O școală din Cluj Napoca a adoptat o porțiune de drum din Via Transilvanica, situată între localitățile Dorolea și Cușma, iar luni a realizat o acțiune de ecologizare, cu sprijinul ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud.

Luni, 13 noiembrie, Via Transilvanica a unit eforturile Royal School in Transylvania și cele ale ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud într-o acțiune de ecologizare a drumului între localitățile Dorolea și Cușma. Școala din Cluj-Napoca a adoptat această porțiune din Via Transilvanica, iar, în calitate de părinți ai acestui segment de drum, au solicitat sprijinul ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru realizarea acțiunii de ecologizare.

„Ne-am bucurat să vedem copiii harnici și veseli, interesați de protejarea mediului înconjurător, care pe lângă sprijinul logistic al ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud au primit și informații despre cum trebuie colectate separate deșeurile și despre importanța reciclării acestor deșeuri.

Le mulțumim pentru efortul lor de a face Bistrița-Năsăud un județ mai curat și le promitem că vom răspunde cu aceeași deschidere ori de câte ori ne solicită sprijinul.

Hai să dăm valoare deșeurilor și să nu le mai aruncăm pe marginea drumurilor din județul nostru”, a transmis Cristian Niculae, directorul ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud.