiembrie a anului 2023.

Hotărârea 208 prevede aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilanul municipiului Bistrița și construire case de locuit pe strada Matei Corvin”, în extravilan. Se pare că această hotărâre a fost criticată inclusiv de secretarul general al municipiului, Floare Gaftone.

„Prin obiecțiunile formulate de Secretarul General se menționează că Planul de acțiune pentru implementarea investițiilor propuse prin PUZ nu este întocmit în conformitate cu prevederile art. 18 alin (3) din Ordinul nr. 233/2016 prin care se prevede: Planul de acțiune, pentru implementarea investițiilor propuse prin planul de urbanism zonal, conform avizului de oportunitate prevăzut la art. 32 alin (3) din Lege, evidențiază categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privați și categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorității publice locale, precum și etapizarea realizării investițiilor. Însă, în Planul de acțiune se menționează faptul că nu sunt lucrări care să fie efectuate din fonduri publice”, se arată în plângerea Instituției Prefectului.

Probleme au fost identificate și în planul de situație, unde nu sunt menționați toți vecinii și nu s-a făcut dovada informării acestora cu privire la investiții.

„Mai mult, din analiza planșei de reglementări care a fost anexată Avizului nr. 22, din 09.12.2022 emis de Comisia Tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism și Arhitectul șef al județului s-a constatat faptul că aceasta nu este identică cu planșa de reglementări anexată Avizului nr. 03/03.07.2023 întocmit de Arhitectul-șef al municipiului Bistrița”, se mai arată în plângerea prefectului.

Nici patinoarul din centrul Bistriței n-ar fi okey

Nereguli a identificat Instituția Prefectului și la patinoarul amplasat de municipalitate lângă Biserica Evanghelică. Și în acest caz secretarul general al municipiului ar fi făcut mai multe obiecții de legalitate, pe care Instituția Prefectului le consideră întemeiate.

„Prin actele de motivare precum și în certificatul de urbanism se menționează faptul că regimul juridic al terenului are categoria de folosință „drum/curți construcții”, fără a fi specificată întinderea suprafeței care are categoria de folosință „drum” ce va fi afectată de amplasarea construcției provizorii, astfel că, ocuparea suprafeței de teren care are categoria „drum” cu o construcție provizorie, încalcă prevederile art. 43 litera e) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, prin care se prevede: „Pe drumurile publice sunt interzise: e) ocuparea, sub orice formă, a părții carosabile, a acostamentului, a zonei de siguranță a podurilor, a stațiilor mijloacelor de transport în comun, a spațiilor de control sau serviciu ale administratorului drumului, a șanțurilor, a trotuarelor, a pistelor și a zonelor de siguranță ale drumului, precum și afectarea stării de curățenie a acestora”, se arată în plângerea Instituției Prefectului.

Instituția Prefectului: Primăria a preluat ilega, bisericuța de lângă căminul de bătrâni

„Bube” s-au găsit și la proiectul care prevede preluarea în administrare de către Municipiul Bistrița a unui imobil aflat în proprietatea Protopopiatului Ortodox Român. Este vorba despre biserica mică de pe strada Mihail Kogălniceanu, de lângă Căminul de Bătrâni. Prin această preluare s-ar încălca libertatea religioasă: „Bunurile sacre, respectiv cele afectate direct și exclusive cultului, stabilite conform statutelor proprii în conformitate cu tradiția și practicile fiecărui cult, dobândite cu titlu, sunt insesizabile și imprescriptibile și pot fi înstrăinate doar în condițiile statuare specific fiecărui cult”.

Se pare că Protopopiatul Ortodox Român Bistrița ar fi solicitat finanțarea cheltuielilor cu utilitățile, care putea fi onorată cu sprijin financiar. Primăria Bistrița a vrut însă să preia cu totul bisericuța de lângă căminul de bătrâni.

„De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult. (…) Această cerere nu poate sta la baza adoptării unei hotărâri de preluare în administrare a bisericii”, explică Instituția Prefectului în document.

Printr-o a doua plângere trimisă Consiliului Local, Instituția Prefectului cere și revocarea unei hotărâri care prevede aprobarea Planului Urbanistic Zonal „introducere în intravilan și construire case de locuit unifamiliale S(D) + P+ 1E, în municipiul Bistrița, zona Valea Sigmirului, adoptat în luna octombrie a anului trecut.

Printre problemele identificate de Prefectură se numără nerespectarea procedurii de informare a vecinilor cu privire la investiția propusă, în avizele solicitate conform certificatului de urbanism nu există o concordanță între parcelele studiate și cele avizate. De asemenea, arhitectul șef al municipiului ar fi avizat documentația trimisă spre avizare Consiliului Județean Bistrița-Năsăud ulterior și nu anterior, cum sunt procedurile legale. Planșa de reglementari care a ajuns la arhitectul șef al județului nu pușcă cu cea avizată de arhitectul șef al municipiului Bistrița.

Instituția Prefectului a solicitat revocarea hotărârilor atacate la următoarea ședință de Consiliu Local. Dacă Consiliul Local refuză să facă acest lucru, Instituția Prefectului va ataca în instanță hotărârile considerate ilegale.

Aceste plângeri prealabile au fost discutate la ultima ședință de Consiliu Local. Secretarul general al municipiului Floare Gaftone a ținut să precizeze că toate proiectele din plângerile Instituției Prefectului au probleme de legalitate. De altfel, în plângerile respective se și face referire la obiecțiile de legalitate ale Floarei Gaftone, considerate de Instituția Prefectului, în toate cazurile, întemeiate.

Consilierii locali nu au lăsat-o însă pe Floare Gaftone să prezinte problemele proiectelor adoptate anul trecut, susținând că acestea s-au dezbătut în comisiile Consiliului Local. În cele din urmă, plângerile formulate de Instituția Prefectului au fost respinse de Consiliul Local al municipiului Bistrița, iar hotărârile adoptate anul trecut, cu privire la cele două planuri urbanistice zonale, amplasarea patinoarului și preluarea bisericuței de lângă căminul de bătrâni de pe Kogălniceanu rămân deocamdată în picioare.

Cel mai probabil, Instituția Prefectului se va adresa instanței și va cere judecătorilor să oblige Consiliul Local al Primăriei Bistrița să revoce cele 4 hotărâri adoptate la final de 2023.

Andreea Radu